REFRESHER ART
Tereza Haze sa venuje tvorbe originálnych umeleckých kúskov od ručne vyrábaných krídel a topov až po kostýmy, rekvizity a experimentálne dizajny. K tvorbe sa dostala cez cosplay a za posledných 10 rokov si vytvorila vlastný štýl a osvojila množstvo výrobných techník.
Dnes tvorí na zákazku aj pre seba a baví ju experimentovať s materiálmi, tvarmi a detailmi. Jej tvorba sa využíva pri foteniach, natáčaniach, reklamách, koncertoch či ďalších kreatívnych projektoch. Naposledy ste ju mohli vidieť vo videoklipe Niny Janovej „Industry Plant“.
Za sebou má aj účasť na niekoľkých medzinárodných podujatiach a množstvo rôznych zákaziek. Každý projekt je pre ňu príležitosťou skúsiť niečo nové a posunúť svoju tvorbu ďalej.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme umelkyňu a dizajnérku Terezu Haze (@tereza_haze), ktorá sa venuje tvorbe výrazných umeleckých kúskov od ručne vyrábaných krídel a topov až po kostýmy, rekvizity a experimentálne dizajny.
K tvorbe sa dostala cez cosplay a za posledných 10 rokov si postupne vytvorila vlastný štýl a osvojila množstvo výrobných techník. Dnes tvorí na zákazku, ale aj pre seba, navrhuje vlastné dizajny a najviac ju baví experimentovanie s materiálmi, tvarmi a detailmi.
Jej tvorba pritom nekončí pri kostýmoch. Jej kúsky sa objavujú na foteniach, v natáčaniach, reklamách, na koncertoch či v ďalších kreatívnych projektoch. Naposledy ste mohli jej tvorbu vidieť napríklad vo videoklipe Niny Janovej „Industry Plant“.