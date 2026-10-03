V najnovšom diele Čoje dobré vybral známy gastro bloger Čoje tie najzaujímavejšie miesta Trenčína na poriadny záťažový test.
Od ranného branchu v Paddocku, cez 5-eurový smash, až po bláznivý burger so striekačkou či nekompromisný steak v Black Angus. Súboj prinášal nečakané chute, no najväčšie prekvapenie prišlo, odkiaľ by ho čakal len málokto.
Medzi overenými favoritmi a modernými pouličnými trhákmi si totiž celkové prvenstvo vybojoval pokrm, ktorý dokonca v hodnotení prekonal aj ikonické Oyshi. A nešlo o žiadnu exotiku, ale o poctivú slovenskú klasiku, ktorou je neprekonateľný vyprážaný syr s galaktickou tatárskou omáčkou.
Prečo práve obyčajný syr porazil všetky špeciality alebo aké šialenosti skrýval burger v Kuki? Pozri si celé video, nalaď si chuťové poháriky a zisti, kam si spraviť najbližší gurmánsky výlet!