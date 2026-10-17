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Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea&#039;s
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dnes 17. októbra 2026 o 7:00
Čas čítania 6:34

Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's

Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Doteraz upiekol už viac ako 400-tisíc pízz.

Sedím v Nea's hneď vedľa pultu, vychutnávam si Margheritu s mozzarellou z byvolieho mlieka, zmyslami som v Neapole a pohľadom úplne mimo. Je to pravdepodobne najlepšia pizza, akú som kedy nielen na Slovensku, ale aj v živote ochutnal.

Stojí za ňou Marek, ktorý je v Košiciach a okolí známou gastronomickou osobnosťou.

„Keďže ma v Košiciach pozná viacero ľudí, myslel som si, že len otvorím dvere a budú tam stáť rady ľudí, no otvoril som v januári a vieš, aké je gastro v januári a februári – hlavne prežiť,“ spomína Marek na úvod tohto roka, kedy otváral svoju prevádzku Nea's v Košiciach.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko pízz denne upečie.
  • Ako vníma košickú pizzovú scénu.
  • V čom je Nea's iná.
  • Prečo si ľudia stále pýtajú šunkovú s kukuricou.
  • Čo sa ho najčastejšie pýtajú zákazníci.

Koncept s neapolskou pizzou nesie názov po mene jeho dcéry. K otvoreniu vlastného podniku dospel po konci v predošlom zamestnaní.

„Nič proti žiadnemu zamestnaniu, ale už som si chcel robiť veci podľa seba a tak, ako sa mi páčia. Bol som 12 rokov v Rakúsku, robil som aj na stavbe, zariaďoval som niekoľko iných pizzerií, nešiel som do toho len tak bezhlavo,“ hovorí Marek.

NEAS
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper

To, že nešiel do biznisu bezhlavo, je vidieť na kvalite a recenziách. Nea's má na Google pri 140 hodnoteniach až 4,9* a niekoľko dní v týždni sú vypredaní.

Z Instagramu som vedel, ako pekne Nea's vyzerá zvnútra, no naživo je to ešte očarujúcejšie. Veľmi elegantný, minimalistický dizajn s príjemnými krémovými farbami, talianska hudba a obrovská pec na pizzu za takmer 30-tisíc eur uprostred miestnosti.

Sedíme s potetovaným sympatickým majiteľom Marekom, jeho manželkou a čašníkom Marošom. Zaujíma ma okrem iného aj Marekov príbeh, keďže v jednej zo storiek na Instagrame hovoril o tom, že nedokončil ani strednú školu.

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NEAS NEAS NEAS NEAS
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Aká je v súčasnosti situácia s gastrom na Hlavnej ulici v Košiciach?

Dobrá aj zlá, za dobrým produktom ľudia prídu radi, naopak, keď je január - február alebo 40 stupňov Celzia, vtedy je normálne, že chodí menej ľudí. Ale stane sa, že počas škaredého dňa vypredám za tri hodiny. Horšie je to z pohľadu turizmu, Košice nie sú ako Budapešť, kam chodí množstvo mladých turistov.

Spomínal si, že nie si fanúšik donášok, ako teda riešiš tie slabšie dni?

Máme donášku, no od otvorenia v januári bola zapnutá párkrát, presne v dňoch, ako som ti hovoril, keď bolo blbé počasie. Mojím cieľom je, aby človek prišiel na pizzu do podniku a užil si ju pár sekúnd po vytiahnutí z pece.

NEAS
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko pízz denne upečie.
  • Ako vníma košickú pizzovú scénu.
  • V čom je Nea's iná.
  • Prečo si ľudia stále pýtajú šunkovú s kukuricou.
  • Čo sa ho najčastejšie pýtajú zákazníci.
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