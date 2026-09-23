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23. septembra 2026 o 19:00
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Radoslava Juračková
Brad Pitt a jeho verný parťák v novom filme bojujú o prežitie.V srdci divočiny prichádza do kín už zajtra
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Brad Pitt a jeho verný parťák v novom filme bojujú o prežitie.V srdci divočiny prichádza do kín už zajtra
Vyslúžilý vojenský expert James (Brad Pitt) a jeho verný pes Odin sa po leteckej havárii ocitnú uväznení v srdci drsnej aljašskej divočiny. Bez pomoci a s hrozbami číhajúcimi na každom kroku ich čaká ťažká cesta späť do civilizácie.