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REFRESHNI SI PLAYLIST: Nové EP-čka majú online PTK aj Shimmi, IDK spojil sily s Eminemom a boduje aj Diplo
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dnes 13. novembra 2026 o 11:00
Čas čítania 3:46

REFRESHNI SI PLAYLIST: Nové EP-čka majú online PTK aj Shimmi, IDK spojil sily s Eminemom a boduje aj Diplo

REFRESHNI SI PLAYLIST: Nové EP-čka majú online PTK aj Shimmi, IDK spojil sily s Eminemom a boduje aj Diplo
Zdroj: Instagram/@takahiroryuu, Daniel Sýkora
Richard Balog
Richard Balog
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Vypočuj si novinky a prečítaj si o nich viac.

Domáca aj zahraničná hudobná scéna v posledných dňoch rozhodne nespí na vavrínoch a prináša pestrú nádielku noviniek, ktoré sme zhrnuli v zozname REFRESHNI SI PLAYLIST.

O pozornosť sa hlásia PTK a Shimmi, ktorí obaja pustili do sveta čerstvé EP-čka, zatiaľ čo zo zámoria prichádza nečakaná rapová bomba, keď IDK spojil sily s Eminemom a nechýba ani Diplo s chytľavým singlom.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
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1. PTK čím víc toho mám tím dál od domova jsem

V utorok o 19:00 vydal PTK nové EP s názvom čím víc toho mám tím dál od domova jsem a v priebehu 24 hodín už prekonal magickú hranicu 1 milión streamov.

Ako už napovedá názov, Patrik sa obzerá za svojou doterajšou cestou – od začiatkov v malom meste na západe Česka až po súčasnú pozíciu na špičke scény, kde s rastúcim úspechom prichádza aj silný pocit odcudzenia. EP obsahuje okrem singla Nádech ďalšie 4 úplne nové veci vrátane očakávanej spolupráce Teď nebo nikdy s Viktorom Sheenom.

Projekt čím víc toho mám tím dál od domova jsem prináša typický surový prednes, autentické témy a atmosféru, ktorú mnohí poznajú, vďaka čomu sa PTK dostáva ešte bližšie k fanúšikom.

Ten život, ten život pufuje pryč, jak kdyby probíhal za sklem.
Jednoho dne sbalim všechen svůj shit, odletim, neřeknu nashle.

2. Shimmi letná depresia 

Shimmi je v posledných mesiacoch v skvelom pracovnom tempe. Predstavil vlastnú aplikáciu a okrem množstva živých koncertov nahral aj EP, ktoré nazval letná depresia. 

Novinka, ktorá vyšla pod hlavičkou vydavateľstva Universal Music, obsahuje 5 trackov a trvá takmer 16 minút, pričom Shimmi potvrdil, že právom patrí medzi najvýraznejšie rapové hlasy novej vlny. EP stojí na kontraste uvoľnenej letnej atmosféry a introspektívnej, miestami melancholickej nálady. 

Talentovaný raper servíruje typický melodický prejav, uvoľnený flow a texty, v ktorých sa miešajú osobné pocity, vzťahy aj realita každodenného života v kombinácii s modernými trapovými beatmi a R&B prvkami. 

3. YFN Lucci feat. Quavo EXPOSED

Dvojica atlantských ťažkých váh YFN Lucci a Quavo spojila sily v singli s názvom EXPOSED, ktorý má ambíciu stať sa rádiovým aj klubovým hitom.

Novinka s chytľavou trapovou produkciou, pod ktorou sú podpísaní Derrick Milano a EVRGRN, stavia na výraznom refréne a hravých, dynamických slohách, keď si obaja raperi vymieňajú priestor pred mikrofónom. Videoklip podčiarkuje dravú atmosféru a prirodzenú chémiu pred kamerou.

Look, I'm the spot exposed, Cuban link chain, my watch on froze, huh.
Posted with three of my ho*s, huh, valet the keys to my Rolls, huh.

4. Offset  GMFU

Atlantu a skupinu Migos v tohtotýždňovom zozname zastupuje aj Offset, ktorý dnes o polnoci predstavil album GMFU (Got Me Fu**ed Up, pozn. redakcie). 

Novinka, ktorá obsahuje 18 trackov a trvá približne 48 minút čistého času, predstavuje doteraz najsebavedomejšiu sólovú jazdu v podaní bývalého manžela Cardi B. Zvukovo ide o čistý, nekompromisný trap, ktorý stojí na hutných 808's, ostrých hajtkách a temných synťákoch. Offset opäť dokazuje, že jeho chirurgicky presná flow a chytľavé ad-libs patria medzi absolútnu špičku scény.

LP obohatili aj zvuční hostia, ako napríklad Don Toliver, Loe Shimmy, Tommy Richman či Gunna. 

Millions what it better be, why not?
Board a jet and go to Greece, why not?

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5. IDK feat. Eminem WELCOME

Collab, ktorý sme nevedeli, že potrebujeme, ale je perfektný. IDK, Eminem a producent J Dilla spojili sily v singli s názvom WELCOME, ktorý dostal aj sprievodný videoklip. 

HOT novinka s ťažkou atmosférou spája nostalgický tvrdý beat s ostrým a nekompromisným flowom v podaní IDK, ktorý dopĺňa Eminem v refréne. Pre IDK ide o splnený detský sen a uzavretie kruhu, keďže práve na textoch Slim Shadyho vyrástol. Vizuál v temnej estetike potvrdzuje obrovský umelecký dôraz na detail.

Rest in peace, my mama, if you know me, you know why.
And that would be the reason I'm the one you should not try.

6. REDZED  Back To The Coffin

Českú scénu zastupuje aj REDZED, ktorý svojim fanúšikom servíruje ďalšiu porciu charakteristickej temnej energie v singli Back To The Coffin.

Novinka nadväzuje na interpretovu overenú kombináciu surového trap metalu, špinavých memphiských samplov a agresívnych gitarových riffov, vďaka ktorým patrí medzi najvýraznejšie mená na domácej scéne s globálnym dosahom aj úspechom.

Back To The Coffin od prvých sekúnd stavia na nekompromisnom tempe, dunivých basoch a typickom chrapľavom hlase 28-ročného rodáka zo Starovic, ktorý plynule prechádza z rýchleho flowu do metalového revu, vďaka čomu rozprúdi každý moshpit. 

 

7. Diplo Keep Your Head Up 

Záver tohtotýždňového zoznamu patrí producentovi Diplovi a novinke s názvom Keep Your Head Up, ktorú vydal dnes o polnoci.

48-ročný autor množstva virálnych hitov tentoraz spojil svoju vášeň k behu s elektronickou hudbou a výsledkom je singel s pozitívnou energiou, ktorý slúži ako hymna k jeho bežeckému klubu Diplo's Run Club. Úderná melódia v kombinácii s chytľavým refrénom, ktorý naspieval Richard Judge, má jediný cieľ, a to nakopnúť ťa, keď už melieš z posledného.

Keep your head up, stick together.
The future's gonna blow your mind.

Pozornosť si zaslúžia aj ďalšie novinky, ktoré vyšli za posledný týždeň – Wiz Khalifa má online album Cool, v ktorom sa vracia k začiatkom svojej kariéry, Don Toliver vydal banger Party With The Boys, od dnešnej polnoci je dostupné aj očakávané LP s názvom HEELMATIC s rukopisom Westside Gunna a The Weeknd odhalil veľmi efektný vizuál k singlu Hong Kong.
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Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
6. 11. 2026 17:00
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