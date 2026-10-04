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25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
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dnes 4. októbra 2026 o 7:00
Čas čítania 6:40

25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu

25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Zdroj: archív Dominika
Adriana Královičová
Adriana Královičová
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Profesionálny športovec Dominik žije pomerne minimalisticky. Namiesto auta, nového telefónu či drahých večerí radšej buduje kapitál, ktorý mu má v budúcnosti priniesť finančnú slobodu.

25-ročný Dominik na svojom Instagrame zverejnil video, v ktorom ukázal svoj bežný život. Spí na matraci na zemi, nemá auto, telefón nemení každý rok a peniaze, ktoré by iní minuli na veci či zážitky, radšej investuje.

V komentároch sa rýchlo objavili ľudia, ktorí mu vyčítali, že si ako mladý chalan nič nedopraje a žije smutný život. Niektorí mu dokonca odkázali, že môže mať síce peniaze, ale žiadne spomienky, veď zajtra ho môže zraziť električka.

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko mesačne investuje.
  • S akou sumou začínal.
  • Kde býva a koľko platí za nájom.
  • Zvažuje kúpu investičnej nehnuteľnosti?
  • Čo si všíma na mladých chalanoch, ktorých trénuje.

On to však vidí úplne inak. Nejde podľa neho o šetrenie za každú cenu ani o to, aby si v mladosti nič neužil. Skôr si vedome vybral, za čo chce svoje peniaze míňať a čo mu za ne nestojí. Zvyšok sa snaží odkladať a investovať s horizontom 20 až 30 rokov.

„Chcel by som mať hlavne slobodu. Nechcem byť v šesťdesiatke odkázaný na to, že musím chodiť do práce, aby som si mohol dovoliť normálne žiť. Keď budem mať dostatočne veľký kapitál, chcem mať možnosť rozhodnúť sa, či budem pracovať, na čom budem pracovať a koľko času tomu budem venovať,“ hovorí. 

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Dominik je kalistenik, zameriava sa na cvičenie s vlastnou telesnou váhou. Športu obetoval veľkú časť mladosti, namiesto typického vysokoškolského života trénoval a postupne si budoval kariéru. Práve šport mu však priniesol aj veci, ktoré dnes považuje za oveľa cennejšie než peniaze: cestovanie, kontakty, lepšiu angličtinu, prácu aj nové príležitosti.

Prvé zahraničné súťaže si pritom musel financovať sám. Na majstrovstvá sveta v Moskve v roku 2019 si dokonca cez sociálne siete vyzbieral približne 500 eur od ľudí, aby mohol cestovať. Neskôr sa mu vďaka úspechom a kontaktom otvorili možnosti, vďaka ktorým už dnes na mnohé cesty dostáva finančnú podporu.

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Čo by si odkázal ľuďom, ktorí ti pod videom písali, že si neužívaš život?

Ja si nemyslím, že keď míňam peniaze, tak si tým automaticky užívam život. Ja mám rád úplne iné veci. Baví ma šport, turistika, ísť niekam do prírody, zapáliť si večer oheň, pozerať na západ slnka, rozprávať sa s ľuďmi, ísť na dobrú kávu.

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A toto sú veci, ktoré ma často nestoja skoro nič. Preto nemám pocit, že by som si niečo odopieral. Len som zistil, čo ma v živote reálne robí šťastným.

Ako si vlastne tieto komentáre vnímal? Bral si ich vážne, alebo ťa skôr pobavili?

Skôr ma to pobavilo. Myslím si, že veľa ľudí si pozrelo len krátku časť videa a z nej si vytvorilo vlastný obraz o mojom živote. Na druhej strane mi písali aj mladí ľudia, ktorí sa nad tým zamysleli a povedali mi, že vďaka tomu začali menej míňať na veci, ktoré vlastne nepotrebujú. A práve to ma potešilo najviac.

Ty však myslíš na to, že sa nechceš spoliehať na dôchodok...

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Koľko mesačne investuje.
  • S akou sumou začínal.
  • Kde býva a koľko platí za nájom.
  • Zvažuje kúpu investičnej nehnuteľnosti?
  • Čo si všíma na mladých chalanoch, ktorých trénuje.
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