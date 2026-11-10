Rukami za sekundu rozbijete vázu, hlavou aj zabehnutý biznis. Kedy vám bežná poistka nestačí?

V zahraničí je to už štandard. U nás zatiaľ mnoho živnostníkov a podnikateľov ani netuší, že existuje aj niečo iné ako poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
To však nie je čarovným prútikom, ktorý vám pomôže vyviaznuť z každej situácie. Kedy stačí a kedy už nie?
Úspešní podnikatelia v dnešnej dobe nemajú superschopnosti, ktoré im pomáhajú vyhnúť sa všetkým chybám. Majú však know-how, ktoré ich niečo dôležité naučilo. Ako zariadiť, aby ich žiadna z chýb nestála podnikanie?
Zo skúseností vedia, že v dynamickom prostredí podnikania sa treba rozhodovať rýchlo, a to so sebou prirodzene môže priniesť aj chyby. Udejú sa a platí sa za ne. Niekedy až toľko, že sa z toho môže živnostníkom či menším podnikateľom zatočiť hlava. No pre rast je to vždy lepšie ako nekonečná analýza, z ktorej sa s pribúdajúcim časom stane paralýza.
Aby chyby boli zvládnuteľným prevádzkovým nákladom
Skúste si to predstaviť na dvoch situáciách z pracovného života – jedna aj druhá sa môžu udiať a za obe z nich ponesiete zodpovednosť vy, aj keď ich nespôsobíte úmyselne.
Keď klientovi robíte, povedzme, polep výkladu, zakopnete o rebrík a sklenenú výplň rozbijete, zapríčiníte mu vecnú škodu, ktorej nápravu pokryje poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
Ak však pripravujete polep na výklad a je v ňom chyba v názve či logu, kvôli ktorej klient nemôže zrealizovať veľkolepú „otváračku“, je to opäť vaša chyba. Ale ide o iný, často drahší typ škody. Pýtate sa, či môže chyba na fólii stáť viac ako rozbité sklo?
Ak sú na otvorenie pozvaní hostia, klient má objednaný catering aj program a všetko podporuje drahá kampaň na online platformách, spôsobíte mu majetkovú škodu aj bez toho, aby ste fyzicky poškodili jeho majetok. Tu vám už poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu nepomôže. Existuje však riešenie: mať správne nastavené poistenie profesijnej zodpovednosti. To vám pomôže pokryť finančné či majetkové škody, ktoré vznikli vaším odborným pochybením alebo poskytnutím chybnej služby.
Tým sa dostávame k myšlienke z nadpisu – rukami dokážete poškodiť majetok, no hlavou ohroziť existenciu samotného podnikania – či už vlastného, alebo klientovho.
Podnikajte, no nepodceňujte zásadný rozdiel
V slovenskom podnikateľskom prostredí ešte stále prežíva mýtus, že akákoľvek „poistka zodpovednosti“ prípadné pochybenia pokryje. Realita však vyzerá inak.
Podnikateľom málokedy napadne samým od seba poistiť sa pre tieto prípady, pretože o tomto type poistenia často ani nevedia alebo nevnímajú rozdiel opísaný vyššie. Až 9 z 10 požiadaviek na profesijné poistenie vzniká len preto, že klienti od svojich dodávateľov certifikát o takomto poistení vyžadujú.
Až v tom momente mnohé firmy zistia, že vedia predložiť len doklad o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu. Ten vás však kryje iba v prípade škody na majetku a zdraví. Využijete ho len vtedy, ak niekomu niečo rozbijete alebo mu ublížite. Poistenie profesijnej zodpovednosti je naopak určené pre tých, ktorí pracujú hlavou. Kryje čisté finančné škody, ktoré neúmyselne spôsobíte tretej strane pochybením pri výkone odbornej činnosti.
Ak sa spoliehate na to, že takýto typ škody pokryje poistenie všeobecnej zodpovednosti, môžete zostať nepríjemne prekvapení. Škody z odbornej a poradenskej činnosti má totiž často vo výlukách. Keď ako účtovník spôsobíte škodu firme, ktorá pre vaše pochybenie odovzdá nesprávne vyplnené daňové priznanie, alebo ako vývojár dodáte nefunkčný softvér, toto poistenie vám nepomôže.
Koho chráni Zákonník práce?
Odborníci dnes prechádzajú z trvalého pracovného pomeru na freelancing alebo vlastnú s. r. o.. Mnoho z nich si však neuvedomuje, ako dramaticky sa tým mení ich právna zodpovednosť. Na základe Zákonníka práce poukážeme na jeden z hlavných rozdielov – interný zamestnanec pracujúci na TPP zodpovedá za škodu len do výšky štvornásobku svojho priemerného platu. Externý dodávateľ (SZČO či s. r. o.) zodpovedá za spôsobenú škodu v plnej výške, bez akéhokoľvek stropu.
Ak podnikáte ako firma alebo freelancer, dostávate sa do zóny neobmedzeného rizika, pretože voči svojmu klientovi nesiete za odbornú chybu plnú zodpovednosť vy.
Pracujete pre klientov za hranicami? Bez poistenia profesijnej zodpovednosti to už ani nejde!
Postupne sa mení už aj slovenský trh, ale hneď ako prekročíte hranice smerom do Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie či USA, bez poistenia profesijnej zodpovednosti s vami renomovaný partner či klient vedomý si rizík zmluvu ani nepodpíše. Zahraničné subjekty prirodzene vyžadujú vysoké limity krytia, aby chránili svoje podnikanie a investície. Špeciálnou výhodou spoločnosti Colonnade je jej silné zázemie v kanadskej materskej skupine Fairfax Financial Holdings. Vďaka tomu dokáže poskytnúť krytie aj pre „obávané“ trhy, ako sú USA a Kanada, čo je na Slovensku mimoriadne.
Colonnade pri poistení profesijnej zodpovednosti ponúka poistné limity až do výšky 35 miliónov eur. Kryje subdodávateľov do plnej výšky, hradí náklady na právne zastúpenie a obhajobu a kryje aj nároky vyplývajúce z porušenia práv duševného vlastníctva alebo poškodenia dobrého mena. Pri správne nastavenom poistení Colonnade pokryje aj situáciu, ak neúmyselne prenesiete počítačový vírus.
Aby omyly slúžili len ako dobrá škola
Chyby robíme všetci – sme len ľudia. No rozdiel medzi úspešným podnikateľom a tým, ktorý neustále balansuje „na hrane“, je v tom, ako sa na nepredvídateľné udalosti pripraví. Preto nikdy nepodceňujte riziko, ktoré vaša odborná činnosť prináša. Chráňte sa poistením vytvoreným na mieru vašej profesii. Viac o poistení profesijnej zodpovednosti nájdete na www.colonnade.sk.