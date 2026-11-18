Zdroj: MARKETING RULEZZ
Zdroj: MARKETING RULEZZ
Zdroj: MARKETING RULEZZ
Zdroj: MARKETING RULEZZ
Zdroj: MARKETING RULEZZ
Zdroj: MARKETING RULEZZ
Zdroj: MARKETING RULEZZ
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Čo všetko prinesie Marketing @rulezz.sk 2026? 🧠
Už 19. novembra sa v bratislavskej Inchebe uskutoční jedna z najväčších marketingových udalostí na Slovensku. Tento ročník s heslom Make Marketing Great Again spojí viac ako 70 spíkrov, štyri programové scény a ľudí zo sveta reklamy, médií a biznisu. 🚀
Zistíš, aké značky odporúčajú AI nástroje na Slovensku, dozvieš sa, ako merať úspech influencer kampaní a prečo followeri nie sú všetko.
Vypočuješ si, čo dokážu slovenské médiá ponúknuť značkám pri oslovovaní Gen Z a čakajú ťa aj odborníci zo spoločností adidas či System1.
🎟️ Vstupenky a celý program nájdeš na marketingrulezz.sk.
Zdroj 📸: Marketing Rulezz
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