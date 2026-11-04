Hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€ dnes 4. novembra 2026 o 15:30 Čas čítania 0:00 Dylan Sprouse prehovoril o zmluvách s Disney: „Za reprízy Zacka a Codyho mi prišiel šek na 5 centov.“ Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: DISNEY / THE SUITE LIFE OF ZACK AND CODY Zdroj: DISNEY / PROPAGAČNÝ MATERIÁL Zdroj: DIMITRIOS KAMBOURIS/WIREIMAGE FOR BWR PUBLIC RELATIONS Zdroj: GETTY IMAGES FOR KCA 1 / 4 Odporučil by si článok ostatným? 00 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. 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