Je toto najlepšia pizzeria na Slovensku? Navštívil som Mareka a jeho nový košický hit Nea's

Doteraz upiekol už viac ako 400-tisíc pízz.
Sedím v Nea's hneď vedľa pultu, vychutnávam si Margheritu s mozzarellou z byvolieho mlieka, zmyslami som v Neapole a pohľadom úplne mimo. Je to pravdepodobne najlepšia pizza, akú som kedy nielen na Slovensku, ale aj v živote ochutnal.
Stojí za ňou Marek, ktorý je v Košiciach a okolí známou gastronomickou osobnosťou.
„Keďže ma v Košiciach pozná viacero ľudí, myslel som si, že len otvorím dvere a budú tam stáť rady ľudí, no otvoril som v januári a vieš, aké je gastro v januári a februári – hlavne prežiť,“ spomína Marek na úvod tohto roka, kedy otváral svoju prevádzku Nea's v Košiciach.
- Koľko pízz denne upečie.
- Ako vníma košickú pizzovú scénu.
- V čom je Nea's iná.
- Prečo si ľudia stále pýtajú šunkovú s kukuricou.
- Čo sa ho najčastejšie pýtajú zákazníci.
Koncept s neapolskou pizzou nesie názov po mene jeho dcéry. K otvoreniu vlastného podniku dospel po konci v predošlom zamestnaní.
„Nič proti žiadnemu zamestnaniu, ale už som si chcel robiť veci podľa seba a tak, ako sa mi páčia. Bol som 12 rokov v Rakúsku, robil som aj na stavbe, zariaďoval som niekoľko iných pizzerií, nešiel som do toho len tak bezhlavo,“ hovorí Marek.
To, že nešiel do biznisu bezhlavo, je vidieť na kvalite a recenziách. Nea's má na Google pri 140 hodnoteniach až 4,9* a niekoľko dní v týždni sú vypredaní.
Z Instagramu som vedel, ako pekne Nea's vyzerá zvnútra, no naživo je to ešte očarujúcejšie. Veľmi elegantný, minimalistický dizajn s príjemnými krémovými farbami, talianska hudba a obrovská pec na pizzu za takmer 30-tisíc eur uprostred miestnosti.
Sedíme s potetovaným sympatickým majiteľom Marekom, jeho manželkou a čašníkom Marošom. Zaujíma ma okrem iného aj Marekov príbeh, keďže v jednej zo storiek na Instagrame hovoril o tom, že nedokončil ani strednú školu.
Refresher ti pravidelne prináša obsah z východniarskeho gastra. Prečítaj si napríklad o najlepších pekárňach v Prešove či o najlepších prevádzkach v Starej Ľubovni a Kežmarku.
Ak ťa baví náš obsah a chceš nás podporiť, vstúp do Refresher Clubu a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!
Aká je v súčasnosti situácia s gastrom na Hlavnej ulici v Košiciach?
Dobrá aj zlá, za dobrým produktom ľudia prídu radi, naopak, keď je január - február alebo 40 stupňov Celzia, vtedy je normálne, že chodí menej ľudí. Ale stane sa, že počas škaredého dňa vypredám za tri hodiny. Horšie je to z pohľadu turizmu, Košice nie sú ako Budapešť, kam chodí množstvo mladých turistov.
Spomínal si, že nie si fanúšik donášok, ako teda riešiš tie slabšie dni?
Máme donášku, no od otvorenia v januári bola zapnutá párkrát, presne v dňoch, ako som ti hovoril, keď bolo blbé počasie. Mojím cieľom je, aby človek prišiel na pizzu do podniku a užil si ju pár sekúnd po vytiahnutí z pece.
Môžu si u teba ľudia aspoň vziať pizzu so sebou?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko pízz denne upečie.
- Ako vníma košickú pizzovú scénu.
- V čom je Nea's iná.
- Prečo si ľudia stále pýtajú šunkovú s kukuricou.
- Čo sa ho najčastejšie pýtajú zákazníci.