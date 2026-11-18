Unknown Consciousness, ike a loverboyfeel nám v rozhovore prezradili, ako ich spojil Samey, prečo na debutovom projekte SU BOYS zatajili známe featy a čo všetko sa skrýva za novou kapitolou značky Slzy Ulíc.
loverboyfeel, ike a Unknown Consciousness vydali 13. novembra spoločný projekt SU BOYS. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide len o náhodný release, no v skutočnosti ním otvárajú úplne novú kapitolu. SU BOYS je projektom, ktorý superviseoval Samey a vychádza pod hlavičkou Sameyovej značky Slzy Ulíc.
Zatiaľ sú členmi tohto „labelu“ títo traja raperi, z ktorých každý prináša do spoločného projektu vlastný rukopis.
loverboyfeel pochádza zo Zvolena a vyrastal v rodine muzikantov. Hudbe a rapu sa venuje už od deviatich rokov, pričom jednou z jeho inšpirácií bol raper BAROCAWO, ktorý mu pomohol nájsť vlastný štýl a autentický prejav.
„Prišiel som si po všetko. Album SU BOYS je len kvapka dažďa v porovnaní s tsunami, ktoré je na ceste,“ povedal v rozhovore.
Unknown Consciousness pochádza z juhozápadného Slovenska a svoju hudobnú cestu začal v roku 2013 ako producent elektronickej hudby, predovšetkým dubstepu. K rapovaniu sa dostal až okolo roku 2017.
Má blízko aj k technológiám a venuje sa napríklad premieňaniu dát o teplote planetárnych hmlovín na zvuk. Napriek tomuto experimentálnemu prístupu však vyrastal na pouličnom rape interpretov ako Lil Wayne, Kontrafakt, DMX či 50 Cent.
ike je z malej dediny na Záhorí, kde podľa jeho slov všetci odmalička počúvali čiernu hudbu. Vyrastal tiež v komunite výrazne ovplyvnenej „cigánsko-záhoráckym“ slangom a je odchovaný na Kontrafakte.
Začínal pri graffiti, no postupne sa jeho záujem o slová pretavil do rapu, ktorému sa venuje už 12 rokov. Rád tvorí akési „prototypy“ trackov, vďaka ktorým sa už viackrát stretol s tým, že aj keď skladba vyjde pod jeho menom, poslucháči nikdy presne nevedia, čo od neho môžu očakávať.
Hoci každý z nich prišiel k hudbe trochu inou cestou, v jednej veci majú jasno. Keď som sa ich opýtala, ako sa vlastne dostali k rapovaniu, dostala som jednoznačnú odpoveď:
Všetci sme sa s tým narodili. Nezobudili sme sa jeden deň a nepovedali si, že od dnes budeme rapovať. Prišlo to prirodzene. Máme rap v DNA.
Ako sa pre vás celá táto kapitola Slzy Ulíc začala?
loverboyfeel: Moje EP spred troch rokov ma doviedlo k Samovi, alebo jeho ku mne. Začali sme sa baviť a ponúkol mi podporu, čo sa týka nahrávania, lebo som mu hovoril, že za štúdiá dávam veľké peniaze a nedá sa to utiahnuť.
Povedal mi, že sa musím naučiť nahrávať sa sám, a tak, keď mal koncert v Leviciach, ma zavolal, nech si prídem pre mic. Bol to mic, na ktorý nahrával Vlnu.
Dva mesiace nato som dobehol do Bratislavy. Prišiel ma zobrať na stanicu, sadol som do jeho Mercedesu a prvé, čo sa ma spýta: „Jedol si? Nie si hladný?“ To si pamätám jak dnes. Potom ma zobral do Muzikeru a kúpil mi čisto novú zvukovú kartu, aby som mal ako nahrávať.
Neskôr sme išli do štúdka a už vtedy mi hovoril, že chce pomáhať iným rapperom s vydávaním hudby. V ten deň mi spomenul ike-ho aj Unka, ktorých som dovtedy ani nepoznal, ale mega sme si sadli. ike v ten deň aj prišiel do štúdia.
Odvtedy spolu nahrávame veci a zblížili sme sa ako trojica. Došiel som za Sameyom len s tým, že idem nahrať track, ale vzniklo z toho niečo úplne iné.
loverboy, keď som pozerala na Spotify a Apple Music, nemáš tam žiadnu hudbu pred týmto releasom. Vymazal si ju alebo tam nikdy nebola?
loverboyfeel: Predtým som mal vonku iba sedem trackov. Mám ich iba na YouTube. Bolo to to jedno spomínané EP. Vzniklo na základe ťažšieho obdobia, z ktorého som sa potreboval vyhrabať. Vydal som to bez mixu a mastru a videoklipy som točil na iPhone, doteraz to bol môj jediný rapový počin.
Ako potom začal vznikať projekt SU BOYS?
ike: Samey neprišiel len s tým, že nám chce pomôcť vydávať, povedal, že chce, aby sme pod Slzy Ulíc vydali rovno album.
Ale naša „práca“ začala, keď sme mali spoločnú seshku u Unka. V ten víkend, keď sa beefoval Kendrick a Drake. Tam sme spravili hrozne veľa trackov a spojili sme sa hudobne.
loverboyfeel: Zaujímavé je, že niektoré tracky na albume majú aj päť rokov. V podstate každý jeden odo mňa je nahratý v ike-ovom štúdiu. Track „strateny v labyrinte“ je nahratý za asi desať minút. To bola celkom random vec.
ike: loverboy je úkaz. On napíše text a za dva dni ho vysype z rukáva v štúdiu. To nechápem, lebo ja mám pamäť trošku v p***. On dáva všetko z hlavy jak Jay-Z, nechápem to.
Mali ste už na začiatku spolupráce predstavu o spoločnom sounde alebo si každý z vás priniesol niečo vlastné?
loverboyfeel: Toto je vec, ktorá ma najviac prekvapila. Hneď na začiatku sme si strašne zvukovo sadli. Prvý beat, čo mi ike púšťal u Sameya v štúdiu, bol beat, na ktorý som mal už nahraté veci.
ike: Presne. Púšťal som Unkovi štyri beaty a on mi povedal, že do nich už má nahraté veci.
Unknown Consciousness: Na svete je enormné množstvo beatmakerov, no všetci traja poznáme veľmi podobnú skupinu producentov a do ich beatov aj nahrávame. Musím však povedať, že naša autentickosť a inakosť sa v nich odzrkadľujú tak či tak. Jednoducho, vkusovo máme veľa spoločného, ale každý z nás prináša niečo vlastné. Napríklad do takého beatu, aký má loverboy na „strateny v labyrinte“, by som ja možno ani nenahrával, ale chápem to.
Hovoríte, že máte hrozne veľa nahraných vecí, ako ste vybrali tie na album?
Unknown Consciousness: Dali sme dokopy naše najlepšie tracky, dostali feedback od viacerých ľudí zo scény a podľa toho vyberali.
Hlavne, nesadli sme si do štúdia s tým, že ideme spolu vytvoriť album. Bol to skôr showcase, kde každý ukázal vlastnú identitu, no má to kompaktnú flavour.
Kto konkrétne zo scény počul tie veci?
Unknown Consciousness: V prvom rade Samey a všetci, ktorí majú na albume featy. Nejaké tracky som púšťal WENovi, posielal som ich aj Saulovi, teda chalanom WLVS, a počul ich aj Matey.
Keď hovoríš o tých featoch, prečo ste sa rozhodli Karla, Saru Rikas aj Sameya zamlčať?
loverboyfeel: Bolo to pre nás dôležité, chceli sme ukázať, že je to o nás a nechceli sme to stavať na niekoho mene, išlo o našu identitu. Bol to pre nás veľký krok. A zároveň, je to také prekvapenie, keď si to niekto pustí a počuje ich hlas.
Rozumiem, to je pravda. A ktorá skladba na albume bola pre vás najnáročnejšia na nahrávanie?
Unknown Consciousness: Žiadna. Nahrávanie samotné nebolo náročné. Pre mňa ale bol náročný mix a postproces. Dostali sme profesionálneho zvukára Marka Bröstla. Ja mám veľmi špecifický, stredovejší až nižšie položený hlas a veľa vecí na môj hlas nesadne.
Zladiť môj vlastný mix s Markom bolo náročné najmä pri skladbách „hodinar“ a „nieco co by si povedal ty.“
Unk, tvoje texty mi prídu hrozne zaujímavé lyrikou. Je tam veľa slovných spojení, pri ktorých človek nie vždy na prvú pochopí, čo chceš povedať. Vždy si rapoval týmto štýlom?
Unknown Consciousness: Vyvíjalo sa to. Začiatky boli cringe a klišé ako u každého. Skill prichádza časom. 90 % trackov tvorím tak, že si pustím beat a nahrávam do iPhone diktafónu prvý nápad — zachytávam flow, kadenciu, intonáciu.
Následne sa k tomu vraciam, tú prvotnú „hatlaninu“ prepisujem do reálnych rýmov.
Keď niekto počuje tvoju hudbu, je pre teba dôležité, aby pochopil, čo si chcel povedať, alebo aby to nacítil?
Unknown Consciousness: Myslím si, že je potrebné oboje, som veľmi sebakritický.
ike: Musím do toho skočiť. Ja keď nahrávam a take sa mi nepáči, vymažem ho. Unknown si pod seba uloží 27 takov v Logicu, má tam 6 500 stôp a vyberá z nich tie najlepšie slabiky. Experimentuje s pluginmi a dokonca nahráva na mikrofón do kríža ako speváci opery, aby mal treble. Je v štúdiu normálne vedec!
Z albumu cítiť takú špinavosť, stoku. Ako vás prostredie, v ktorom ste vyrastali, ovplyvnilo v hudbe?
ike: Všetci sme bežné stokárske deti, nikto z nás nie je rich kid. Vyrastali sme vonku. Pre mňa bola hudba terapia a útek z reality, a myslím, že aj pre chalanov.
Myslíte, že je na tej stokarine niečo krásne, čo nie je vidno?
ike: Stokarina dáva človeku autentickosť a pokoru k životu, to je jediné, čo mi napadá.
Kto si nezažil teror, neváži si chill. Keď si zažiješ teror, vážiš si aj bežný utorok. — ike
Názov albumu SU BOYS teda znamená Slzy Ulíc Boys. Myslíte, že sa dočkáme aj Slzy Ulíc Girls?
ike: Názov SU BOYS je labelová mixtapová estetika, takže neviem, či názvom, ale Samo by určite mal veľmi rád dievča v labeli.
Išli by ste aj do iného labelu, keby vás niekto oslovil?
Všetci: Ťažká otázka, ale asi nešli. Toto je prvý album Slzy Ulíc a my ho spoluvytvárame od nuly so Sameyom. Je to česť.
Čo by ste chceli, aby si ľudia odniesli z projektu po jeho vypočutí?
Unknown Consciousness: Nerozmýšľame nad tým takto. Ale, je to len zrno toho, čo dokážeme ponúknuť a čo máme pripravené.
Tento album je naša introduction — predstavenie toho, kto sme. — Unknown Consciousness
loverboyfeel: Len nech vedia, že to robíme úprimne zo srdca a nie je za tým žiadny kalkul. Myslím, že ak sa to má k niekomu dostať, tak sa dostane.