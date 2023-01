Oslovil ma sugar daddy a sľúbil mi 7-tisíc týždenne. Nechcel žiadny sex, len láskavé slová, toto sa z neho vykľulo

„Ahoj, kráska! Hľadám sugar baby, o ktorú sa môžem postarať, prispievať jej 7000 dolárov týždenne na jej nájom a potreby. Nemusíš posielať žiadne nahé fotky,“ čítam si správu od profilu jeremy_lawrence__696. Z profilovej fotky na mňa pozerá nabúchaný šesťdesiatnik so sivou bradou a s okuliarmi s hrubým čiernym rámom.

Jeremy 696 je v poradí asi šiesty údajný „sugar daddy“, ktorý ma kontaktoval v poslednom čase. Nie som však jediná. Takmer každý týždeň mi posielajú kamarátky screenshoty s podobnými správami.

„Ahoj, zlatíčko. Hľadám lojálnu, dôveryhodnú sugar babe, ktorá ma obšťastní, keď mi bude smutno. Nechcem žiadne nahé fotky, chcem si s tebou len písať,“ píše jednej z nich istý Harrison.

„Ahoj, kráska! Ako sa dnes máš? Musím ti priznať, že máš krásny úsmev. Rád by som ťa spoznal viac a počkal, kam to celé bude smerovať. Hľadám si sugar baby, ktorú budem rozmaznávať 7000 dolármi týždenne,“ píše zasa Francis.

Zdroj: Instagram

Čo majú títo instagramoví „daddies“ spoločné? Nikto z nich nevyžaduje nič sexuálne, len lásku, komfort a starostlivosť. Je to vraj všetko veľmi jednoduché a dostaneš za to len tak 7000. Rozhodli sme sa preto nadviazať kontakt a zistiť viac o tomto fenoméne.

Sugar dating je pomenovanie vzťahu sugar daddyho a sugar babe. Zvyčajne ide o dobre zabezpečených starších mužov, ktorí si hľadajú mladé spoločníčky. Sľúbia im finančnú podporu za ich spoločnosť, ktorá môže (no nemusí) mať aj sexuálny charakter.

„Neboj sa, baby. Daddy sa o teba postará“

Náš sugar dating sa začína 9. januára. Rozhodnem sa odpovedať Jeremymu 696 na správu a píšem mu, že ma jeho návrh zaujal. Pýtam sa ho, odkiaľ je a aké by boli podmienky nášho vzťahu.

Príde mi dlhá odpoveď: „Úprimne, nič od teba nechcem. Žiadne nahé fotky alebo sexting – chcem len, aby si mi robila spoločnosť a povzbudila ma, keď budem smutný či v depresii. Máš teda záujem?“ píše mi Jeremy.

Zdroj: Instagram

Dodáva, že je z USA, no momentálne žije vo Fínsku. Snažím sa rozvíjať náš rozhovor a pýtam sa, ako by to presne fungovalo. Či by si chcel aj volať a stretávať sa. Opäť zdôrazňuje, že odo mňa nechce nijaké nahé fotky, vraj mám byť len lojálna a veriť mu. Po pár dňoch sa ma pýta, či sa môžeme presunúť na WhatsApp.

