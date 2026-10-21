Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov

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Šišky, punčák či kysnuté koláče? Na Slovensku máme desiatky chutných dezertov, ktoré sa tradujú generáciami. Zahraničný portál Taste Atlas najnovšie vytvoril rebríček najlepších slovenských dezertov. Zoradili ho na základe hodnotení ľudí na ich webe. Nájdeš medzi nimi svoj obľúbený?
10. Ryžový nákyp
Hodnotenie: 3/5
9. Medvedie labky
Hodnotenie: 3.4/5
8. Kokosové ježe
Hodnotenie: 3.6/5
7. Makovník
Hodnotenie: 3.7/5
6. Žemlovka
Hodnotenie: 3.8/5
5. Krupicová kaša
Hodnotenie: 3.9/5
4. Laskonky
Hodnotenie: 3.9/5
3. Koláče
Hodnotenie: 4/5
2. Skalický trdelník
Hodnotenie: 4/5
1. Šišky
Hodnotenie: 4.1/5
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