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Návšteva Benátok sa môže predražiť. Mesto chce zvýšiť vstupný poplatok na 30 eur na osobu
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dnes 23. septembra 2026 o 18:45
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Návšteva Benátok sa môže predražiť. Mesto chce zvýšiť vstupný poplatok na 30 eur na osobu

Benátky, Itálie, dovolená Zdroj: PEXELS/CONNOR GASKEY
Benátky, Itálie, dovolená Zdroj: UNSPLASH/RICARDO GOMEZ ANGEL
Benátky, Itálie, dovolená Zdroj: FLICKR/VOLNĚ K UŽITÍ
Benátky, Itálie, dovolená Zdroj: UNSPLASH/MARTIN KATLER
Benátky, Itálie, dovolená Zdroj: PEXELS/PIXABAY
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Náhľadový obrázok: Pexels/Connor Gaskey
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