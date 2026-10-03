Bývanie, do ktorého sa zamiluješ na prvý pohľad.
Ak sa ti pri slove Bali okamžite vybaví prútie, ratan a nekončiaci sa boho štýl, architektka Olga Kurek zo štúdia Amok Architecture ťa vyvedie z omylu. V pokojnej lokalite Seseh na juhozápadnom pobreží ostrova navrhla pre inštruktorku jogy a jej rodinu dom, ktorý ide drsne proti prúdu.
Interiér s úžitkovou plochou 200 štvorcových metrov vsádza na štýlovú kombináciu surového betónu, mäkkých látok, prírodného kameňa a nábytku vyrobeného na mieru.
Jednou z hlavných inšpirácií bola pre Olgu Kurek moderná mexická architektúra, kde surové materiály bez problémov fungujú s divokou prírodou. Namiesto toho, aby stavba s tropickou džungľou bojovala, jednoducho ju pustila dovnútra.
Na prízemí vďaka tomu zostal plne priznaný betónový strop aj konštrukčné trámy. Architektka surovosť vyvážila mäkkými textíliami, teplými odtieňmi a organickými oblúkmi, ktoré neslúžia ako lacný dekoratívny výstrelok, ale prirodzene usmerňujú pohyb po dome a delia priestor na jednotlivé časti.
Srdcom domu je otvorený priestor, ktorý plynule spája obývačku, jedáleň a kuchyňu. Tropická záhrada nehrá len úlohu peknej kulisy za oknom. Architektka posunula kuchynské okno tak, aby linka presne obopínala presklenie – pri varení sa majitelia nepozerajú do prázdnej steny, ale priamo na os tropickej zelene.
Pre mňa sú najdôležitejšie priestor a svetlo – to, ako interiér dýcha. Finálny efekt vzniká z mnohých drobných rozhodnutí, vysvetľuje autorka projektu Olga Kurek.
Farebná paleta domu nevznikla pri stole v kancelárii, ale určili ju samotné kamene. V kuchyni okamžite udrie do očí výrazný zelený onyx na ostrovčeku. Naozajstné divadlo sa však odohráva v kúpeľni majiteľov. Dominantou je mramorová platňa vsadená do oblúka, od ktorej sa odvíja bordový náter stien a výrazná vaňa.
Projekt nazvaný „Between Mexico and Bali“ ukazuje úplne novú tvár tropického bývania – žiadny ratan, žiadna povinná béžová a žiadne prvoplánové dekorácie. O tom, že si na ostrove Bali, ťa presvedčí len vlhký vzduch, intenzívne svetlo a všadeprítomná zeleň.
Galéria je prácou štúdia Visualstories.