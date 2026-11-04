31-ročná advokátka Klaudia chodí do väzníc aj na pitvy: Najväčší problém mám so žiarlivými manželkami klientov (Rozhovor)

Ako koncipientka zarábala minimálnu mzdu. Dnes má Klaudia vlastnú kanceláriu a zarába ako kolegovia s desaťročnou praxou. Prezradila, koľko naozaj zarába advokát a prečo si hneď na začiatku nastavila ceny ako skúsená advokátka.
Klaudia Hlaďová pochádza z Bardejova a v Bratislave má vlastnú advokátsku kanceláriu. Venuje sa najmä trestnému a rodinnému právu, chodí do väzníc aj na súdy a na Instagrame popri práci zdieľa módu a cestovanie. To sa nie každému páči. Advokácia je podľa nej veľmi konkurenčné prostredie. „Mám pocit, že je to niekedy horšie ako v iných odvetviach. Advokáti majú známosti a vedia byť naozaj krutí,“ hovorí Klaudia pre Refresher.
Vlastnú kanceláriu si takmer ani neotvorila. Advokátka, u ktorej robila koncipientku, jej pri odchode povedala, že advokátske skúšky nespraví, a aj keby ich spravila, stačí jedna zlá recenzia a skončí. „Učila som sa a v hlave som si opakovala: Klaudia, aj tak na to nemáš.“ Skúšky napokon zvládla ako jedna z najlepších v ročníku a prvého klienta mala hneď v prvom týždni.
- Čo robí s ponukami, keď ju pozývajú na rande pod zámienkou práce.
- Čo jej povedal väzeň, keď prišla za ním do väznice.
- Prečo vie byť randenie s advokátkou ťažké.
- Koľko zarába koncipient a koľko advokát v Bratislave.
- Do čoho rada investuje.
Nepríjemne ju však prekvapilo, ako jej súkromie klientov zasahuje do práce. Keď ide s klientom na pracovný obed, jeho manželka často žiarli, a tak sa s niektorými stretáva tam, kde ich nikto neuvidí.
„Cítim sa, akoby som robila niečo zlé, a pritom im len právne pomáham.“ Ani randenie nemá jednoduché. „Tam sa ukáže, že som advokátka (smiech). Muž sa na rande chváli, koľko má nehnuteľností, a toto, a tamto. Ak sa mi už na stretnutí nejaké veci nezdajú, len pre zaujímavosť si po príchode domov otvorím kataster, FinStat či obchodný register a zistím, že úplne klamal. Hovorí sa tomu advokátsky stalker. A ja sa potom pýtam, načo mi to vôbec hovoril, prečo potrebujú ľudia takto klamať.“
Na Instagrame máš video, v ktorom hovoríš, že si sa na začiatku stretla s podceňovaním a takmer si nedokončila, čo si si naplánovala. Čo sa stalo?
Stalo sa to počas koncipientskej praxe v Bratislave u advokátky, ktorá bola moja školiteľka. Na pohovore vyzeralo všetko dokonale, až príliš. Sľúbila mi všetko, čo som chcela. Prvé dva-tri mesiace boli v poriadku, ale potom začala byť nepríjemná.
Postupne pochopila, že v tom bola aj žiarlivosť na mladú ženu.
Ako sa to prejavovalo?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo vie byť randenie s advokátkou ťažké.
- Čo robí s ponukami, keď ju pozývajú na rande pod zámienkou práce.
- Čo jej povedal väzeň, keď prišla za ním do väznice.
- Koľko zarába koncipient a koľko advokát v Bratislave.
- Do čoho rada investuje.