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Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Slovenská sporiteľňa.
dnes 26. októbra 2026 o 13:35
Čas čítania 4:36
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Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia

Tieto profesie sú podľa expertov najviac ohrozené AI. Jedna schopnosť však bude čoraz vzácnejšia
Zdroj: Refresher
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Kreativita môže byť v ére umelej inteligencie našou najväčšou konkurenčnou výhodou.

Vo svete, v ktorom umelá inteligencia dokáže za niekoľko minút navrhnúť reklamnú kampaň, napísať e-mail či vykonať úlohy, na ktoré sme donedávna potrebovali celé hodiny, sa čoraz častejšie objavuje otázka: Ak za nás bude čoraz viac práce vykonávať umelá inteligencia, za čo budú firmy v budúcnosti ochotné platiť ľuďom?

Ktoré profesie sú po nástupe AI najzraniteľnejšie a komu môže umelá inteligencia výrazne zmeniť pracovný život? Odpovede sme hľadali na konferencii BIKOSS26, kde sa stretli svetoví experti, ktorí s technológiami prichádzajú do kontaktu každý deň a sledujú, ako umelá inteligencia mení pravidlá hry v biznise aj na pracovnom trhu. 

Hoci by sa mohlo zdať, že podujatiu budú dominovať najmä technológie, z jednotlivých prednášok a rozhovorov sa opakovane vynárala iná myšlienka: Čím inteligentnejšie budú stroje, tým väčšiu hodnotu môžu mať vlastnosti, ktoré nás robia ľuďmi. 

Čo teda umelá inteligencia nikdy nedokáže nahradiť a aké schopnosti budú v budúcnosti rozhodovať o našom úspechu? Pýtali sme sa herečky Táne Pauhofovej, technologického experta Petra Máru a marketéra Michala Pastiera. 

👀 Technológie, biznis a budúcnosť práce na jednom mieste

Biznis konferencia Slovenskej sporiteľne privítala 25 domácich a zahraničných spíkrov. Na pódiu vystúpil Jimmy Wales, spoluzakladateľ Wikipédie, Abigail Posner, bývalá líderka Google Creative Works, či George Hillary, vnuk horolezca Edmunda Hillaryho.

Petr Mára: Zaniknú profesie, ktoré robia strojovú prácu

Technologický expert Petr Mára, známy aj ako technologický evangelista, si myslí, že v ére umelej inteligencie bude čoraz dôležitejšia ľudská kreativita, empatia a schopnosť adaptovať sa. Podľa neho sa nachádzame uprostred revolúcie, ktorá je oveľa rýchlejšia a zásadnejšia než nástup internetu, smartfónov či sociálnych sietí.

„Druhá vec je to, koľko vecí na AI delegujeme. Na internete sme maximálne vyhľadávali, ale nedelegovali sme naň svoje myšlienky. A tretia vec je, do koľkých oblastí nášho života AI preniká,“ vysvetlil expert.

Kým kedysi technológie predovšetkým uľahčovali vykonávanie úloh, dnes im postupne zverujeme aj samotné premýšľanie. Práve preto podľa Petra Máru podnikatelia nemôžu nástup AI ignorovať. „Ak ju vaša konkurencia bude používať dobre, budete vo veľkej nevýhode,“ upozorňuje.

Firmy budú platiť za ľudský prístup, empatiu, komunikáciu a pochopenie ľudí, s ktorými pracujete. Komunikácia bude kľúčová.

„Súčasná AI zmení pracovné pozície, ktoré sú naviazané na digitál. Všetky tieto činnosti budú nejakým spôsobom ovplyvnené AI a na ľudí bude vyvíjaný tlak, aby boli schopní o veciach rozhodovať a skutočne im rozumeli,“ odpovedá na otázku, ktoré profesie sú najviac ohrozené umelou inteligenciou .

Prínosná bude aj spolupráca medzi mladšími a skúsenejšími zamestnancami. Kým seniori prinášajú odborné znalosti a prax, mladšia generácia sa často dokáže rýchlejšie adaptovať na nové technológie.

Petr Mára a Michaela Bauer: Ktoré technologické trendy majú naozaj význam pre biznis?
Petr Mára a Michaela Bauer: Ktoré technologické trendy majú naozaj význam pre biznis? Zdroj: Refresher

Michal Pastier: AI nenahradí inovatívnych ľudí, ktorí firme prinášajú hodnotu

Vytvoriť logo, reklamnú kampaň či marketingovú stratégiu dnes vďaka umelej inteligencii zvládne takmer každý. Znamená to však, že čoskoro nebudeme potrebovať grafikov, marketérov ani kreatívcov? Podľa marketéra Michala Pastiera je realita komplikovanejšia. „Vytvorenie niečoho neznamená, že to bude fungovať,“ upozornil nás na BIKOSS26.

Problém podľa neho spočíva aj v tom, že ľudia často slepo dôverujú výsledkom AI. Jazykové modely dokážu nachádzať súvislosti medzi dátami, no nemusia správne rozpoznať, prečo sa niečo deje. Pre firmy preto môže byť riskantné, ak nechajú AI samostatne rozhodovať o svojej budúcnosti.

Michal Pastier upozornil aj na problém, ktorý si mnohí (nielen) začínajúci podnikatelia možno neuvedomujú. To, že ti AI vygeneruje logo, ešte neznamená, že ho dokážeš právne ochrániť. Pri obsahu vytvorenom umelou inteligenciou totiž môžu vzniknúť komplikácie s ochranou duševného vlastníctva.

Ľudia, ktorí ich vedia používať, vyhodnocovať, chrániť firemné dáta a dokážu odhadnúť, čo je bullshit a čo je realita, budú extrémne vzácni.

„Dobrý podnikateľ investuje do budúcnosti. Moje logo, môj maskot, moja identita sú právne chrániteľné. Pri mnohých firmách tvorí značka väčšinu ich hodnoty. A keď to vygenerujete pomocou AI, nebuďte prekvapení, že o desať rokov tá značka nemusí byť vaša,“ upozorňuje Michal Pastier.

Čo sa týka ohrozených pozícií, Michal Pastier súhlasí s Petrom Márom. Najviac ohrozené budú pozície založené na mechanickom plnení úloh a nasledovaní pokynov. Naopak, výhodu získajú ľudia, ktorí dokážu s AI pracovať kreatívne, prepájať rôzne nástroje a kriticky vyhodnocovať ich výsledky.

A hoci sa o umelej inteligencii dnes hovorí takmer všade, podľa Michala Pastiera jej možnosti viac než 97 % firiem stále nedokáže naplno využiť. Práve preto v nej vidí obrovskú generačnú príležitosť.

Michal Pastier: AI bez bullshitov
Michal Pastier: AI bez bullshitov Zdroj: Refresher

Táňa Pauhofová: AI nikdy nenahradí človečinu

Na konferencii venovanej budúcnosti podnikania a umelej inteligencii by málokto čakal niekoho, kto sa považuje za „jaskynný typ“ a faktúry dodnes vypisuje ručne. Práve takto sa počas konferencie opísala herečka Táňa Pauhofová, ktorá spolu s českou kolegyňou Annou Geislerovou priniesla trochu iný pohľad na technologickú budúcnosť.

Sama totiž priznala, že namiesto umelej inteligencie dáva prednosť rozhovoru so živým odborníkom. A práve ľudský kontakt je podľa nej niečo, čo nám žiadna technológia nedokáže nahradiť.

AI nikdy nedokáže nahradiť dotyk človeka, ľudskú blízkosť.

Napriek tomu, že dnes umelá inteligencia dokáže písať texty, vytvárať obrazy či komponovať hudbu, herečka neverí, že by tým ľudská kreativita strácala svoju hodnotu. Práve naopak.

„AI plní naše zadania. A urobiť dobré zadanie je samo osebe tiež kreatívna práca. Nemyslím si, že by dokázala úplne nahradiť človeka. Stále tam tá kreatívna ľudská zložka musí byť prítomná,“ zamyslela sa herečka.

Zatiaľ čo nám technológie sľubujú čoraz vyššiu efektivitu a rýchlosť, vzniká ďalšia otázka. Ako si v spoločnosti, ktorá kladie čoraz väčší dôraz na výkon, zachovať slobodu tvoriť a žiť podľa seba? 

„Nepočúvať ten tlak. Viem, že je to veľmi ťažké, je to veľmi dlhý proces. Človek musí prejsť hlavne vnútorným procesom spoznania samého seba. A či podľahne tomu tlaku z okolia, alebo dokáže vedome sám so sebou pracovať v podmienkach, ktoré si nastaví on sám.“

Táňa Pauhofová a Aňa Geislerová: Umenie, kultúra a odvaha v dobe AI.
Táňa Pauhofová a Aňa Geislerová: Umenie, kultúra a odvaha v dobe AI. Zdroj: Refresher

Svetoví experti sa zhodli, že budúcnosť patrí ľudskej kreativite

Ľudskosť, kreativita, individualita a schopnosť premýšľať vlastnou hlavou. Práve tieto hodnoty sa ako spoločná niť tiahli prednáškami celej konferencie BIKOSS26. Hoci sa na pódiách stretli osobnosti z rôznych svetov, ich posolstvá sa v mnohom zhodovali. V ére umelej inteligencie bude ľudská kreativita čoraz viac cenená.

Bratislavská Stará tržnica sa tak na jeden deň premenila na pulzujúce centrum biznisu. Stovky účastníkov, svetoví spíkri, inšpiratívne prednášky a networking vytvorili atmosféru, ktorú sa oplatilo zažiť naživo. Okrem nových poznatkov si účastníci mohli odniesť aj cenné kontakty či podnikateľské nápady.

bikoss26
Zdroj: Refresher

Na hlavnom pódiu a Visa Stage vystúpilo 25 domácich aj zahraničných spíkrov. Spoluzakladateľ Wikipédie Jimmy Wales hovoril o dôvere, spolupráci a inováciách, zatiaľ čo Abigail Posner, bývalá líderka Google Creative Works, zdôraznila význam ľudskej kreativity a individuality.

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George Hillary, vnuk legendárneho horolezca Edmunda Hillaryho, zase ukázal, čo má podnikanie spoločné s výstupom na Mount Everest. Niekedy je totiž najväčšou odvahou pokračovať napriek prekážkam, inokedy vedieť včas zmeniť smer. A jeho odkaz nielen do sveta biznisu? „Nájdi svoju vášeň a nájdeš svoj vlastný Everest.“

Svetové mená, stovky ľudí, nové kontakty a nápady, ktoré nekončia odchodom z konferencie. BIKOSS26 ukázala, že za poriadnou dávkou inšpirácie nemusíš cestovať do zahraničia. 

„Naša konferencia BIKOSS vytvára priestor, kde sa stretávajú nové pohľady, skúsenosti z praxe aj konkrétna inšpirácia. Ak si z nej podnikatelia odnesú aspoň jednu myšlienku alebo riešenie, ktoré dokážu reálne využiť vo svojej firme, splnila svoj účel,“ uzavrela Michaela Bauer, CEO Slovenskej sporiteľne.

zisti viac o bikoss26
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Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
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Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00