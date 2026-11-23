Tridsaťdvaročná Laura mala odjakživa vlastnú hlavu. V rozhovore prezrádza, ako sa z pôvodného nápadu na pilatesové štúdio stala úspešná limonáda, ako vzniklo partnerstvo jej značky Vita Pop s Pitbullom a kam chce značku posunúť ďalej.
Laura nie je typ človeka, ktorý sa striktne drží pravidiel a má život nalinkovaný dopredu. „Asi som vždy bola človek, ktorý sa rád púšťa do nových vecí, niekedy možno skôr, než si ich úplne premyslí,“ hovorí o sebe.
Keď sa z rodnej Bratislavy vydala študovať do Kanady a neskôr do Holandska, ešte netušila, že raz vybuduje vlastnú nápojovú značku, ktorá sa dostane do viac než 15 krajín a zaujme aj celosvetovo populárnu hviezdu.
Čo si vyštudovala a čo si chcela robiť, keď si bola na škole? Mala si už vtedy ambície podnikať?
Vyštudovala som hotelový manažment v Holandsku, kde som zistila, že v hoteloch rozhodne pracovať nechcem. (smiech) Ale bola to skvelá škola života. Popri štúdiu som pracovala, absolvovala stáž v Bangkoku a naplno si užívala všetky možnosti, ktoré mi život v zahraničí ponúkal. Po škole som päť rokov pracovala v amerických startupoch a práve tam som zistila, ako ma baví kreatívne prostredie, v ktorom človek môže skúšať nové nápady a budovať niečo od nuly.
Paradoxne som pritom nikdy nechcela podnikať. Pochádzam z podnikateľskej rodiny, takže som odmalička videla, koľko práce a stresu to obnáša, a hovorila som si, že toto dobrovoľne naozaj nepotrebujem. Takže to, že dnes budujem vlastnú firmu, je pre mňa taký plot twist, ktorý som ani ja sama úplne nečakala.
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Môj prvý podnikateľský plán dokonca vôbec nebol Vita Pop, ale pilatesové štúdio v Bratislave. Mala som už hotový kurz, projekt aj vyhliadnutý priestor, ktorý nakoniec nevyšiel. Vtedy ma to mrzelo, ale dnes som za to naozaj rada. Práve vďaka tomu sme sa so snúbencom Matúšom začali rozprávať o úplne inom nápade a z pilatesu sa nakoniec stali nápoje. Čo je celkom slušná kariérna odbočka. (smiech)
Vieš nám Vita Pop predstaviť?
Vita Pop je nízkokalorická limonáda, ktorá zároveň naozaj dobre chutí, čo je podľa mňa pri zdravších alternatívach nápojov stále dosť vzácna kombinácia. (smiech) Vyrábame ju iba z prírodných ingrediencií, bez pridaných konzervantov. Každá plechovka má približne 55 kalórií a obsahuje päť gramov rozpustnej vlákniny Fibersol.
Keby si ale Vita Pop ešte nepoznala, určite by som nezačínala prednáškou o vláknine. Najprv by som ti dala ochutnať naše mango s marakujou a až potom ti povedala, čo všetko je v tej plechovke. Presne tak sme totiž pristupovali aj k vývoju. Nechceli sme vytvoriť ďalší funkčný nápoj, ktorý si kúpiš preto, že by si ho mala piť. Chceli sme limonádu, po ktorej siahneš aj druhýkrát jednoducho preto, že ti chutí.
Ako vznikol nápad založiť vlastnú nápojovú značku?
V roku 2024 sme sa s Matúšom vybrali precestovať Japonsko, kde sme každý deň ochutnávali jednu miestnu špecialitu za druhou. A práve počas tohto nášho gastronomického dobrodružstva sme úplnou náhodou objavili Coca-Colu Plus, s pridanou vlákninou. Nielenže nám chutila, ale pri všetkom tom jedle sme mali pocit, že nám celkom dobre pomáha aj s trávením. (smiech) Takže sme ju pili prakticky celú dovolenku a po návrate domov nám dokonca chýbala.
A tak sa začala klasická debata o tom, čo keby sme niečo také vyrobili aj my, ale trochu po svojom – z prírodných ingrediencií, s menším počtom kalórií a zaujímavými príchuťami.
Matúš mal už predtým skúsenosti s výrobou kombuchy, takže sme sa pustili do experimentovania a približne po roku vývoja sme mali prvé plechovky. Takže sme odišli do Japonska na dovolenku a vrátili sa s nápadom na firmu.
Nápojový trh je plný veľkých korporácií. Prečo ste si aj tak povedali, že je na ňom miesto pre malý slovenský startup?
Úprimne, dostať sa ako malá značka do regála vedľa gigantov s miliónovými marketingovými rozpočtami nie je úplne jednoduchá disciplína. (smiech) Ale myslím si, že mladá generácia je už trochu presýtená tradičnými nápojmi, ktoré sa desaťročia takmer nezmenili. Čoraz viac rieši, čo konzumuje, a hľadá značky, s ktorými sa vie stotožniť.
My sme chceli do tejto kategórie priniesť niečo svieže. Nielen zložením a dizajnom, ale aj príchuťami, ako sú mango-marakuja, melón-limetka alebo nostalgická malina, ktorá ti pripomenie malinovku z detstva. A tým, že sme malí, môžeme byť kreatívnejší a skúšať veci, do ktorých by sa veľké korporácie možno ani nepustili.
Objavila sa nejaká prekážka, ktorú ste nečakali?
Asi najväčší plot twist prišiel pol roka po založení firmy. Málokto totiž vie, že sme sa pôvodne volali Vita Club. Ibaže sa ozvala veľká nadnárodná spoločnosť, ktorej prekážalo naše používanie slova Club.
Rozhodli sme sa, že namiesto právneho boja s korporáciou, ktorá má na právnikov úplne iný rozpočet, radšej investujeme energiu do budovania značky. Premenovali sme sa na Vita Pop a paradoxne si dnes myslím, že to bola jedna z najlepších vecí, ktoré sa nám mohli stať. Nový názov je výraznejší, hravejší a oveľa lepšie vystihuje našu značku.
Mám pocit, že podnikanie je jeden nekonečný zoznam prekážok. Každé ráno sa len zobudíš a zistíš, ktorá je dnes na rade.
Spomínaš si na moment, keď ste si prvýkrát povedali, že z Vita Pop môže byť naozaj veľký projekt?
Úprimne, niekedy mám pocit, že sme Vita Pop založili pred pár mesiacmi. Všetko sa deje tak rýchlo, že si ani nestíhame uvedomovať, čo vlastne budujeme.
Prvý veľký reality check prišiel, keď sme za necelý rok predali viac než milión plechoviek a začali dostávať pravidelné objednávky z niekoľkých krajín. Za prvých 18 mesiacov sme sa dostali do 15 krajín a medzi prvými nám dali šancu dm drogérie na Slovensku aj v Česku, Yeme a Lunys na Slovensku alebo Globus a Tesco v Česku. Tieto partnerstvá si nesmierne vážime, pretože nám verili ešte v čase, keď sme im na schôdzky nosili prvé plechovky a veľké plány.
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Ako sa tento nápad na slovenský nápoj dostal k jednému z najznámejších svetových interpretov?
Celé to začalo jednou plechovkou na párty. Čo znie ako dosť absurdný začiatok spolupráce s Pitbullom, ale presne tak to bolo. (smiech)
Keď sme pripravovali vstup na americký trh, jeden z našich miestnych partnerov, ktorý je Armandovým susedom (vlastné meno interpreta je Armando Christian Pérez, pozn. redakcie) a dobrým kamarátom, mu na jednej párty dal ochutnať Vita Pop.
A zjavne sme urobili dobrý prvý dojem, pretože mu nápoj zachutil natoľko, že sa nám následne ozval jeho manažér s tým, že Armando by mal záujem stať sa súčasťou projektu.
Keď si spätne uvedomím, že to celé začalo tým, že niekto na párty podal Pitbullovi plechovku našej limonády, stále mi to príde trochu absurdné. Je to asi pekný dôkaz toho, že človek nikdy nevie, kam sa jeho produkt dostane.
Pamätáš si na moment, keď ste zistili, že Pitbull má o Vita Pop skutočný záujem? Aká bola tvoja prvá reakcia?
Toto možno bude znieť šialene, ale naša prvá reakcia bola, že sme povedali nie. (smiech)
Na začiatku sme si totiž vôbec nedokázali predstaviť, ako by Pitbull zapadol do sveta Vita Pop. Mali sme pomerne jasnú predstavu o tom, akú značku chceme budovať, a úprimne nám to na prvý pohľad neprišlo ako úplne prirodzené spojenie.
Lenže jeho manažér sa ozval znova a bolo vidieť, že ten záujem je naozaj seriózny. Začal nám posielať videá zo sociálnych sietí a my sme postupne objavovali úplne inú stránku Pitbulla. Mladých ľudí, ktorí ho milujú, prezliekajú sa za neho, vytvárajú virálne videá a na jeho koncertoch tvoria neuveriteľnú atmosféru. Vtedy sme si povedali: Počkať, možno sme to celé trochu podcenili. (smiech)
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Začali sme sa na spoluprácu pozerať úplne inak a nakoniec nás Armando pozval do Miami. Sedeli sme spolu viac než dve hodiny v reštaurácii, rozprávali sa o našej značke, jeho príbehu a o tom, čo by sme mohli spoločne vybudovať.
Až tam mi asi naplno došlo, že sa to naozaj deje. Keby mi niekto pred dvoma rokmi povedal, že budeme s Pitbullom sedieť v Miami a rozprávať sa o budúcnosti našej limonády, asi by som mu vôbec neverila.
Čo podľa teba Pitbulla na Vita Pop zaujalo? Prečo povedal áno práve vám?
Myslím, že prvé kolo jednoznačne vyhrala chuť. To vieme, pretože práve po ochutnávke sa celá diskusia začala. Ale verím, že ho oslovil aj náš príbeh.
Sme mladý pár zo Slovenska, ktorý sa rozhodol vybudovať medzinárodnú nápojovú značku v kategórii, kde dominujú jedni z najväčších spoločností na svete. Taký celkom klasický príbeh outsidera.
A práve tomu podľa mňa Armando veľmi dobre rozumie. Sám totiž nemal vôbec jednoduché začiatky. Keď nám v Miami rozprával o svojom detstve a o mamičke, ktorá ho vychovávala a odmalička mu hovorila, že ho raz bude poznať celý svet a že sa nikdy nesmie vzdať, bolo to veľmi silné.
Mala som pocit, že sa v určitých veciach stotožnil s naším príbehom. Samozrejme, naše životné cesty sa nedajú porovnávať s tým, čím si prešiel on, ale tá mentalita, že aj ako outsider môžeš vybudovať niečo veľké, je nám veľmi blízka.
My sa ako tí menší cítime prakticky každý deň, keď presviedčame nákupcov, aby dali šancu našej plechovke vedľa značiek s miliónovými rozpočtami. A myslím si, že tejto časti nášho príbehu Armando naozaj rozumel.
Čo spolupráca s Pitbullom znamená pre každodenné fungovanie značky? Otvorila vám nové možnosti?
Jednoznačne. Pre malý slovenský startup je to obrovská príležitosť dostať Vita Pop medzi ľudí, ku ktorým by sme sa inak dostávali oveľa ťažšie.
Najviac je to momentálne vidieť na jeho koncertoch. V lete sme si spoluprácu prvýkrát vyskúšali v Amsterdame a Prahe, kde sme zorganizovali párty s miestnymi tvorcami a tvorkyňami, spoločne vyrazili na koncert a fanúšikom a fanynkám priamo na mieste rozdávali Vita Pop na ochutnávku.
A pre mňa, keďže sa osobne venujem marketingu a budovaniu značky, je to asi jedna z najzábavnejších častí celej spolupráce. Môžeme mesiace pripravovať kampane a riešiť každý detail dizajnu, ale keď vidíš niekoho, kto tvoj produkt ochutná prvýkrát, a jeho bezprostrednú reakciu, je to úplne iný pocit.
Navyše sme stále veľmi malý tím, aj keď to tak možno navonok nepôsobí. Takže možnosť dostať počas jediného večera Vita Pop do rúk takého množstva ľudí je pre nás naozaj výnimočná.
Ďalšie aktivity pripravujeme v Bratislave, Viedni a Prahe a pre každé mesto sa snažíme vymyslieť niečo trochu iné.
Akú úlohu má Pitbull v projekte dnes?
Armando vstúpil do Vita Pop ako menšinový investor a strategický partner. Takže pre nás nejde len o spojenie so známym menom, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorá nám pomáha dostať značku medzi nových ľudí.
Najväčší prínos dnes vidíme v marketingu a možnostiach, ktoré nám toto partnerstvo otvára. V Európe je najviditeľnejším príkladom jeho turné, vďaka ktorému dokážeme osloviť tisíce fanúšikov aj fanyniek a predstaviť im Vita Pop úplne prirodzeným spôsobom, prostredníctvom zážitku.
Spolupráca má veľký význam aj pre náš vstup do USA, kde sme v septembri spustili predaj. Je to pre nás úplne nový trh, kde nás ľudia len spoznávajú. A mať po boku niekoho, kto má taký globálny dosah a silnú komunitu ľudí, je, samozrejme, obrovská výhoda.
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Prezradíš nám nejaké pikošky alebo zaujímavosti zo spolupráce s Pitbullom? Aký je Mr. Worldwide?
Vieš, čo ma na ňom asi najviac prekvapilo? Aký je v skutočnosti pokorný a príjemný človek. Pri niekom, koho pozná celý svet, možno automaticky očakávaš trochu inú energiu, ale s ním sa rozpráva úplne prirodzene.
Veľmi mi utkvel jeden moment z nášho prvého stretnutia. Povedal mi, že obdivuje, ako budujem značku a jej vizuálnu identitu. A pre mňa, keďže sa práve tejto časti Vita Pop osobne veľa venujem, to bol naozaj krásny kompliment.
Páčilo sa mi hlavne to, že si dal záležať na tom, aby pochopil, kto z nás čo robí, a úprimne sa zaujímal o našu prácu. Nemala som pocit, že sme len ďalšia obchodná schôdzka v jeho kalendári.
Veľmi silný bol aj moment, keď nám rozprával o svojej mamičke a o tom, akú dôležitú rolu zohrala v jeho živote. Myslím si, že práve odtiaľ pramení aj veľká časť rešpektu, s akým pristupuje k ženám.
Celé je to pre mňa stále trochu surrealistické. Človek, ktorého pesničky si roky počúvala na párty, zrazu sedí oproti tebe v reštaurácii a rozpráva sa s tebou o tvojej firme. To sú presne tie momenty, keď si povieš, že život má niekedy naozaj zaujímavý zmysel pre humor. (smiech)
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Vita Pop sa za krátky čas dostal do viac než 15 krajín vrátane USA. Kam značka smeruje ďalej?
Myslím, že sme len na začiatku, aj keď mám niekedy pocit, že sme za posledné dva roky stihli päť rokov práce. (smiech)
V Európe sa chceme sústrediť hlavne na Slovensko, Česko, Rakúsko a Benelux, kde už vidíme, že sa k nám zákazníci a zákazníčky vracajú. Našou ambíciou je, aby sa Vita Pop počas piatich rokov stal jednou z ich obľúbených značiek limonád.
Zároveň sme v septembri spustili predaj v USA s miestnymi partnermi a receptúrou prispôsobenou americkému trhu. Je to úplne iná liga a obrovská výzva, ale práve takéto veci nás s Matúšom bavia. O Amerike ale rada poviem viac nabudúce, pretože táto kapitola sa len začína.