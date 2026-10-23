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REFRESHNI SI PLAYLIST: Dream collab Annet X a Sary Rikas, nový A$AP Rocky či súkromný koncert Cardi B
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dnes 23. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 4:51

REFRESHNI SI PLAYLIST: Dream collab Annet X a Sary Rikas, nový A$AP Rocky či súkromný koncert Cardi B

REFRESHNI SI PLAYLIST: Dream collab Annet X a Sary Rikas, nový A$AP Rocky či súkromný koncert Cardi B
Zdroj: Instagram/@annetx, Kate Guić
Richard Balog
Richard Balog
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Rozšír si hudobné obzory o HOT novinky z domácej aj zahraničnej scény.

Okrem toho, že ADÉLA dnes v noci zahviezdila v relácii Jimmyho Fallona, kde naživo zaspievala tracky Nicole Kidman aj Ain't In LA, za posledný týždeň vyšlo množstvo kvalitnej hudby.

V rámci REFRESHNI SI PLAYLIST sme vybrali TOP hudobné releasy s rukopisom interpretov ako Annet X a Sara Rikas, A$AP Rocky, Yeat, John Legend, Miley Cyrus, LISA alebo Dollar Prync.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
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1. Annet X & Sara Rikas UKA MI

Tohtotýždňový zoznam najlepších hudobných releasov otvára Annet X a Sara Rikas so spoločným singlom UKA MI aj s videoklipom.

Novinka s produkciou od Lvcifera, Udochiho a Annet X prináša moderný popový zvuk, sebavedomý text a klubovú atmosféru, ktorá dokonale rezonuje s trendmi súčasnej scény.

V ničom nezaostáva ani sexi videoklip, ktorý režírovala Annet, a zoberie ťa do luxusného interiéru hotela W Prague. Obe interpretky striedajú rafinované čipkované outfity či večerné šaty, tancujú na stoloch, komunikujú s okolím a na scéne sa dokonca objavujú aj s elegantnými chrtmi.

Neberiem oko za oko, za jeden zub – celý chrup.
Nestrácaj môj čas, boy, nebudeme friends, ha.

2. A$AP Rocky SWAT TEAM

A$AP Rocky je v skvelej rapovej forme, keď po minulotýždňovej novinke SHROOM CLOUDS tentoraz predstavuje singel SWAT TEAM, ktorý teasoval aj počas koncertu v O2 aréne v Prahe, aj so sprievodným videoklipom.

Pretty Flacko servíruje temný, nekompromisný zvuk s ťažkou basovou linkou a agresívnym flowom, v ktorom reflektuje osobný tlak a udalosti z posledných rokov. Vizuál, na ktorom spolupracoval s režisérom Arnaudom Deroudilhom, ponúka filmovú atmosféru plnú chaosu, napätia a surovej energie, pričom spája estetiku pouličnej razie, temných ulíc a high fashion.

Čerstvo 38-ročný rodák z Harlemu je hudobný aj vizuálny vizionár a singel SWAT TEAM je dokonalým dôkazom. Tešíme sa na pokračovanie albumu DON'T BE DUMB, ktoré príde podľa slov Rockyho veľmi skoro.

No new Bottega, would you rock Chanel for me?
You look so good, no makeup, did you paint your nails for me?

3. Megan Thee Stallion Thin Ice (Tina Tuesday Freestyle)

V ničom, čo sa týka sexepílu pred kamerou, nezaostáva ani Megan Thee Stallion, ktorá po debute na prehliadke Victoria's Secret Fashion Show zahviezdila aj vo videoklipe k singlu Thin Ice.

Novinka vyšla v rámci populárnej série Tina Tuesday Freestyle a ponúka nekompromisný rap, dravý flow a tvrdé basy. Megan v texte sebavedomo uzemňuje hejterov, odmieta akékoľvek porovnávanie s konkurenciou a pripomína svoje dominantné postavenie na scéne.

31-ročná rodáčka zo San Antonia vo vizuále predvádza HOT choreografiu v surových industriálnych priestoroch aj na koženom gauči. Ohuruje extravagantnými outfitmi s odvážnymi výstrihmi, dlhou platinovou parochňou a výraznými doplnkami.

I'm viral as f**k, I bet you it's Tina whenever you scroll again, ayy.
I post a pic of the ass, guess who's on my phone again?

4. Yeat Luh Leakyz Vol. 1

Pravdepodobne najaktívnejší raper v posledných rokoch, Yeat, vydal dnes o polnoci mixtape s názvom Luh Leakyz Vol. 1, ktorým opäť potvrdzuje pozíciu lídra modernej rage rapovej scény.

Novinka, ktorú nájdeš na všetkých streamoch, obsahuje 14 trackov, trvá 40 minút a ponúka surovú energiu, syntetizátorové basy a futuristické produkcie. Mixtape funguje ako mix dlho očakávaných nevydaných trackov (Heliman či Time Passëd) a nového materiálu.

Yeat predvádza charakteristický ad-libmi nabitý flow, autotune a osobitý štýl, vďaka ktorému si získal srdcia miliónov fanúšikov vrátane nás.

I don't listen to nobody music but myself, that's facts.
I don't trust nobody but myself, and them racks.

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5. John Legend feat. Clipse Bodies On The Floor

Rovnako dnes o polnoci vydal album aj John Legend, na ktorom veľmi úzko spolupracoval s Pharrellom Williamsom. LP nesie názov Muse a obsahuje 16 trackov vrátane Bodies On The Floor so skupinou Clipse, ktorý nás zaujal najviac vďaka skvelej chémii medzi dlhoročnými kolegami.

Novinka s produkciou od kreatívneho riaditeľa Louis Vuitton ponúka dramatický pohľad na toxický vzťah plný hádok a neustálych bojov, ktoré interpreti prirovnávajú k bojovému poľu. Emocionálny náboj a chytľavý refrén dopĺňajú ostré, nekompromisné bars od rapovej dvojice Clipse, ktorú tvoria bratia Pusha T a Malice.

Spojenie elegantného soulu a drsného storytellingu funguje od prvej do poslednej sekundy.

It's a war, it's a war that I don't want to fight no more, yeah.
Only Heaven can save us, stretch my hands to the Lord.

6. MILEY Cold Blooded (Demo)

Miley Cyrus po albume Bass Persuades, ktorý vydala v septembri, predstavuje ďalšiu novinku. Tentoraz v podobe singlu s názvom Cold Blooded (Demo), ktorý je súčasťou soundtracku seriálového hitu Nobody Wants This na Netflixe.

Track, na ktorom spolupracovala so skladateľkou Ilsey Juber a producentom wattom, vznikol ešte koncom minulej dekády, ale oficiálneho vydania sa dočkal až teraz. Zaoberá sa témami emocionálnej nestability, obranných mechanizmov a rodinných vzorcov, ktoré si človek prenáša do vzťahov. Miley v texte opisuje, ako sa po sklamaniach rozhodla „ochladnúť“, aby sa vyhla ďalšej bolesti.

Intímna atmosféra a emotívny prejav dokonale podčiarkujú komplikované vzťahové dynamiky známe zo seriálu, v ktorom hrajú Adam Brody či Kristen Bell.

When we're laying here close, it's like laying in the snow.
'Cause there's no love.
I got cold, cold.

7. LISA Tarantino

Nový projekt v podobe EP s názvom PRESS PLAY vydala 23. októbra na všetkých streamoch speváčka LISA zo skupiny Blackpink.

K-pop hviezda v singli Tarantino vzdáva hold obľúbenému režisérovi, známemu vďaka filmom ako Kill Bill alebo Pulp Fiction. Chytľavá novinka s energickým rhythm-and-blues nádychom dopĺňa sebavedomý text plný odkazov na kultové snímky s rukopisom Quentina Tarantina.

Sprievodný videoklip je vizuálnou lahôdkou – LISA vyráža na akčnú jazdu v štýle pravého hollywoodskeho trháku, aby doručila tajný odkaz jednému z najslávnejších režisérov. Nechýbajú zábery na nohy vyložené z auta, súboje s katanou ani štýlová choreografia. Spojenie ázijskej kultúry s westernovou estetikou a catchy hudobnou atmosférou potvrdzuje dominantnú pozíciu 29-ročnej speváčky na globálnej scéne.

Catch me causin' a scene here right outside the convenience.
Hold my gold chain, baby, you can stay for the teaser.

BONUS: Cardi B Tiny Desk Concert

Ako bonus sme tento týždeň vybrali Tiny Desk Concert v podaní Cardi B v budove NPR Music a v priestoroch sa tlačil jeden z najväčších davov v histórii relácie.

Sebavedomá rodáčka z New York City dorazila s typickou dobrou náladou v kožených nohaviciach a oversized čiernom saku, pričom komorné vystúpenie odpálila trackom Hello. Cardi po ostrom úvode spomalila a zahrala Man of Your Word či Be Carefull, pričom v závere nechýbali ani hity Bodak Yellow a I Like It. Jeden z najlepších koncertov série.

If I see you and I don't speak, that means I don't f**k with you.
I'm a boss, you a worker, b**ch, I make bloody moves.

Svetlo sveta uzreli aj ďalšie hudobné novinky, ktoré si zaslúžia pozornosť – Skepta predstavil temný singel Pandora's Box z pripravovaného LP The Fork And Knife, tvrdý banger Live and Die odhalili French Montana, Max B a Stove God Cooks, švédsko-iránska speváčka Snoh Aalegra má online baladu I Love You s 80's R&B atmosférou aj pútavým videoklipom a úderný, motivačný collab s názvom DRAP vydali Dollar Prync a Sanchez22.
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Náhľadový obrázok: Instagram/@annetx, Kate Guić
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