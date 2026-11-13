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Sľúbme si znova lásku, sľúbme si budúcnosť. Vyšiel nový singel slobody
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Tento článok je PR správa spoločnosti Slovenská sporiteľňa.
dnes 13. novembra 2026 o 10:11
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Sľúbme si znova lásku, sľúbme si budúcnosť. Vyšiel nový singel slobody

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Moderný singel slobody v podaní Emmy Drobnej a ADONXSa vychádza len pár dní pred výročím Nežnej revolúcie.

SLSP
Zdroj: SLSP

Skladba spolu s novým videoklipom prináša jednoznačné posolstvo, že sloboda nie je len spomienkou na rok 1989, ale každodenným záväzkom voči našej vlastnej budúcnosti.

Pieseň „Sľúbili sme si lásku“ patrila k najsilnejším symbolom Nežnej revolúcie. Pri príležitosti 17. novembra prichádza v nanovo zadefinovanej generačnej verzii a v modernom aranžmáne, ktorý spojil dva výrazné hlasy súčasnej hudobnej scény – ADONXSa a Emmu Drobnú.

Nový song slobody SĽÚBME SI

Sloboda a možnosť žiť autenticky nie sú samozrejmosť

Nejde o obyčajný cover, ale o novú generačnú výpoveď oslovujúcu najmä mladých ľudí, pre ktorých je život v slobodnej spoločnosti prirodzeným prostredím, no jej udržanie si vyžaduje odvahu aj dnes. Nový singel slobody má povzbudiť spoločnosť, aby si znova sľúbila lásku, pravdu a odhodlanie opäť vydržať.

 

„November 1989 nám priniesol slobodu a demokraciu. Vďaka nim dnes môžeme slobodne podnikať, študovať, cestovať a rozhodovať o svojom živote. Chceme najmä mladým pripomenúť, že tieto hodnoty nie sú samozrejmosťou, a zároveň ich povzbudiť, aby verili v seba a v budúcnosť našej krajiny,“ hovorí Michaela Bauer, CEO Slovenskej sporiteľne. Práve najväčšia digitálna banka na Slovensku stojí za novým singlom slobody.

Aj Adam Pavlovčin, alias ADONXS pripomína, že možnosť tvoriť, cestovať a autenticky sa vyjadrovať vnímam ako priamy dôsledok toho, čo sa tu v novembri 1989 stalo. „Dnes vidíme, aká je spoločnosť rozdelená, koľko je v nej zbytočného hnevu a ako ľahko sa útočí na inakosť. Mali by sme si sľúbiť, že sa nebudeme navzájom odcudzovať len preto, že sme každý iný, že máme iné predstavy o živote alebo inú identitu,“ vysvetľuje ADONXS.

SLSP
Zdroj: SLSP

Zvuk slobody roku 2026

Slovenská sporiteľňa sa k odkazu Nežnej revolúcie hlási dlhodobo. Okrem oživenia jedného zo symbolu Nežnej revolúcie, prináša aj dokument, v ktorom sa rozpráva práve ADONXS a Ema Drobná s jedným z tribúnov Nežnej revolúcie Martinom Hubom. „V tej piesni sa spieva: „Sľúbili sme si vydržať.“ Tak si musíme vzájomne sľúbiť, že vydržíme. Že vydržíme kráčať za pravdou, aj keď je to tá najťažšia cesta. A že si v tom mladí, stredná generácia aj starší budeme držať palce a dodávať sily, aby sme ten sľub skutočne dodržali,“ hovorí Martin Huba.

 

O novú produkciu a aranžmány skladby sa postaral producent Tom Lobb a ako music supervisor Viktor Hazard. Spojenie dvoch výrazných hlasov súčasnej scény – Emmy Drobnej a ADONXSa – dáva pôvodnému akustickému protestsongu moderný rozmer.

K singlu vznikol aj pôsobivý videoklip pod režijnou taktovkou Branislava Vinczeho, ktorý vizuálne prepája energiu námestí z novembra 1989 s dnešnou mladou generáciou a ich výpoveďou.

Nový singel slobody spolu s videoklipom si môžete vypočuť na YouTube kanáli Slovenskej sporiteľne a na všetkých streamovacích platformách (Spotify, Apple Music).

Ide o novembrovú kampaň Slovenskej sporiteľne, ktorá vydáva singel v spolupráci s agentúrou Zaraguza.

Sporiteľňa srdečne pozýva zaspievať si nový song

Dvojicu spevákov uvidia fanúšikovia vystúpiť naživo už 17. novembra na festivale NEŽNÁ! 2026.

Slovenská sporiteľňa všetkých srdečne pozýva zaspievať si pieseň naživo. V hlavnom meste zaznie na Námestí slobody, pričom sa bude streamovať aj na námestia v ostatných mestách. Slovenská sporiteľňa ho dlhodobo podporuje prostredníctvom svojej nadácie.

 

Slovenská sporiteľňa kampaňou nadväzuje na svoje dlhodobé aktivity k novembru 1989. Pripomína, že slobodná a sebavedomá občianska spoločnosť stojí na ľuďoch, ktorí veria v seba aj v budúcnosť svojej krajiny a neboja sa prevziať zodpovednosť do vlastných rúk.

Vlani napríklad prostredníctvom Nadácie darovala sporiteľňa Slovensku vôbec prvý pamätník Nežnej revolúcie na Námestí slobody v Bratislave. A taktiež vytvorila web slobodajevasa.sk so skutočnými príbehmi, ktorý posunula ako vzdelávaciu platformu na slovenské školy. Rovnako tak podporuje aj ocenenie spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu Biela vrana.

Prečo je to také dôležité?

November 1989 bol pre Slovensko zásadným míľnikom nielen z pohľadu slobody a demokracie, ale aj ekonomického rozvoja. Otvoril cestu slobodnému podnikaniu, zahraničným investíciám, novým pracovným príležitostiam, vzdelávaniu a slobodnému pohybu ľudí a myšlienok. Zmeny, ktoré nasledovali, sa premietli do životnej úrovne aj možností celej generácie Slovákov.

 

Rozsah zmien ilustrujú ekonomické porovnania. Kým pri vzniku samostatného Slovenska dosahovala hospodárska výkonnosť krajiny sotva polovicu priemeru Európskej únie, priblížila sa k 80 %. Nezamestnanosť, ktorá na začiatku milénia dosahovala 18 %, sa znížila na úroveň mierne nad piatimi percentami. Od roku 2004 sa nominálne mzdy zvýšili 2,7-násobne, zatiaľ čo ceny vzrástli približne o 80 %. Predĺžila sa aj priemerná dĺžka života a počet rokov školskej dochádzky.

SLSP
Zdroj: SLSP

Song slobody SĽÚBILI SME SI

1. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky,

Mali ich prázdne a ešte bola tma,

Po našich uliciach odvtedy prešli veky,

Prebudili sme sa zo zlého sna.

R: Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,

sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň. (AdoniX)

Tak sľúbme si znova lásku, sľúbme si vravieť pravdu len,

Tak sľúbme si opäť vydržať, sľúbme si spolu nový deň (EMA)

2. Tí mladí za nás vystreli prázdne ruky,

Za nás boli bití, za naše mlčanie,

Po našich uliciach odvtedy prešli veky

A zaznelo zlému posledné zvonenie.

R: Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,

sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň.

3. Vystrime s nimi všetci prázdne ruky,

A bude v nich naša budúcnosť,

Na našich uliciach podajme si ruky,

Neviery a strachu už ozaj bolo dosť.

R: Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť pravdu len,

sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň

Sľúbme si plniť si svoj sen

Tak sľúbme si znova lásku, sľúbme si vravieť pravdu len,

Tak sľúbme si opäť vydržať, sľúbme si spolu nový deň

obaja: Sľúbme si plniť si svoj sen

„Budúcnosť je naša”

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