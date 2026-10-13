Čo mi ako prvé začalo chýbať?
Tlačím pred sebou nákupný vozík, postupne ho zapĺňam potravinami, no nie je to môj bežný nákup, kedy kupujem hlavne to, na čo mám chuť a čo by som si chcel uvariť.
Mojou úlohou je nakúpiť tak, aby som sa vošiel do 25 €, pretože toľko priemerne podľa štatistického úradu míňali Slováci týždenne na potraviny a nealkoholické nápoje v roku 2025.
„130 eur mesačne minieme len na základné veci a nejaké vody, a to nerátam nákup mäsa a podobných produktov, a to šetríme," zaznelo v komentároch pod uvádzacím reelskom.
- Čo presne som si v nedeľu nakúpil a koľko ma to stálo.
- Ako som zostavoval jedálniček.
- Na ktoré jedlo som sa tešil najviac.
- Ktorá surovina od rodičov ma zachránila.
- Čo som dokupoval v piatok pred víkendom.
- Ako som šikovne minul väčšinu vecí, ktoré mi ostali na dve jedlá.
- Koľko mi po týždni ostalo v peňaženke.
Je nedeľa, počas nasledujúceho týždňa sa musím vystravovať maximálne do 25 €, čo mi najskôr príde ako veľmi málo a premýšľam, ako to vymyslím. „25 €? To sa dá? No držím palce, to bude asi náročný týždeň,“ hovorí mi známa, ktorú náhodne stretávam cestou do obchodu.
Ide sa do obchodu
Ešte pred nákupom sedím doma pred počítačom a očami prelietavam online leták v Lidli. Zostavujem si predbežný jedálniček, s ktorým mi pomáha umelá inteligencia.
Základné pravidlá sú, aby som mal denne raňajky, obed a večeru a aby bola strava ako-tak pestrá a vyvážená. Zároveň platí, že pomoc od susedov, rodiny či pozvanie na obed alebo večeru môžem bez problémov prijať.
Ako sa mi to darilo plniť, čo som si musel dokúpiť a akú potravinu som si začal oveľa viac vážiť? A je 25 eur týždenne na osobu dostačujúca suma? Dozvieš sa v článku.
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Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo presne som si v nedeľu nakúpil a koľko ma to stálo.
- Ako som zostavoval jedálniček.
- Na ktoré jedlo som sa tešil najviac.
- Ktorá surovina od rodičov ma zachránila.
- Čo som dokupoval v piatok pred víkendom.
- Ako som šikovne minul väčšinu vecí, ktoré mi ostali na dve jedlá.
- Koľko mi po týždni ostalo v peňaženke.