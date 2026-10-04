Feed Explore
Feed Explore Profil
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP &amp; GOSSIP)
0
0
0
Tento článok je sponzorovaný CANS.
dnes 4. októbra 2026 o 18:00
Čas čítania 0:29
Sponzorovaný obsah

Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ďalšie videá
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
Refresher Club
 Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02
Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
Refresher Club
 Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
14. 1. 2026 18:00
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
Refresher Club
 CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
13. 1. 2026 18:00 2
Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
Refresher Club
 Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
9. 1. 2026 18:00
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
Refresher Club
 Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
Refresher Club
 Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
4. 1. 2026 14:00 1
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
Refresher Club
 Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
Refresher Club
 Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
31. 12. 2025 18:00
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
Refresher Club
 Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
30. 12. 2025 18:00
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
Refresher Club
 Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
26. 12. 2025 17:00

V najnovšom diely Make up & Gossip Linda privítala beauty influencerku Dominiku Karelovú, s ktorou sa porozprávala o jej obľúbenej skincare rutine, estetických úpravách aj o tom, ako sa dostala k tvorbe na sociálnych sieťach

Počas spoločného líčenia Dominika prezradila, prečo sa rozhodla dať si rozpustiť výplň v perách a ako sa snaží prijať svoj nos, z ktorého má od detstva komplex. Reč prišla aj na jej začiatky na TikToku, keď ešte pracovala v maminom salóne, na to, prečo v ich vzťahu varí zásadne jej priateľ, a ako vo voľnom čase pre psychohygienu vymaľováva detské omaľovánky, z ktorých si jej fanúšikovia spravili obľúbené ASMR.

Popri malovaní a rozprávaní dievčatám poriadne vysmädlo, o to sa však postaralo CANS. Ich perlivá pramenitá voda s kvapkou pravého ovocia je nielen osviežujúca, ale aj úplne bez výčitiek, keďže neobsahuje žiaden cukor.

Ako dopadol finálny "clean girl" look v podaní Dominiky a čo ďalšie o sebe počas líčenia porozprávala, uvidíš priamo vo videu. 

Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: refreshersk
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BEAUTY MAKE-UP & GOSSIP
Odporúčame
12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov
Refresher Club
12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov
dnes o 17:00
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
23. 9. 2026 15:50
Každý mesiac bioliečba, štyri operácie za mnou, ďalšia ma čaká tento rok. Aký mindset mi pomáha žiť s Crohnom?
Refresher Club
Každý mesiac bioliečba, štyri operácie za mnou, ďalšia ma čaká tento rok. Aký mindset mi pomáha žiť s Crohnom?
pred 2 dňami
Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)
Refresher Club
Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)
včera o 07:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
dnes o 07:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Spravodajstvo
Slovensko Politika Peniaze Počasie
Viac
Slovensko bude hospodáriť s vyšším deficitom. V roku 2027 má dosiahnuť 7,4 miliardy eur
pred 3 hodinami
Koalícia sa dohodla na 40-percentnej dani z online hazardu. Štát chce získať milióny eur navyše
dnes o 15:50
Lietadlo so šiestimi ľuďmi na palube zmizlo počas letu do Bostonu. Rozbehlo sa rozsiahle pátranie
dnes o 15:40

Viac z Beauty

Všetko
Trápi ťa suchá a stvrdnutá pokožka chodidiel? Vybrali sme produkty na domácu pedikúru, ktoré ti ušetria návštevu salónu
Trápi ťa suchá a stvrdnutá pokožka chodidiel? Vybrali sme produkty na domácu pedikúru, ktoré ti ušetria návštevu salónu
3. 9. 2026 9:30
Emma Drobná v Make up & Gossip! 🎀
Emma Drobná v Make up & Gossip! 🎀
6. 9. 2026 13:59
Dakota Johnson a Alexander Skarsgård spojili sily a stali sa tvárami novej kampanepre značku Valentino
Dakota Johnson a Alexander Skarsgård spojili sily a stali sa tvárami novej kampanepre značku Valentino
25. 8. 2026 11:35
Emma Drobná o tom, čo jej na šoubiznise prekáža najviac, aj ako vznikajú jej pesničky (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Emma Drobná o tom, čo jej na šoubiznise prekáža najviac, aj ako vznikajú jej pesničky (MAKE UP & GOSSIP)
6. 9. 2026 14:00
Old Spice Freshest party
Old Spice Freshest party
28. 8. 2026 11:07
Od peelingu po olej. Tieto produkty premenia sprchu na self-care rituál a tvoju pokožku zanechajú hebkú
Od peelingu po olej. Tieto produkty premenia sprchu na self-care rituál a tvoju pokožku zanechajú hebkú
24. 9. 2026 9:15
Viac z Šport Všetko
Premier League uznala ManCity vinným z porušovania finančných pravidiel
Premier League uznala ManCity vinným z porušovania finančných pravidiel
29. 9. 2026 19:53
Max Verstappen vyhral Veľkú cenu Bahrajnu 🏁
dnes o 12:52
Václav „Baba Jaga" Mikulášek a Václav Sivák budú mať zápas vo Fight Night Challenge
pred 3 hodinami
Viac z Hudba Všetko
Calin a Viktor Sheen vyrážajú na spoločné turné. Zastávku majú aj v Bratislave
Calin a Viktor Sheen vyrážajú na spoločné turné. Zastávku majú aj v Bratislave
30. 9. 2026 18:40
5 rockových a metalových albumov, ktoré vyšli v septembri (a sú to absolútne bangre)💥
dnes o 16:00
Calin a Viktor Sheen zhodili slovenský Ticketportal. Prahu okamžite vypredali
pred 3 dňami
Viac z Fashion Všetko
OUTFIT CHECK slovenských a českých hviezd s Darou Rolins či Benom Cristovaom v rockovom stylingu
OUTFIT CHECK slovenských a českých hviezd s Darou Rolins či Benom Cristovaom v rockovom stylingu
25. 9. 2026 16:00
Módne šialenstvo z Los Angeles. Pozri si OUTFIT CHECK z MTV VMAs 2026 s Charli xcx, Taylor Swift či LISOU
28. 9. 2026 9:38
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
28. 9. 2026 14:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Títo psíkovia si stále hľadajú domov. Spoznaj ich 🐶
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
Títo psíkovia si stále hľadajú domov. Spoznaj ich 🐶
pred 2 hodinami
Psíkovia z útulkov si hľadajú nový domov. Pozri si, koho môžeš adoptovať
Václav „Baba Jaga" Mikulášek a Václav Sivák budú mať zápas vo Fight Night Challenge
Václav „Baba Jaga" Mikulášek a Václav Sivák budú mať zápas vo Fight Night Challenge
pred 3 hodinami
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Dominika Karelová o tom, prečo si dala rozpustiť pery, aj ako na dokonalý „clean girl“ look (MAKE UP & GOSSIP)
pred 3 hodinami
12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov
Refresher Club
12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov
dnes o 17:00
5 rockových a metalových albumov, ktoré vyšli v septembri (a sú to absolútne bangre)💥
5 rockových a metalových albumov, ktoré vyšli v septembri (a sú to absolútne bangre)💥
dnes o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
dnes o 07:00
Saturn je tento víkend v ideálnej pozícii na pozorovanie. Uvidíš ho aj voľným okom
Saturn je tento víkend v ideálnej pozícii na pozorovanie. Uvidíš ho aj voľným okom
včera o 13:35
Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)
Refresher Club
Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)
včera o 07:00
V Trenčíne sme našli jeden z najlepších vyprážaných syrov na Slovensku. Takto si nás podmanili trenčianske reštaurácie (ČOJE DOBRÉ)
V Trenčíne sme našli jeden z najlepších vyprážaných syrov na Slovensku. Takto si nás podmanili trenčianske reštaurácie (ČOJE DOBRÉ)
včera o 12:00
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
23. 9. 2026 15:50
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
dnes o 07:00
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
Refresher Club
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
29. 9. 2026 7:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Dom za 500-tisíc dolárov a daň 15-tisíc ročne. Slovenka ukázala, koľko stojí život v USA
Dom za 500-tisíc dolárov a daň 15-tisíc ročne. Slovenka ukázala, koľko stojí život v USA
28. 9. 2026 10:44
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
dnes o 07:00