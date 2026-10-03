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V Trenčíne sme našli jeden z najlepších vyprážaných syrov na Slovensku. Takto si nás podmanili trenčianske reštaurácie (ČOJE DOBRÉ)
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dnes 3. októbra 2026 o 12:00
Čas čítania 0:24
Petra Nižnanská

V Trenčíne sme našli jeden z najlepších vyprážaných syrov na Slovensku. Takto si nás podmanili trenčianske reštaurácie (ČOJE DOBRÉ)

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V najnovšom diele Čoje dobré vybral známy gastro bloger Čoje tie najzaujímavejšie miesta Trenčína na poriadny záťažový test.

Od ranného branchu v Paddocku, cez 5-eurový smash, až po bláznivý burger so striekačkou či nekompromisný steak v Black Angus. Súboj prinášal nečakané chute, no najväčšie prekvapenie prišlo, odkiaľ by ho čakal len málokto.

Medzi overenými favoritmi a modernými pouličnými trhákmi si totiž celkové prvenstvo vybojoval pokrm, ktorý dokonca v hodnotení prekonal aj ikonické Oyshi. A nešlo o žiadnu exotiku, ale o poctivú slovenskú klasiku, ktorou je neprekonateľný vyprážaný syr s galaktickou tatárskou omáčkou.

Prečo práve obyčajný syr porazil všetky špeciality alebo aké šialenosti skrýval burger v Kuki? Pozri si celé video, nalaď si chuťové poháriky a zisti, kam si spraviť najbližší gurmánsky výlet!

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