Hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€ dnes 10. novembra 2026 o 14:20 Čas čítania 0:00 Slovenskí cyklisti zažiarili na olympijských hrách mládeže! 🇸🇰 Timotej vybojoval zlato a Karolína striebro 🥇🥈 Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus Zdroj: @SLOVENSKYOLYMPIJSKYTIM Zdroj: @SLOVENSKYOLYMPIJSKYTIM Zdroj: @SLOVENSKYOLYMPIJSKYTIM 1 / 3 Odporučil by si článok ostatným? 00 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! Poslali sme ti kód na tvoju e-mailovú adresu: Pokračovať Chceš sa prihlasovať s heslom? Po prihlásení môžeš v nastaveniach účtu pridať heslo, ktoré ti umožní prihlasovať sa aj nabudúce bez potreby overovacieho kódu. Už takmer hotovo Tvoju registráciu práve dokončujeme. V rámci finálnej kontroly ti o chvíľu automaticky zašleme potvrdzovací e-mail. Nemusíš robiť nič ďalšie. Späť na úvod Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť. Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus Náhľadový obrázok: @slovenskyolympijskytim 🔥 💖 😂 😮 😢 😡 Vstúp do diskusie Čo si o článku myslíš? Prihlás sa a daj vedieť do komentára! Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku. 0 komentárov Zoradiť od najoblúbenejších najnovších Uverejniť komentár Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár. Členstvo Zrušiť Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet. Overiť účet Zrušiť Naozaj chceš odstrániť svoj komentár? Odstrániť Zrušiť Naozaj chceš zablokovať tento komentár? Zablokovať Zrušiť Naozaj chceš odblokovať tento komentár? Odblokovať Zrušiť Naozaj chceš nahlásiť tento komentár? Nahlásiť Zrušiť Ďakujeme, komentár bol nahlásený. OK OK ŠPORT Odporúčame Refresher Club Doživotne odsúdený vrah ušiel z prísne stráženej väznice. Muža z Tennessee, ktorý zakopal svojho kolegu v krabici, naháňali 9 dní dnes o 07:00 Refresher Club Sponzorovaný obsah Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO) pred 3 dňami 1 Sponzorovaný obsah KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí 29. 10. 2026 16:20 Refresher Club Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor) pred 41 minútami Refresher Club Vyskúšala som náplasti proti menštruačným bolestiam: Výsledok ma prekvapil, čo si o ich účinnosti myslí gynekológ? včera o 17:00 Sponzorovaný obsah Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie 6. 11. 2026 11:51 Storky Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ... V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič... Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate... SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu... Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ Sponzorovaný obsah Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi... Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto Sponzorovaný obsah Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd Sponzorovaný obsah Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách Sponzorovaný obsah Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna Lifestyle news OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu pred 2 dňami „Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry 3. 11. 2026 16:10 Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God 3. 11. 2026 10:40 REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste 31. 10. 2026 13:30 Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov 29. 10. 2026 14:30 Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026 29. 10. 2026 9:50 Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex 27. 10. 2026 17:40 TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky 26. 10. 2026 14:55 1 ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí 24. 10. 2026 8:00 Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu 23. 10. 2026 17:40 Spravodajstvo Politika Krimi Doprava Počasie Viac V Novej Bošáci našli mŕtvu matku a jej dospelého syna. Telá objavili v jednej miestnosti rodinného domu pred hodinou Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie pred 2 hodinami Slovensko chce svojho zástupcu pri rokovaniach o mieri na Ukrajine. Fico navrhuje eurokomisára Šefčoviča pred 2 hodinami Viac z Šport Všetko Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko 6. 11. 2026 9:51 Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii pred 2 dňami OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu pred 2 dňami Veľkú cenu Brazílie ovládol Norris, Mercedes oslavuje titul včera o 08:35 Luka Dončič je vo forme. pred 3 dňami Cage Game dnes čaká špeciálna tlačovka ODSTŘEL. Môžeš v nej rozhodnúť o tom, ktorý fight vyradia z finálovej karty 4. 11. 2026 18:10 Viac z Showbiz & Zábava Všetko Refresher Club Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl 2. 11. 2026 7:19 Céline Dion, ako ju nepoznáš. S Jackom Blackom predviedla poriadny headbanging na koncerte Metallicy včera o 11:19 Zápas Mišky so Sandy na FNC 12 je oficiálne zrušený. Miška odstúpila z osobných dôvodov 29. 10. 2026 18:45 Viac z Šport Všetko Koniec bez rozlúčky. Cristiano Ronaldo odmieta odohrať posledný zápas za Portugalsko 6. 11. 2026 9:51 Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii pred 2 dňami OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu pred 2 dňami Viac z Gastro Všetko Sponzorovaný obsah KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí 29. 10. 2026 16:20 Ďalší ikonický McDonald’s v Bratislave skončil. 🍟 Prevádzka na Rožňavskej fungovala takmer 30 rokov 3. 11. 2026 15:55 Nová pobočka na Nivách sa volá Grow a nájdeš tam chutné, zdravé jedlá 28. 10. 2026 17:30 Najnovšie Lifestyle Spravodajstvo Showbiz & Zábava pred 10 minútami Prepáč, Kim, ale my máme lepší deal 👀 pred 10 minútami Adventný kalendár od Kim Kardashian vyvolal rozruch svojou cenou. Refresher Club má lepšiu ponuku Refresher Club Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor) pred 40 minútami PR správa Rukami za sekundu rozbijete vázu, hlavou aj zabehnutý biznis. Kedy vám bežná poistka nestačí? pred hodinou Markíza chystá novú šou Hviezdy na ľade! Celebrity predvedú svoje schopnosti na korčuliach ⛸️ pred 2 hodinami Slovenskí cyklisti zažiarili na olympijských hrách mládeže! 🇸🇰 Timotej vybojoval zlato a Karolína striebro 🥇🥈 pred 3 hodinami Viac Najčítanejšie 24 HODÍN 7 DNÍ 30 DNÍ Refresher Club Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor) pred 2 dňami Refresher Club Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor) pred 3 dňami Refresher Club „Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň 12. 12. 2023 12:30 2 Refresher Club Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu včera o 07:00 Sponzorovaný obsah Refresher Club Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO) pred 3 dňami 1 Refresher Club Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky 3. 11. 2026 17:00 Refresher Club Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka 6. 11. 2026 17:00 3 Refresher Club Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor) pred 2 dňami Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026 4. 11. 2026 8:10 Refresher Club Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor) pred 3 dňami Refresher Club Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky 3. 11. 2026 17:00 REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste 31. 10. 2026 13:30 Refresher Club Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka 6. 11. 2026 17:00 3 Refresher Club Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur 20. 10. 2026 17:00 2 Refresher Club Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur 12. 10. 2026 10:00 Stačí jedna reklama a môžeš pokračovať v čítaní prehraj reklamu a odomkni bezplatne Máš už členstvo? Prihlásiť sa Získať členstvo REFRESHER+