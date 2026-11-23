Viac ako polovica Slovákov vo veku od 16 do 29 rokov pociťuje tlak medzi životným štandardom, po ktorom túži, a tým, čo si reálne môže dovoliť.
Nový prieskum agentúry Go4insight odhaľuje zaujímavý paradox. Sledovať si zostatok na účte nestačí na to, aby sme mali financie skutočne pod kontrolou.
Zatiaľ čo staršie generácie riešili rozpočet s perom na papieri, generácia Z má banku neustále vo vrecku. Podľa prieskumu agentúry Go4insight si až 63 % mladých pravidelne kontroluje výdavky v mobilnej aplikácii. Napriek tomu až 34 % z nich priznáva, že svoje príjmy a výdavky nemá dostatočne pod kontrolou, a ďalších 17 % sa riadi len aktuálnym zostatkom na účte.
Hlavným dôvodom neistoty nie je len výška príjmu, ale chýbajúci nadhľad nad budúcnosťou. Až 49 % mladých má obavy z financovania vlastného bývania, zatiaľ čo 45 % sa obáva o stabilitu svojich príjmov. Zároveň 37 % mladých si nie je istých pri finančných rozhodnutiach, pretože majú pocit, že financiám dostatočne nerozumejú.
Kde končia peniaze mladých Slovákov?
Prieskum zmapoval aj priemerné mesačné výdavky mladých v bežných spotrebných kategóriách. Najviac peňazí odchádza na cestovanie a výlety (48 eur mesačne), nasleduje oblečenie a obuv (46 eur) a reštaurácie, kaviarne či fastfoody (41 eur). Na kozmetiku minú mladí v priemere 22 eur a na digitálne predplatné ďalších 13 eur, no na vlastné vzdelávanie dávajú len 18 eur mesačne.
„Skontrolovať si zostatok na účte ešte neznamená mať svoje financie pod kontrolou. Dôležité je vedieť nielen to, koľko míňame, ale aj to, či máme dostatočnú rezervu, či sme pripravení na nečakané situácie a či sa približujeme k svojim cieľom,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.
Ako získať reálny prehľad o svojom finančnom zdraví?
Až 31 % mladých od svojej banky očakáva nielen prehľad výdavkov, ale aj konkrétne tipy, ako ušetriť. Slovenská sporiteľňa preto v mobilnej aplikácii George ponúka bezplatnú službu George FIT, ktorá posúva správu peňazí od obyčajného zoznamu transakcií ku komplexnému hodnoteniu finančnej kondície.
Služba George FIT posudzuje situáciu klienta v piatich kľúčových oblastiach: rozpočet, finančná rezerva, krytie rizík, dôchodok a investovanie. V rámci rozpočtu si klient môže nastaviť mesačné limity celkovo aj pre konkrétne kategórie výdavkov s automatickým upozornením. Pre čo najpresnejšie vyhodnotenie si do aplikácie dokáže manuálne doplniť aj úspory, investície či poistenie, ktoré má v iných inštitúciách.
Súčasťou nástroja je aj mesačný prehľad George FIT Zhrnutie, ktorý raz za mesiac jasne ukáže, na čo človek minul najviac a koľko si odložil. Klienti si zároveň v aplikácii môžu definovať konkrétne ciele (napríklad bývanie, auto či rezervu) prepojené so sporiacim účtom alebo termínovaným vkladom, pričom od začiatku budúceho roka pribudne aj prepojenie s investíciami. Banka navyše postupne nasadzuje novinku George AI pre ešte osobnejšie finančné poradenstvo priamo v mobile.