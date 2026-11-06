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REFRESHNI SI PLAYLIST: Luca Brassi10x s novým albumom, výpoveď od PTK aj fresh projekty od Skeptu, Lil Babyho či Olivie Rodrigo
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dnes 6. novembra 2026 o 11:18
Čas čítania 4:54

REFRESHNI SI PLAYLIST: Luca Brassi10x s novým albumom, výpoveď od PTK aj fresh projekty od Skeptu, Lil Babyho či Olivie Rodrigo

REFRESHNI SI PLAYLIST: Luca Brassi10x s novým albumom, výpoveď od PTK aj fresh projekty od Skeptu, Lil Babyho či Olivie Rodrigo
Zdroj: Instagram/@lucabrassi10x
Richard Balog
Richard Balog
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Jeden z najdlhších zoznamov v roku 2026 je plný surového rapu, emócií, popových melódií aj R&B.

Prvý novembrový týždeň bol bohatý na nové a veľké hudobné releasy na domácej aj zahraničnej scéne, ktoré si zaslúžia pozornosť.

V zozname REFRESHNI SI PLAYLIST nájdeš všetko – od surového rapu v podaní Luca Brassiho10x a silnej osobnej výpovede od PTK, cez grime ikonu Skeptu vo vrcholovej forme až po Lil Babyho, Slayyyter a Oliviu Rodrigo.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
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1. Luca Brassi10x BRASSISLAVA 

Úvod tohtotýždňového zoznamu patrí HOT novinke od Luca Brassiho10x, ktorý má od piatkovej polnoci online album s názvom BRASSISLAVA.

Projekt, ktorého vydanie sprevádzali aj reklamy na autobusoch v bratislavskej MHD, obsahuje 11 trackov vrátane PUNO PARA PUNO PROBLEMA a ROZDIELNE. Raper po dvoch collab albumoch s Pil C-im tentoraz stavil na sólo a fanúšikom servíruje surovú autenticitu, sebavedomé punchlines a neúprosnú energiu, na ktorú sme zvyknutí z predchádzajúcich diel. V trackliste nájdeš viacero Brassiho blízkych ľudí vrátane Raphaela, Zaya, Shimmiho či Separa, ale radosť nám urobila aj sloha od Sameya.

Brassi si albumom upevnil pozíciu jedného z najvýraznejších hlasov novej vlny, pričom z rodného mesta robí vlastnú, temnú metropolu.

Za šesť rokov mám viac hitov jak 90% scény (facts).
Šesť rokov som na vrchu, konkurencia není (facts).

2. PTK Nádech

Veľmi silnú novinku s názvom Nádech predstavil vo štvrtok PTK, ktorý sa vyrovnáva so stratou blízkej osoby. 

Singel, pod ktorým je ako producent podpísaný BigJenny, stavia na melancholickom, ale zároveň údernom beate, pričom PTK doručuje osobnú výpoveď plnú sebareflexie, spoločenského tlaku a túžby po nádychu, spomalení rýchleho životného tempa. 

Atmosféru podčiarkuje vizuál, ktorý zachytáva ponurú estetiku, kde sa striedajú temné zábery s kontrastným svetlom, čo dokonale zrkadlí vnútorný boj a myšlienku diela.

Kolikrát snažil se setřást mý demons, pořád jsou v zádech.
Dlouho jsme byli v podzemí, pořád jsme pod vodou, pod vodou bodl by nádech.

 

3. Skepta The Fork and Knife

Dlhoočakávaný album The Fork and Knife plný hviezdnych featuringov vydal dnes o polnoci aj Skepta. 

Novinka so skvelým obalom s fotografiou z archívu britskej grime ikony obsahuje 15 trackov, trvá približne 55 minút a ponúka široký hudobný záber – od surového rapu, cez R&B, až po elektroniku. Medzi hosťami sú napríklad interpreti Fred again.., Jorja Smith, Asake, Central Cee, Project Pat alebo Chase & Status. 

Skepta na albume dokazuje svoju producentskú genialitu a lyrickú vyzretosť, pričom v textoch otvorene opisuje úspech, autenticitu, osobný rast aj dianie v hudobnom priemysle.

When you die, it's gon' feel like you've been alive for one hour.

4. Lil Baby FRESH

Tento týždeň sa roztrhlo vrece s veľkými rapovými releasmi, čo potvrdil aj Lil Baby s albumom FRESH, ktorý ti nedovolí ani na chvíľu stratiť pozornosť. 

V poradí piaty štúdiový album 31-ročného rodáka z Atlanty obsahuje 17 trackov vrátane singlu Dead Fresh od Pharrella Williamsa, trvá 48 minút a je plný nekompromisného trapu, autotune melódií a typického úderného prednesu s témami ako úspech, vytrvalosť aj osobný rast. LP obsahuje len troch hostí, ktorými sú Future, Young Thug a Rylo Rodriguez, ktorého Baby podporuje od začiatku kariéry. 

Novinka sa drží zaužívaných kódov v tvorbe hviezdneho rapera. Uvidíme, či to stačí na úspech. 

I'm a Black man, Mr. Do Something, I got blue hundreds.
Young ni**a sittin' in first class, lookin' like new money.

5. Jack Harlow Sweet Action II 

Veľkú radosť nám urobil aj Jack Harlow, ktorý sa vrátil k svojim koreňom a vydal EP Sweet Action II. 

Voľné pokračovanie projektu Sweet Action z roku 2020, ktoré obsahuje napríklad aj virálny hit WHATS POPPIN, obsahuje 7 nových trackov a interpreta z Louisville v štáte Kentucky ukazuje v omnoho vyzretejšom svetle. Harlow v textoch otvorene a s nadhľadom opisuje komplikované vzťahy, životné dilemy či neustály boj medzi túžbou po stabilite a osobnou slobodou.

EP spája chytľavé, melodické produkcie s ostrým a sebavedomým prejavom. Jediným hosťom je R&B ikona Babyface v tracku s názvom TOO SOON, čo dodáva dielu punc výnimočnosti. 

At first, I thought you might just be shy, but I can't tell anymore.
Perhaps your last man put you through hell and you'd rather not go through hell anymore.

6. Quavo One Hit Away

Najprekvapivejší release tento týždeň patrí Quavovi, ktorý len pred približne mesiacom vydal album QRÖMELIFE s rukopisom Pharrella Williamsa, a vo štvrtok odhalil singel One Hit Away z pripravovaného projektu SATCHAMO.

Novinka, ktorú produkoval Jamie Dolan, prináša chytľavý trapový beat, charakteristický energický prednes, ostrý text a silnú osobnú pečať, ktorú fanúšikovia na členovi skupiny Migos milujú. Sprievodný videoklip podčiarkuje dravú atmosféru, má dynamický strih a ukazuje životný štýl rapera z Atlanty spojený s prípravou ďalšieho LP.

Thumbing through the paper now my hands started cramping (fingers they cramping).
Pinky ring a glacier like I hit the Titanic (hit the Titanic).

7. Slayyyter hey boyyy

Hyperpop ikona Slayyyter vydala dnes o polnoci singel s názvom hey boyyy, v ktorom prináša zvuk charakteristický pre svoj debutový mixtape Slayyyter posunutý do sebavedomejšej a viac fresh podoby.

Novinka, ktorú produkovali Austin Corona a Wyatt Bernard, je nespútanou oslavou klubovej energie, pričom skvelo kombinuje agresívne synťáky, chytľavé autotunové melódie a drzé texty v podaní 30-ročnej speváčky. 

If you wanna sit closer, then comе closer, oh.
Hey, boy, when you'rе alone, do you think of me? 

8. Olivia Rodrigo take me home (4 christmas) 

Olivia Rodrigo prichádza so svojím prvým vianočným singlom s názvom take me home (4 christmas), v ktorom spája predsviatočnú nostalgiu s autorským rukopisom.

Dielo, ktoré produkoval Dan Nigro, zachytáva kombináciu vzrušenia a nervozity zo zoznamovania nového partnera s rodinou počas sviatkov. Novinka ponúka príjemnú melódiu, ale nechýba jej mladícka dravosť.

Pohodu dopĺňa vtipný videoklip, v ktorom si zahrali Ben Marshall či hviezda seriálu Sex v meste Cynthia Nixon. Vizuál stavil na komické a trápne okamihy z rodinných návštev, čo podčiarkuje atmosféru.

Woke up late, but your momma don't care.
And she walked in on me in just my underwear.

9. The Weeknd feat. 王菲季候風 Hong Kong

Bodku za tohtotýždňovým zoznamom REFRESHNI SI PLAYLIST dáva The Weeknd s fresh singlom Hong Kong, ktorý nahral spoločne s 王菲季候風, známou pod menom Faye Wong.

Novinka je hudobnou poctou mestu, v ktorom spoločne odohrali 4 vypredané koncerty na Kai Tak Stadium, pričom sampluje Wongovej populárny track Monsoon z roku 1993. Živá premiéra collabu okamžite ovládla sociálne siete a poslala pôvodný hit na prvé priečky v čínskych streamovacích rebríčkoch.

Vydanie singla prichádza v závere Abelovho tour After Hours Til Dawn, ktoré s tržbami cez 1 miliardu dolárov oficiálne získalo titul najzárobkovejšieho tour sólového interpreta v histórii.

On my skin, you left your mark the night you held me close.
And in the morning, we turned to strangers.

Vypočuj si aj ďalšie FRESH hudobné novinky, ktoré uzreli svetlo sveta za posledný týždeň – 2 Chainz predstavil singel A Week In Paris z pripravovaného albumu Playaz Only Live Once aj s videoklipom z francúzskej metropoly, Future, Drake, Travis Scott a Loe Shimmy majú online HOT banger s názvom Ya Hit, Billy Barman odhalili track Ako sa máš? a 13Many doručil surovú výpoveď Long story aj so sprievodným vizuálom. 
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REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
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Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05