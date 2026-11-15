Milan Filipeje nás zasvätil do tajomstiev profesionálneho pokru.
„Prišiel som do kasína s 50 eurami. O pätnásť hodín neskôr som odchádzal domov s 10-tisíc eurami vo vrecku. Vyplatili mi ich priamo na pokladni.“
Aj takýto deň zažil 31-ročný Milan Filipeje, podnikateľ a profesionálny hráč pokru. Prvýkrát sa k tejto hre dostal, ešte keď mal 18 rokov, serióznejšie sa jej však začal venovať len pred tromi rokmi. Za ten čas sa vypracoval medzi 50 najlepších hráčov na Slovensku.
- Ako presne z 50 eur vyhral 10-tisíc a prečo o pár dní neskôr prehral s najlepšími kartami v hre.
- Koľko si vieš pokrom mesačne zarobiť na Slovensku.
- Kde si môžeš zahrať poker o milión eur.
- Prečo kasíno ponúka hráčom pivo zadarmo.
- Ako raz pred Milanovými očami opitý hráč napadol floormana.
- Podľa čoho Milan spozná, že niekto blafuje.
- Či sa Milanova rodina nebojí, že tomu prepadne a stane sa z neho gambler.
O pokri ľudia často hovoria ako o hazarde. Milan však tvrdi, že rozdiel medzi profesionálnym hráčom a gamblerom je obrovský. Vyhrávajú tí, ktorí každý deň študujú hru, zapisujú si odohrané ruky, dokážu nechať emócie mimo stola a prehltnúť svoje ego.
„Najzaujímavejší hráči pre profesionála sú opilci. Keď hráš cashku, máš alkohol, drinky aj jedlo zadarmo. Ľudia, ktorí veľa pijú, potom pustia aj veľa peňazí. Hrajú úplne všetko a ty to na nich za 10 či 15 minút vidíš a vieš z nich vytiahnuť peniaze,“ hovorí Milan.
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Kedy si začal s pokrom?
Mám 31 rokov a k pokru som sa prvýkrát dostal ešte ako 18-ročný. Hneď po maturite som odišiel pracovať do Nemecka. Kolega po šichte celé noci hrával online poker. Keď vyhral väčšie peniaze, pozval nás na pár pív. Keď prehrával, bol, naopak, ticho. (smiech)
Potom som ho začal hrávať aj sám a niekoľkokrát som sa nechal nachytať. Vtedajšie stránky lákali na bonusy a čipy zadarmo, ale chceli len číslo kreditky. Zadal som ho a stiahli mi z nej peniaze.
Profesionálnejšie som začal hrať až pred tromi rokmi, keď som prešiel na živý poker v kasínach.
Za rok si sa vypracoval na 53. miesto v slovenskom rebríčku. Čo si robil inak ako ľudia, ktorí hrajú roky a nikam sa neposunú?
Teraz som už dokonca 49. Všimol som si, že na finálových stoloch sedia stále tí istí hráči. V kasínach vidíš stále rovnaké tváre lokálnych hráčov, ktorí roky nemajú žiadne výsledky. Tak som sa sám seba spýtal, v čom je rozdiel.
Dal som sa dokopy s kamarátom, ktorý je dnes mojím koučom. Vysvetlil mi, že úspešní hráči používajú dve taktiky. Prvou je GTO – teda Game Theory Optimal – čiže matematicky optimálna hra. Druhou je tzv. „exploitative“ taktika, pri ktorej využívaš chyby ľudí, s ktorými práve sedíš pri stole.
Profesionálni hráči poker študujú každý deň. Majú koučov a učia sa tabuľky. Niektorí ľudia sa takto za pol roka vyšvihnú na úroveň, na ktorú sa iní dostanú za 10 či 15 rokov. Alebo nikdy, lebo hrajú stále tú svoju hru.
Nedávno si z 50 eur urobil 10-tisíc. Ako sa ti to podarilo?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako presne z 50 eur vyhral 10-tisíc a prečo o pár dní neskôr prehral s najlepšími kartami v hre.
- Koľko si vieš pokrom mesačne zarobiť na Slovensku.
- Kde si môžeš zahrať poker o milión eur.
- Prečo kasíno ponúka hráčom pivo zadarmo.
- Ako raz pred Milanovými očami opitý hráč napadol floormana.
- Podľa čoho Milan spozná, že niekto blafuje.
- Či sa Milanova rodina nebojí, že tomu prepadne a stane sa z neho gambler.