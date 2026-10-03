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FOTO: Žiadny gýčový boho štýl. V tomto dome na Bali vládne surový betón, mramor a zelená vaňa
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou OKK! PR.
dnes 3. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 1:19
Richard Balog

FOTO: Žiadny gýčový boho štýl. V tomto dome na Bali vládne surový betón, mramor a zelená vaňa

FOTO: Žiadny gýčový boho štýl. V tomto dome na Bali vládne surový betón, mramor a zelená vaňa
Zdroj: Visualstories
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Bývanie, do ktorého sa zamiluješ na prvý pohľad.

Ak sa ti pri slove Bali okamžite vybaví prútie, ratan a nekončiaci sa boho štýl, architektka Olga Kurek zo štúdia Amok Architecture ťa vyvedie z omylu. V pokojnej lokalite Seseh na juhozápadnom pobreží ostrova navrhla pre inštruktorku jogy a jej rodinu dom, ktorý ide drsne proti prúdu.

Interiér s úžitkovou plochou 200 štvorcových metrov vsádza na štýlovú kombináciu surového betónu, mäkkých látok, prírodného kameňa a nábytku vyrobeného na mieru.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
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Bali
Zdroj: Visualstories

Jednou z hlavných inšpirácií bola pre Olgu Kurek moderná mexická architektúra, kde surové materiály bez problémov fungujú s divokou prírodou. Namiesto toho, aby stavba s tropickou džungľou bojovala, jednoducho ju pustila dovnútra.

Na prízemí vďaka tomu zostal plne priznaný betónový strop aj konštrukčné trámy. Architektka surovosť vyvážila mäkkými textíliami, teplými odtieňmi a organickými oblúkmi, ktoré neslúžia ako lacný dekoratívny výstrelok, ale prirodzene usmerňujú pohyb po dome a delia priestor na jednotlivé časti.

Srdcom domu je otvorený priestor, ktorý plynule spája obývačku, jedáleň a kuchyňu. Tropická záhrada nehrá len úlohu peknej kulisy za oknom. Architektka posunula kuchynské okno tak, aby linka presne obopínala presklenie – pri varení sa majitelia nepozerajú do prázdnej steny, ale priamo na os tropickej zelene.

Bali
Zdroj: Visualstories

Pre mňa sú najdôležitejšie priestor a svetlo – to, ako interiér dýcha. Finálny efekt vzniká z mnohých drobných rozhodnutí, vysvetľuje autorka projektu Olga Kurek.

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Bali
Zdroj: Visualstories

Farebná paleta domu nevznikla pri stole v kancelárii, ale určili ju samotné kamene. V kuchyni okamžite udrie do očí výrazný zelený onyx na ostrovčeku. Naozajstné divadlo sa však odohráva v kúpeľni majiteľov. Dominantou je mramorová platňa vsadená do oblúka, od ktorej sa odvíja bordový náter stien a výrazná vaňa.

Projekt nazvaný „Between Mexico and Bali“ ukazuje úplne novú tvár tropického bývania – žiadny ratan, žiadna povinná béžová a žiadne prvoplánové dekorácie. O tom, že si na ostrove Bali, ťa presvedčí len vlhký vzduch, intenzívne svetlo a všadeprítomná zeleň.

Galéria je prácou štúdia Visualstories.

Bali Bali Bali Bali
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