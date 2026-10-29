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Zomrel legendárny herec Patrick Stewart
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včera 29. októbra 2026 o 21:28
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Zomrel legendárny herec Patrick Stewart

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TASR/Richard Shotwell/Invision/AP Zdroj: TASR/RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP
TASR/Willy Sanjuan/Invision/AP Zdroj: TASR/WILLY SANJUAN/INVISION/AP
TASR/Richard Shotwell/Invision/AP Zdroj: TASR/RICHARD SHOTWELL/INVISION/AP
TASR/Evan Agostini/Invision/AP Zdroj: TASR/EVAN AGOSTINI/INVISION/AP
TASR/Willy Sanjuan/Invision/AP Zdroj: TASR/WILLY SANJUAN/INVISION/AP
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Náhľadový obrázok: TASR/Richard Shotwell/Invision/AP
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