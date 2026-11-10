Feed Explore
Feed Explore Profil
Rukami za sekundu rozbijete vázu, hlavou aj zabehnutý biznis. Kedy vám bežná poistka nestačí?
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Tento článok je PR správa spoločnosti Colonnade.
dnes 10. novembra 2026 o 15:47
Čas čítania 3:11
Sponzorovaný obsah

Rukami za sekundu rozbijete vázu, hlavou aj zabehnutý biznis. Kedy vám bežná poistka nestačí?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V zahraničí je to už štandard. U nás zatiaľ mnoho živnostníkov a podnikateľov ani netuší, že existuje aj niečo iné ako poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Colonnade
Zdroj: Colonnade

To však nie je čarovným prútikom, ktorý vám pomôže vyviaznuť z každej situácie. Kedy stačí a kedy už nie?

Úspešní podnikatelia v dnešnej dobe nemajú superschopnosti, ktoré im pomáhajú vyhnúť sa všetkým chybám. Majú však know-how, ktoré ich niečo dôležité naučilo. Ako zariadiť, aby ich žiadna z chýb nestála podnikanie?

Zo skúseností vedia, že v dynamickom prostredí podnikania sa treba rozhodovať rýchlo, a to so sebou prirodzene môže priniesť aj chyby. Udejú sa a platí sa za ne. Niekedy až toľko, že sa z toho môže živnostníkom či menším podnikateľom zatočiť hlava. No pre rast je to vždy lepšie ako nekonečná analýza, z ktorej sa s pribúdajúcim časom stane paralýza.

Aby chyby boli zvládnuteľným prevádzkovým nákladom

Colonnade
Zdroj: Colonnade

Skúste si to predstaviť na dvoch situáciách z pracovného života – jedna aj druhá sa môžu udiať a za obe z nich ponesiete zodpovednosť vy, aj keď ich nespôsobíte úmyselne.

 

Keď klientovi robíte, povedzme, polep výkladu, zakopnete o rebrík a sklenenú výplň rozbijete, zapríčiníte mu vecnú škodu, ktorej nápravu pokryje poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Ak však pripravujete polep na výklad a je v ňom chyba v názve či logu, kvôli ktorej klient nemôže zrealizovať veľkolepú „otváračku“, je to opäť vaša chyba. Ale ide o iný, často drahší typ škody. Pýtate sa, či môže chyba na fólii stáť viac ako rozbité sklo?

Ak sú na otvorenie pozvaní hostia, klient má objednaný catering aj program a všetko podporuje drahá kampaň na online platformách, spôsobíte mu majetkovú škodu aj bez toho, aby ste fyzicky poškodili jeho majetok. Tu vám už poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu nepomôže. Existuje však riešenie: mať správne nastavené poistenie profesijnej zodpovednosti. To vám pomôže pokryť finančné či majetkové škody, ktoré vznikli vaším odborným pochybením alebo poskytnutím chybnej služby.

Tým sa dostávame k myšlienke z nadpisu – rukami dokážete poškodiť majetok, no hlavou ohroziť existenciu samotného podnikania – či už vlastného, alebo klientovho.

Podnikajte, no nepodceňujte zásadný rozdiel

V slovenskom podnikateľskom prostredí ešte stále prežíva mýtus, že akákoľvek „poistka zodpovednosti“ prípadné pochybenia pokryje. Realita však vyzerá inak.

Colonnade
Zdroj: Colonnade

Podnikateľom málokedy napadne samým od seba poistiť sa pre tieto prípady, pretože o tomto type poistenia často ani nevedia alebo nevnímajú rozdiel opísaný vyššie. Až 9 z 10 požiadaviek na profesijné poistenie vzniká len preto, že klienti od svojich dodávateľov certifikát o takomto poistení vyžadujú.

 

Až v tom momente mnohé firmy zistia, že vedia predložiť len doklad o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu. Ten vás však kryje iba v prípade škody na majetku a zdraví. Využijete ho len vtedy, ak niekomu niečo rozbijete alebo mu ublížite. Poistenie profesijnej zodpovednosti je naopak určené pre tých, ktorí pracujú hlavou. Kryje čisté finančné škody, ktoré neúmyselne spôsobíte tretej strane pochybením pri výkone odbornej činnosti.

Ak sa spoliehate na to, že takýto typ škody pokryje poistenie všeobecnej zodpovednosti, môžete zostať nepríjemne prekvapení. Škody z odbornej a poradenskej činnosti má totiž často vo výlukách. Keď ako účtovník spôsobíte škodu firme, ktorá pre vaše pochybenie odovzdá nesprávne vyplnené daňové priznanie, alebo ako vývojár dodáte nefunkčný softvér, toto poistenie vám nepomôže.

Koho chráni Zákonník práce?

Odborníci dnes prechádzajú z trvalého pracovného pomeru na freelancing alebo vlastnú s. r. o.. Mnoho z nich si však neuvedomuje, ako dramaticky sa tým mení ich právna zodpovednosť. Na základe Zákonníka práce poukážeme na jeden z hlavných rozdielov – interný zamestnanec pracujúci na TPP zodpovedá za škodu len do výšky štvornásobku svojho priemerného platu. Externý dodávateľ (SZČO či s. r. o.) zodpovedá za spôsobenú škodu v plnej výške, bez akéhokoľvek stropu.

 

Ak podnikáte ako firma alebo freelancer, dostávate sa do zóny neobmedzeného rizika, pretože voči svojmu klientovi nesiete za odbornú chybu plnú zodpovednosť vy.

Pracujete pre klientov za hranicami? Bez poistenia profesijnej zodpovednosti to už ani nejde!

Postupne sa mení už aj slovenský trh, ale hneď ako prekročíte hranice smerom do Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie či USA, bez poistenia profesijnej zodpovednosti s vami renomovaný partner či klient vedomý si rizík zmluvu ani nepodpíše. Zahraničné subjekty prirodzene vyžadujú vysoké limity krytia, aby chránili svoje podnikanie a investície. Špeciálnou výhodou spoločnosti Colonnade je jej silné zázemie v kanadskej materskej skupine Fairfax Financial Holdings. Vďaka tomu dokáže poskytnúť krytie aj pre „obávané“ trhy, ako sú USA a Kanada, čo je na Slovensku mimoriadne.

Colonnade pri poistení profesijnej zodpovednosti ponúka poistné limity až do výšky 35 miliónov eur. Kryje subdodávateľov do plnej výšky, hradí náklady na právne zastúpenie a obhajobu a kryje aj nároky vyplývajúce z porušenia práv duševného vlastníctva alebo poškodenia dobrého mena. Pri správne nastavenom poistení Colonnade pokryje aj situáciu, ak neúmyselne prenesiete počítačový vírus.

Colonnade
Zdroj: Colonnade

Aby omyly slúžili len ako dobrá škola

Chyby robíme všetci – sme len ľudia. No rozdiel medzi úspešným podnikateľom a tým, ktorý neustále balansuje „na hrane“, je v tom, ako sa na nepredvídateľné udalosti pripraví. Preto nikdy nepodceňujte riziko, ktoré vaša odborná činnosť prináša. Chráňte sa poistením vytvoreným na mieru vašej profesii. Viac o poistení profesijnej zodpovednosti nájdete na www.colonnade.sk.

Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia? Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia? 6. novembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor) Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor) 8. novembra 2026 o 7:00
Odporúčané
Slováci prezradili, prečo im vyhovuje 9-5 office či korporát: Po 15:30 vypínam telefón, prácu si domov nenosím Slováci prezradili, prečo im vyhovuje 9-5 office či korporát: Po 15:30 vypínam telefón, prácu si domov nenosím 27. mája 2026 o 14:00
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Colonnade
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VZDELANIE & KARIÉRA
Odporúčame
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
29. 10. 2026 16:20
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
Sponzorovaný obsah
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
6. 11. 2026 11:51
Doživotne odsúdený vrah ušiel z prísne stráženej väznice. Muža z Tennessee, ktorý zakopal svojho kolegu v krabici, naháňali 9 dní
Refresher Club
Doživotne odsúdený vrah ušiel z prísne stráženej väznice. Muža z Tennessee, ktorý zakopal svojho kolegu v krabici, naháňali 9 dní
dnes o 07:00
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
Refresher Club
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
pred 41 minútami
Vyskúšala som náplasti proti menštruačným bolestiam: Výsledok ma prekvapil, čo si o ich účinnosti myslí gynekológ?
Refresher Club
Vyskúšala som náplasti proti menštruačným bolestiam: Výsledok ma prekvapil, čo si o ich účinnosti myslí gynekológ?
včera o 17:00
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
Refresher Club
Sponzorovaný obsah
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
pred 3 dňami
1
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
pred 2 dňami
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Spravodajstvo
Politika Krimi Doprava Počasie
Viac
V Novej Bošáci našli mŕtvu matku a jej dospelého syna. Telá objavili v jednej miestnosti rodinného domu
pred hodinou
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
pred 2 hodinami
Slovensko chce svojho zástupcu pri rokovaniach o mieri na Ukrajine. Fico navrhuje eurokomisára Šefčoviča
pred 2 hodinami

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
včera o 13:15
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
Sponzorovaný obsah
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
30. 10. 2026 11:00
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)
Mediálna spolupráca
O týchto Slovenkách ešte budeš počuť. Toto sú finalistky prestížneho ocenenia Best Fashion Talent 2026 (FOTO)
16. 10. 2026 12:05
Veronika žije s rodinou v Gdansku: Za trojizbák pri mori platíme 850 eur, poľský jazyk nie je vôbec jednoduchý
Veronika žije s rodinou v Gdansku: Za trojizbák pri mori platíme 850 eur, poľský jazyk nie je vôbec jednoduchý
včera o 13:00
Viac z Zdravie Všetko
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
22. 10. 2026 10:00
Prvá transplantácia oboch rúka ramien na svete. Muž môžepo 23 rokoch objať svoje dcéry
29. 10. 2026 15:22
Soňa schudla 25 kilogramov s liekom Wegovy: Kedysi som každý deň zjedla pohár Nutelly, teraz sa mi úplne vypol food noise
6. 11. 2026 7:00
Viac z Fashion Všetko
OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
pred 2 dňami
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
pred 2 dňami
Met Gala 2027 má novú tému. „extraORDINARY“ môže priniesť na červený koberec džínsy a oversized tričká
5. 11. 2026 18:35

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Prepáč, Kim, ale my máme lepší deal 👀
Showbiz & Zábava
pred 10 minútami
Prepáč, Kim, ale my máme lepší deal 👀
pred 10 minútami
Adventný kalendár od Kim Kardashian vyvolal rozruch svojou cenou. Refresher Club má lepšiu ponuku
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
Refresher Club
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
pred 40 minútami
Rukami za sekundu rozbijete vázu, hlavou aj zabehnutý biznis. Kedy vám bežná poistka nestačí?
PR správa
Rukami za sekundu rozbijete vázu, hlavou aj zabehnutý biznis. Kedy vám bežná poistka nestačí?
pred hodinou
Markíza chystá novú šou Hviezdy na ľade! Celebrity predvedú svoje schopnosti na korčuliach ⛸️
Markíza chystá novú šou Hviezdy na ľade! Celebrity predvedú svoje schopnosti na korčuliach ⛸️
pred 2 hodinami
Slovenskí cyklisti zažiarili na olympijských hrách mládeže! 🇸🇰 Timotej vybojoval zlato a Karolína striebro 🥇🥈
Slovenskí cyklisti zažiarili na olympijských hrách mládeže! 🇸🇰 Timotej vybojoval zlato a Karolína striebro 🥇🥈
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
pred 3 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
Refresher Club
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
Refresher Club
Barbora po rokoch utiekla od chorobne žiarlivého partnera: Kontroloval mi telefón, povolenie som si musela pýtať aj na prácu
včera o 07:00
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Ako reagovať, keď ťa niekto na rande nepustí k slovu? Matej to po stretnutí s Laurou nemal jednoduché (MENUČKO)
pred 3 dňami
1
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
6. 11. 2026 17:00
3
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
4. 11. 2026 8:10
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
pred 3 dňami
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
6. 11. 2026 17:00
3
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00