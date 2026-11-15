Hľadáme 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€ dnes 15. novembra 2026 o 20:00 Čas čítania 0:00 Johnny Depp hrá muža, ktorý si musí napraviť povesť. Kritici vo Vianočnej kolede vidia hercov príbeh Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Zdroj: TASR/AP Zdroj: TASR/AP Zdroj: REUTERS Zdroj: TASR/AP Zdroj: TASR/AP Zdroj: TASR/AP Zdroj: TASR/AP Zdroj: TASR/AP Zdroj: TASR/AP Zdroj: TASR/AP 1 / 10 Odporučil by si článok ostatným? 00 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! 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