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Sara Rikas, Separ aj ADÉLA. Toto je TOP 10 slovenských interpretov s najvyšším počtom poslucháčov na Spotify
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dnes 28. septembra 2026 o 11:00
Čas čítania 4:59

Sara Rikas, Separ aj ADÉLA. Toto je TOP 10 slovenských interpretov s najvyšším počtom poslucháčov na Spotify

Sara Rikas, Separ aj ADÉLA. Toto je TOP 10 slovenských interpretov s najvyšším počtom poslucháčov na Spotify
Zdroj: Instagram/@separ__dms, Matúš Zeťák
Richard Balog
Richard Balog
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Dominuje domácej hudobnej scéne stále rap?

Kto momentálne vládne streamom na domácej hudobnej scéne a koho čísla trhajú rekordy?

Pripravili sme čerstvý zoznam TOP 10 slovenských interpretov s najvyšším počtom mesačných poslucháčov na Spotify, ktorý jasne ukazuje, že stále dominuje rap a jeho neustále sa meniace podoby.

Medzi elitou nechýbajú Separ, Peter Pann či Rytmus, ale tesne za nimi už šliapu zástupcovia novej vlny na čele s Lucom Brassim10x a Sarou Rikas. Nechýba ani Pil C alebo skupina Horkýže Slíže, ktorá dokazuje, že poctivé gitary majú v playlistoch Slovákov stále pevné miesto. Absolútnym fenoménom je však speváčka ADÉLA, ktorá hrá úplne vlastnú ligu a domácu konkurenciu nechala v ďalekom závese.

Uvedený počet mesačných poslucháčov pri každom interpretovi je k 22. septembru.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch, a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
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10. Horkýže Slíže 487 500 mesačných poslucháčov

10. miesto patrí nitrianskej skupine Horkýže Slíže, ktorá má aktuálne takmer pol milióna mesačných poslucháčov na Spotify, a to najmä vďaka novému albumu ...a ČAROVNÉ SLOVÍČKO? so 16 trackmi.

Ikonická punk-rocková skupina s frontmanom Petrom „Kukom“ Hrivňákom, ktorá je na scéne od roku 1992 a má na svojom konte 13. štúdiových albumov, stále ponúka tvorbu plnú nezameniteľného humoru, recesie, ironického nadhľadu a nápaditých textov plných slovných hračiek s dokonalou reflexiou každodenného života aj popkultúry. 

Horkýže Slíže sú majstrami v tom, ako prepojiť surovú rockovú energiu s neprekonateľnou zábavou a zaslúžene patria na vrchol scény.

9. Pil C 496 200 mesačných poslucháčov

Ešte bližšie k magickej hranici pol milióna mesačných poslucháčov na Spotify je aktuálne Pil C, ktorý v posledných mesiacoch okrem koncertovania pracuje na novom albume.

Z nášho pohľadu jeden z najlepších slovenských raperov vôbec má dlhé roky vernú fanúšikovskú základňu, ktorú rozšíril dvomi úspešnými collab projektmi s Lucom Brassim10x s miliónovými hitmi ako NENI STRE$S alebo NIKTO AKO MY na feate so Separom.

Pil C má ľahko rozpoznateľný hlas, skvelú techniku, skvelý čuch na výber beatov a v neposlednom rade lyriku, ktorú by mohol vyučovať na vysokej škole. Nepochybujeme o tom, že po vydaní novej štúdiovky bude minimálne v TOP 5 slovenských interpretov s najvyšším počtom mesačných poslucháčov na Spotify. 

 

8. Raphael 586 800 mesačných poslucháčov

Raphael smeruje na vrchol slovenskej rapovej scény, pričom oproti minuloročnému zoznamu má viac ako 250-tisíc nových mesačných poslucháčov na Spotify, a to aj vďaka albumu s názvom MONARCHIA, ktorý nahral spoločne so Separom. 

Talentovaný raper s talianskymi koreňmi má za sebou veľmi úspešný rok, keď vypredal koncerty, založil vydavateľstvo GEPTOR Records so Šmolkim zo skupiny 13K a vydáva jeden úspešný singel za druhým. 

Je takmer isté, že Raphael má kariérny vrchol ešte len pred sebou a sme zvedaví, ako bude vyzerať jeho tvorba. 

7. Ego 591 400 mesačných poslucháčov

Relatívne nové meno na domácej hudobnej scéne strieda interpret, ktorého pozná celé Slovensko a Česko. Ego v roku 2012 zbúral hitom Žijeme len raz všetky rebríčky a začal sólovú kariéru lemovanú úspešnými singlami, spoluprácami, podporou mladých talentov aj albumami.

Raper z Piešťan a člen skupiny Kontrafakt je veľkou inšpiráciou a napriek tomu, že jeho posledná tvorba nás výrazne neoslovila, stále patrí medzi elitu slovenskej rapovej scény s viac ako 590-tisíc mesačnými poslucháčmi na Spotify.

Napríklad track JEBEM TVOJE SORRY z albumu MIER, ktorý trvá viac ako hodinu čistého času, je však podľa nášho gusta. 

6. Rytmus – 612 200 mesačných poslucháčov 

O 20-tisíc mesačných poslucháčov viac na Spotify má aktuálne Egov partner zo skupiny Kontrafakt a dlhé roky neohrozený líder slovenskej rapovej scény Rytmus. 

49-ročný rodák z českého mesta Kroměříž je absolútna ikona a dôkazom jeho dominancie sú rekordy v počte predaných albumov, medzi ktorými sú klasiky, ako Bengoro, Král alebo Fenomen, prvých veľkých koncertov a ďalšie vrátane posúvania hraníc žánru smerom k mainstreamu. Rytmus má na Spotify približne 612-tisíc mesačných poslucháčov, čo je vzhľadom na fakt, že sa venuje prevažne iným aktivitám, úctyhodné číslo.

Naposledy vydal EP ROOTS so speváčkou Laris Diam a následne ČERTO k rovnomennému seriálu, ktorý nájdeš na jeho YouTube. 

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5. Luca Brassi10x 688 300 mesačných poslucháčov

TOP 5 otvára Luca Brassi10x, ktorý už dávno nie je len raper na featy do klubových hitov, ale jedna z najvýraznejších tvárí na slovenskej scéne. 

Druhý najpočúvanejší raper po Separovi, má aktuálne takmer 690-tisíc mesačných poslucháčov na Spotify, a to napriek tomu, že v roku 2026 nenahral štúdiový album, ale len niekoľko singlov vrátane PUNO PARA PUNO PROBLEMA, ktorý je zároveň ukážkou z pripravovaného LP so zatiaľ neznámym dátumom vydania. 

Luca Brassi10x má charakteristický štýl rapovania, unikátny hlas, chytľavé refrény aj trefné bars, ktoré idú v mnohých prípadoch pod kožu. 

4. Sara Rikas 712 400 mesačných poslucháčov 

Na 4. mieste je Sara Rikas z českého labelu Milion Plus, v ktorom nahráva po boku Yzomandiasa či Nik Tenda. 

Slovenská speváčka má hudobného talentu na rozdávanie, o čom nás presvedčila už na debutovom EP Columba z roku 2024, aby o niekoľko mesiacov neskôr vydala album s názvom Ja, Sára s hitmi ako Talk2me s Yzomandiasom, Ups and downs alebo Cigarety, ktorý ju vystrelil medzi najväčšie hviezdy na česko-slovenskej scéne. 

V roku 2026 sa Sara vrátila na koncertné pódiá, kde naplno ukazuje výnimočný hlas aj sexepíl, pričom jej najnovší singel v mojich snoch nájdeš nižšie. Sme si istí, že skôr či neskôr prekoná hranicu 1 milión mesačných poslucháčov na Spotify.

3. Peter Pann 830 100 mesačných poslucháčov

Asi najväčšie prekvapenie v zozname je pre nás producent Peter Pann na 3. mieste, ktorý má približne dvojnásobne viac mesačných poslucháčov na Spotify ako jeho blízky (nielen) hudobný kamarát Kali, ktorému okrem iného kryje chrbát na koncertoch.

Peter Pann je autorom množstva hitov vrátane rádiových, ktoré určite dobre poznáš – Bbejbb, Bejšíí či Body to body od Separa, Mám ťa rád od Kaliho s Alanom Murinom a Šortym či Bol raz kráľ s rukopisom skupiny I.M.T. Smile a Kaliho, ktorý nájdeš nižšie. 

Výsledkom skvelého čuchu na chytľavé produkcie je viac ako 830-tisíc mesačných poslucháčov na Spotify.

2. Separ 839 800 mesačných poslucháčov

Tesne pod absolútnym vrcholom zostal Separ, ktorý má aktuálne takmer 840-tisíc mesačných poslucháčov na Spotify, čo z neho robí najpočúvanejšieho interpreta v slovenskom jazyku.

Separ je továreň na hity a od albumu OG, ktorý vydal v roku 2020, nemá nielen v rámci žánru konkurenciu v počte mesačných poslucháčov, streamov ani celkovom dosahu a komerčnom úspechu. Najpočúvanejším trackom s rukopisom bratislavského rapera zo skupiny DMS na Spotify je Sunset s PTK z albumu Flowdemort s viac ako 42 miliónmi streamov, ale obrovské čísla dosahuje aj vďaka albumu MONARCHIA s Raphaelom.

Nikto nemôže pochybovať o tom, že Separ je neohrozený na vrchole slovenskej scény a prekonať ho dokázala len speváčka s globálnym dosahom, ktorú nájdeš nižšie. 

1. ADÉLA 22 000 000 mesačných poslucháčov 

1. miesto získala s počtom 22 miliónov mesačných poslucháčov na Spotify speváčka ADÉLA, ktorá sa tento rok stala globálnym fenoménom a hrá úplne vlastnú ligu.

22-ročná rodáčka z Bratislavy, vlastným menom Adéla Jergová, si v USA postupne vybudovala veľmi silnú pozíciu – aj vďaka účasti v reality šou The Debut: Dream Academy a turné so speváčkou Demi Lovato, čo využíva naplno a do sveta pred tromi týždňami vypustila album PRIMA, s ktorým žne komerčný úspech. 

Potenciál slovenskej speváčky je obrovský a veríme, že vrchol kariéry má ešte len pred sebou. Vypočuj si singel Ain't In LA, ktorý má už teraz viac ako 130 miliónov streamov na Spotify.

Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o HOT tracky od slovenských, českých ale aj zahraničných interpretov. 
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„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
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„Expartner je a vždy bude súčasťou môjho života,“ hovorí Vera. Prečo máme problém uveriť, že bývalí môžu zostať priateľmi
21. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
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Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
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Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
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Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
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Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
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Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
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Toto sú TOP podniky v Kežmarku a Starej Ľubovni: Pod Tatrami som mal neapolskú pizzu svetovej úrovne
31. 8. 2026 17:00