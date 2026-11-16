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Adam Pavlovčin (ADONXS): Keď nám slobodu začnú brať, paradoxne si uvedomíme, aká je vzácna
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dnes 16. novembra 2026 o 12:00
Čas čítania 5:43
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Adam Pavlovčin (ADONXS): Keď nám slobodu začnú brať, paradoxne si uvedomíme, aká je vzácna

Adam Pavlovčin (ADONXS): Keď nám slobodu začnú brať, paradoxne si uvedomíme, aká je vzácna
Zdroj: SLSP / ADONXS
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Vyhral SuperStar, vyštudoval hudobný biznis a skladateľstvo na prestížnom BIMM v Londýne, umiestnil sa v rebríčku Forbes 30 pod 30 a so svojím fluidným vizuálnym štýlom búra zastarané predstavy o tom, ako má vyzerať slovenský umelec.

Spevák a skladateľ Adam Pavlovčin alias ADONXS sa pri príležitosti 17. novembra spojil s Emmou Drobnou v novom spracovaní kultovej piesne Sľúbili sme si lásku. Otvorene hovorí o tom, prečo by mladí nemali brať slobodu ako samozrejmosť, čo preňho znamená odkaz Nežnej revolúcie, ako sa vyhýbali vianočnému pátosu pri nahrávaní a prečo je dôležité, aby sa veľké značky nebáli postaviť za hodnoty.

Dlho som mal pocit, že na Slovensku tento dátum nedostáva až taký priestor a pozornosť, akú by si zaslúžil, napríklad v porovnaní s Českom.

Pokračuje: „Dokonca som prvýkrát počas 17. novembra spieval Modlitbu pro Martu v Prahe. Tam som si naplno uvedomil, ako veľmi u nás symbolika tohto dňa ustupovala do úzadia. A to je škoda. Ako civilizácia máme tendenciu cykliť sa a opakovať chyby z histórie. Samozrejme, chceme ísť dopredu a prosperovať, no ak zabudneme na minulosť, ľahko sa vrátime k tomu, čo nás brzdilo. Aj preto je dôležité si november ’89 pripomínať.“

Vlani 17. november prišiel o status dňa pracovného pokoja. ADONXS si myslí, že to kompetentným vôbec nevyšlo: „Bolo to také typické pokúšanie hada bosou nohou. U mňa to zafungovalo presne opačne a myslím, že aj u celej našej generácie. Kým bol ten sviatok samozrejmosťou, brali sme ho automaticky a možno sme ho prehliadali. No vo chvíli, keď vám niekto niečo zoberie, okamžite spozorniete.“

Dodáva, že si paradoxne slobodu slova a priestor na sebavyjadrenie začneme najviac vážiť až v momente, keď o ne prichádzame. „V konečnom dôsledku je možno aj dobre, že to spravili, pretože tá téma zrazu pristála priamo na stole. Začali sa o tom rozprávať aj mladí, ktorí to s rodičmi predtým nikdy neriešili.“

SLSP
Zdroj: SLSP

Jeho rodičia boli v čase novembra ’89 už dospelí. „Moja sestra sa narodila vo februári 1989, takže mala v čase Nežnej revolúcie pol roka. Pamätajú si to veľmi živo,“ hovorí ADONXS.

Keď doma spieval a púšťal rodine jeho verziu Sľúbili sme si lásku, otec mu hovoril, že na tú skladbu už takmer zabudol – no zrazu sa mu vrátili všetky spomienky na to, ako znela zovšadiaľ. „My sme si ju interne nazvali takou slovenskou Modlitbou pro Martu.“

„Českú hymnu revolúcie som sa naučil spievať skôr než túto našu. Doma sme sa o tom vždy veľa rozprávali a myslím si, že rodinné zázemie a to, z akých pomerov človek vychádza, zásadne formuje jeho hodnoty a priority,“ spomína Adam.

V minulosti boli umelci na Slovensku cenzurovaní, limitovaní alebo museli robiť kompromisy s režimom. ADONXS dnes tvorí v slobodnom prostredí, no presťahoval sa do Prahy. „Moje presťahovanie do Prahy bolo čisto profesionálne rozhodnutie,“ hovorí.

Po návrate z Londýna hľadal väčší trh, kde sa toho na scéne prirodzene deje o niečo viac. „Čo sa týka samotnej umeleckej tvorby a hudby, slobodu mi nikto neberie. Zároveň však vidíme, čo sa deje vo verejnoprávnych inštitúciách a médiách. Tieto tlaky a zásahy reálne dopadajú na dramaturgov, tvorcov programov a kreatívcov, čo rozhodne nie je v poriadku.“

Pre Adama má 17. november aj osobný rozmer. Tento dátum a celkovo všetko, čo sa spája s vybojovanou slobodou, totiž úplne prirodzene súznie s jeho hodnotami.

Ako najhlasnejší príklad použil príbeh speváčky Adély Jergovej. „Jej maminka nemohla zažívať tie podnetné inšpirácie a hrať hudbu, ktorú chcela. No o generáciu neskôr Adéla vyrástla v slobodnom svete, mala prístup k inšpiráciám a stala sa z nej globálna ikona. Dnes môže slobodne cestovať a živiť sa vlastnou tvorbou.“

Vysvetľuje, že presne to cíti aj na svojej vlastnej ceste a kariére. „Možnosť tvoriť, cestovať a autenticky sa vyjadrovať vnímam ako priamy dôsledok toho, čo sa tu v novembri 1989 stalo. Nad ponukou byť súčasťou tejto iniciatívy som preto vôbec nemusel dlho premýšľať.“

Siahnuť na kultovú hymnu Nežnej revolúcie Sľúbili sme si lásku chce odvahu. „Cieľom bolo zachovať čo najpôvodnejší aranžmán a nájsť polohu, ktorá by skladbe dala nový šat, no zároveň úctivo zachovala pôvodnú verziu,“ opisuje ADONXS spoločný proces s Emmou Drobnou.

Zvolili preto budúci čas v refréne a dohodli sa, že základom zostane gitara. Na tom potom vystavali dvojhlasy. Vysvetľuje, že formou sa chceli priblížiť svojmu katalógu, keďže pieseň vychádza ako ich oficiálny track.

SLSP, ADONXS
Zdroj: SLSP / ADONXS

„Trochu sme sa pohrali aj s nahrávaním a mixom hlasov, použili sme princíp á la Bon Iver. Namiesto toho, aby bol hlavný vokál v strede, sme nahrali dva nosné hlasy po stranách a do stredu sme umiestnili jemnejší falzet. To vytvorilo úplne iný, moderný priestor. Dokonca sme museli orezať všetky nádychy, ktoré sa bežne v skladbách nechávajú pre prirodzenosť. Tu to paradoxne fungovalo presne naopak. Gro a duša skladby však zostali neporušené,“ dodáva.

Skladba môže na prvé počutie ľuďom evokovať skôr love song než revolučnú pieseň. „Ono to k tomu trošku zvádza,“ pripúšťa Adam. „Sme tam dvaja, znie mäkká slovenčina a navyše sme v novembri, čo prirodzene ťahá atmosféru smerom k Vianociam.“

Priznáva, že v štúdiu cielene bojovali s tým, aby to nepôsobilo vianočne, a vynechali všetky zvončeky. „Ale to, že v tom niekto počuje love song, vôbec nie je zlá spätná väzba. Volá sa to Sľúbili sme si lásku, takže na istej úrovni by to romanticky fungovať mohlo. Vnímam to ako určitú manifestáciu a romantizáciu budúcnosti.“

Refrén piesne znie: Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len. Pre Adama tieto slová, ak odídeme z romantickej roviny, znamenajú empatiu, ochotu počúvať sa a porozumieť si. „Často sa pozeráme na problémy len z vlastnej perspektívy a projektujeme si tam svoje osobné boliestky. Zastaviť sa, vžiť sa do pozície toho druhého a nezačať hneď útočiť – to je pre mňa tá láska a schopnosť vydržať.“

To, že s niekým nesúhlasíme, podľa Adama predsa neznamená, že sa musíme nenávidieť. Naopak, pri nesúhlase môže vzniknúť konštruktívna debata. „Buď si na konci povieme, že naďalej nesúhlasíme a je to okej, alebo sa navzájom ovplyvníme. A keby to malo prerásť do zbytočnej hádky, nemusíme spolu zostať v jednej miestnosti.“

Súčasťou projektu je aj dokument s Martinom Hubom, ktorý v novembri ’89 stál priamo na tribúnach a vyhlasoval štrajk divadiel na podporu študentov. „Pristupujem k tomu s obrovským rešpektom,“ hovorí ADONXS.

SLSP
Zdroj: SLSP

„Pán Huba je mimoriadne vážený režisér, profesor a herec, ktorý zosobňuje pokoj a kultivovanosť. To, že sa vtedy takáto osobnosť postavila za študentov a dodnes je proaktívny, či už vystúpením na Pohode, alebo v iných občianskych iniciatívach, vôbec nie je samozrejmosť. Táto kontinuita je vzácna a u mňa vyvoláva hlavne obrovskú vďačnosť. Dialóg medzi jeho a našou generáciou je kľúčový, aby sa tá pamäť nestratila.“

Projekt vznikol v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou. Slovenská sporiteľňa bola vôbec prvá inštitúcia na Slovensku, ktorá po zrušení dňa pracovného pokoja oficiálne vyhlásila, že svojim zamestnancom dáva 17. novembra voľno.
SLSP
Zdroj: SLSP

„Byť pionierom a urobiť takéto odvážne gesto ako prvý je nesmierne dôležité – spustilo to vlnu, ku ktorej sa pridali ďalšie firmy. Týmto si ma jednoznačne získali. Už v minulosti sme spolupracovali na festivale Lovestream pri projekte študentských brigád, takže naše prepojenie cez hudbu a hodnoty dávalo zmysel už skôr. Ten postoj k 17. novembru bol však kľúčový,“ komentuje Adam.

Dodáva: „Vnímam veľmi pozitívne, keď sa súkromné či nadnárodné firmy na Slovensku neboja postaviť na stranu hodnôt, ktorým veria. Pokiaľ firmy využívajú svoj dosah na to, aby otvárali dôležité spoločenské témy, kvitujem to.“

Svet aj domáca scéna prechádzajú turbulentným obdobím. „Lokálne by sme si mali sľúbiť väčšiu úprimnosť k samým sebe. Tam to totiž celé začína. Keď budeme úprimnejší k sebe, otvorí sa nám cesta k sebarozvoju a k empatii, ktorú potom môžeme posúvať ďalej.“

Zároveň vyzýva, že celospoločensky si musíme sľúbiť, že si nenecháme vziať slobodu. „Dnes vidíme, aká je spoločnosť rozdelená, koľko je v nej zbytočného hnevu a ako ľahko sa útočí na inakosť.“

Adam zdôrazňuje, že by sme si mali sľúbiť, že sa nebudeme navzájom odcudzovať len preto, že sme každý iný, že máme iné predstavy o živote alebo inú identitu. Sloboda a možnosť žiť autenticky nie sú samozrejmosť, ktorú máme garantovanú navždy: „Stačí veľmi málo a priestor, ktorý sme považovali za prirodzený, sa začne zmenšovať. Pokiaľ nám vládnu ľudia, ktorí majú tendenciu vytvárať reštrikcie, musíme si denne pripomínať, že si slobodu nenecháme vziať. Musíme si ju strážiť. A to začína práve pri vzájomnom rešpekte.“

O projekte Slovenskej sporiteľne: Singel slobody 2026

Slovenská sporiteľňa prináša pri príležitosti 17. novembra nový singel slobody. Nanovo zaranžovanú generačnú verziu piesne „Sľúbili sme si lásku“ v podaní Emmy Drobnej a ADONXSa spolu s videoklipom v réžii Branislava Vinczeho. Iniciatíva pripomína najmä mladým, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Spolu s novým singlom prináša najväčšia banka na Slovensku aj document, v ktorom speváci spovedajú Martina Hubu. Projekt je súčasťou dlhodobých aktivít banky k odkazu Novembra '89, zahŕňajúcich podporu festivalu NEŽNÁ! 2026 v regiónoch aj v Bratislave, vzdelávaciu platformu slobodajevasa.sk na školách či tradičné vypnutie komerčných reklamných kampaní počas 17. novembra v prospech spoločného posolstva slobody.
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Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
7. 11. 2026 17:00
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
Refresher Club
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
10. 11. 2026 17:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
Refresher Club
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
11. 11. 2026 17:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
6. 11. 2026 17:00
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