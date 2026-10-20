Nikdy si nemyslel, že aj jemný vietor bude v kabíne žeriavu tak cítiť.
Vrátil sa z Nórska, kde pracoval dlhodobo v stavebníctve. Z pozemnej koordinácie žeriavov však prešiel priamo do kabíny desiatky metrov nad zem.
Oliver je žeriavnikom pol roka, pričom operuje na projektoch v Bratislave a okolí, no občas zaskočí aj do iných miest. Ja som ho zastihol krátko po tom, čo zliezol zo žeriavu na stavbe novej martinskej nemocnice.
„Táto nemecká mašina meria 80 metrov, je to zatiaľ najvyšší žeriav, na ktorom som pracoval. V Nórsku som sa bol pozrieť aj vo vyššom, ale pracovne zatiaľ len tento,“ hovorí Oliver na úvod.
V rozhovore pre Refresher porozprával o tom, ako sa k tejto práci dostal, prečo sa vrátil z Nórska, ako porovnáva pracovné či platové podmienky tam a na Slovensku. Bavili sme sa tiež o tom, ako veľmi ovplyvňuje žeriavnika vietor alebo čo na túto prácu vlastne potrebuje.
- O platových a pracovných rozdieloch medzi Nórskom a Slovenskom.
- O prípade, kedy sa žeriavnik opil v kabíne.
- Koľko stojí žeriavnicky preukaz a prečo je na Slovensku ľahké získať ho.
- Ako rieši chodenie na wecko.
- Prečo si denne upratuje kabínu.
Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi, ktorí sa venujú zaujímavým či menej tradičným povolaniam. Prečítaj si napríklad o Maťovi a rodine, ktorá sa venuje farmárčeniu, alebo o Dávidovi, ktorý pracuje ako profesionálny krtko.
Ak ťa naša práca baví a chceš nás podporiť, vstúp do Refresher Clubu a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
Ako dlho trvá, než vylezieš na taký vysoký žeriav 80 metrov nad zem?
Približne 10 minút, záleží to na tom, ako kto vládze. Mne to trvá pohodovým tempom tých 10 minút, to sa cestou ešte trošku zastavím, rozdýcham, dať to na šupu, to celkom zaberie, haha. Každých pár metrov máš platformu, kde sa môžeš zastaviť, záleží tiež od toho, aké máš ráno.
Žeriavnik musí byť tým pádom aj fyzicky zdatný.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- O platových a pracovných rozdieloch medzi Nórskom a Slovenskom.
- O prípade, kedy sa žeriavnik opil v kabíne.
- Koľko stojí žeriavnicky preukaz a prečo je na Slovensku ľahké získať ho.
- Ako rieši chodenie na wecko.
- Prečo si denne upratuje kabínu.
- Koľko si žeriavnik vie zarobiť.