Za rozhodnutím kúpiť byt v Dubaji nebola len investícia do nehnuteľnosti. Nikol si chcela vytvoriť miesto, kam sa bude môcť so synom pravidelne vracať.
Nikol Baloghová stojí za značkou Choco Boss, ktorá tento rok funguje už desiaty rok. Z jednej prevádzky postupne vybudovala sieť približne desiatich pobočiek na Slovensku a svoje podnikanie dnes rozširuje aj mimo hranice. Po účasti v šou Jama levova sa jej biznisovým partnerom stal aj Separ, s ktorým spolupracuje na ďalších projektoch.
Do Dubaja, ktorý je pre ňu už dlhšie zdrojom podnikateľskej inšpirácie, dnes pravidelne cestuje aj so svojím synom. Spoločne tam trávia približne tri mesiace v roku.
Práve Dubaj sa napokon stal miestom, kde si splnila jeden zo svojich osobných aj podnikateľských cieľov. Kúpila si tam dvojizbový byt, ktorý dnes vníma ako druhý domov pre seba a svojho syna. Väčšinu sumy zaplatila z vlastných peňazí a zvyšok následne dva roky splácala.
- Koľko Nikol stál byt v Dubaji a ako ho financovala.
- Ako si vyberala lokalitu.
- Akú úlohu pri kúpe bytu zohrala jej kamarátka Zuzana Plačková.
- Čo plánujú so Separom v Choco Bosse.
Aj napriek tomu, že sa jej v podnikaní darí, sama priznáva, že toto rozhodnutie pre ňu nebolo vždy komfortné. V niektorých momentoch si kládla otázku, či si na seba nenaložila priveľa. Ako slobodná mama a podnikateľka však zároveň vedela, prečo do toho ide. Byt nechcela len ako investíciu.
Chcela v Dubaji vytvoriť stabilné zázemie pre seba a svojho syna a zároveň si pripraviť pôdu pre ďalšiu časť svojho podnikateľského plánu, dostať Choco Boss jedného dňa aj na tamojší trh. „Myslím si, že keby som nemala malého, tak by som do toho nikdy nešla. On bol moja najväčšia motivácia,“ vraví Nikola pre Refresher.
O tom, koľko ju byt reálne stál, prečo si vybrala práve Dubaj, akú úlohu v jej rozhodnutí zohrala Zuzana Plačková a čo plánujú v Choco Boss so Separom, otvorene porozprávala v rozhovore.
Keď si dnes niekto pozrie fotky tvojho bytu v Dubaji, vidí už len výsledok. Čo však človek pred takou veľkou investíciou prežíva v skutočnosti?
Pre mňa to bolo veľké rozhodnutie. V Dubaji to funguje trochu inak ako na Slovensku. Hypotéku na celý byt tam človek väčšinou nedostane. Pri mojom byte som musela mať približne 60 percent z vlastných zdrojov a zvyšok sa riešil hypotékou.
Mala som obrovský stres, či tých 60 percent dokážem počas dvoch rokov zaplatiť.
Bol to veľký otáznik, ale zároveň výzva, ktorú som tým podpisom prijala. Povedala som si, že si na nejaký čas odpustím niektoré veci a trochu znížim svoj životný štandard, aby som tie peniaze investovala do nehnuteľnosti.
No, potom som si tak povedala, že som si ukrojila asi väčšie sústo, než možno zvládnem. Boli okamihy, keď som zrazu videla možno aj dno bankového účtu a musela som sa inak obracať, aby som to dobehla v biznise.
V čom si znížila svoje výdavky?
Menej som cestovala, menej som nakupovala, míňala menej na roztopašnosti a reštaurácie. Peniaze som radšej investovala do „tehál.“
Koľko ťa byt stál a koľko z toho si musela zaplatiť z vlastných peňazí?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko Nikol stál byt v Dubaji a ako ho financovala.
- Ako si vyberala lokalitu.
- Akú úlohu pri kúpe bytu zohrala jej kamarátka Zuzana Plačková.
- Čo plánujú so Separom v Choco Bosse.