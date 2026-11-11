Pieseň, ktorá sa stala symbolom 17. novembra, má novú podobu. Emma Drobná a ADONXS prinášajú singel SĽÚBME SI

Pôvodný akustický protestsong z námestí dostal moderný sound roku 2026.
Pôvodný akustický protestsong z námestí dostal moderný sound roku 2026. Emma Drobná a Adam Pavlovčin alias ADONXS vzali do rúk kultovú revolučnú hymnu „Sľúbili sme si lásku“, no namiesto retro nostalgie z nej spravili svieži singel slobody SĽÚBME SI.
Moderný song vychádza len pár dní pred výročím Nežnej revolúcie. Skladba spolu s novým videoklipom prináša jednoznačné posolstvo, že sloboda nie je len spomienkou na rok 1989, ale každodenným záväzkom voči našej vlastnej budúcnosti.
Mali by sme si sľúbiť, že sa nebudeme odcudzovať
Pre ADONXSa nejde len o hudobný projekt, ale o vyjadrenie postoja k spoločnosti, v ktorej rastie napätie.
„Možnosť tvoriť, cestovať a autenticky sa vyjadrovať vnímam ako priamy dôsledok toho, čo sa tu v novembri 1989 stalo. Sloboda a možnosť žiť autenticky však nie sú samozrejmosť, ktorú máme garantovanú navždy. Dnes vidíme, aká je spoločnosť rozdelená, koľko je v nej zbytočného hnevu a ako ľahko sa útočí na inakosť. Mali by sme si sľúbiť, že sa nebudeme navzájom odcudzovať len preto, že sme každý iný, že máme iné predstavy o živote alebo inú identitu,“ vysvetľuje ADONXS.
Interpretom dal podporu aj jeden z priamych aktérov revolúcie, herec Martin Huba, ktorý sa s Emmou a Adamom stretol v špeciálnom dokumente: „V tej piesni sa spieva: ‚Sľúbili sme si vydržať.‘ Tak si musíme vzájomne sľúbiť, že vydržíme. Že vydržíme kráčať za pravdou, aj keď je to tá najťažšia cesta. A že si v tom mladí, stredná generácia aj starší budeme držať palce a dodávať sily, aby sme ten sľub skutočne dodržali.“
Ide o novembrovú kampaň Slovenskej sporiteľne, ktorá vydáva singel v spolupráci s agentúrou Zaraguza. „Chceme najmä mladým pripomenúť, že tieto hodnoty nie sú samozrejmosťou, a zároveň ich povzbudiť, aby verili v seba a v budúcnosť našej krajiny,“ hovorí CEO banky Michaela Bauer.
Živý gig na festivale
O novú produkciu a zvuk sa postaral Tom Lobb spoločne s hudobným supervízorom Viktorom Hazardom. Výsledkom je fúzia dvoch osobitých vokálov, ktorá pôvodnú akustickú nahrávku prenáša do súčasnej estetiky.
Atmosféru podčiarkuje videoklip v réžii Branislava Vinczeho, ktorý kombinuje surovú energiu revolučných námestí z roku 1989 s vizuálom dnešnej mladej generácie. Klip už rotuje na YouTube, Spotify aj Apple Music.
Song zaznie naživo už čoskoro v rámci festivalu NEŽNÁ! 2026.
Sporiteľňa srdečne pozýva zaspievať si nový song
Dvojicu spevákov uvidia fanúšikovia vystúpiť naživo už 17. novembra na festivale NEŽNÁ! 2026.
Slovenská sporiteľňa všetkých srdečne pozýva zaspievať si pieseň naživo. V hlavnom meste zaznie na Námestí slobody, pričom sa bude streamovať aj na námestia v ostatných mestách. Slovenská sporiteľňa ho dlhodobo podporuje prostredníctvom svojej nadácie.
1. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky,
mali ich prázdne a ešte bola tma,
po našich uliciach odvtedy prešli veky,
prebudili sme sa zo zlého sna.
R: Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,
sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň.
2. Tí mladí za nás vystreli prázdne ruky,
za nás boli bití, za naše mlčanie,
po našich uliciach odvtedy prešli veky
a zaznelo zlému posledné zvonenie.
R: Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,
sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň.
Tak sľúbme si znova lásku, sľúbme si vravieť pravdu len.
Tak sľúbme si opäť vydržať, sľúbme si spolu nový deň.
3. Vystrime s nimi všetci prázdne ruky,
a vložme do nich svoju budúcnosť,
na našich uliciach podajme si ruky,
neviery a strachu už ozaj bolo dosť.
R: Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,
sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň.
Tak sľúbme si znova lásku, sľúbme si vravieť pravdu len.
Tak sľúbme si opäť vydržať, sľúbme si spolu nový deň.
obaja: Sľúbme si plniť si svoj sen
do ticha: „Budúcnosť je naša”