REFRESHNI SI PLAYLIST
REFRESHNI SI PLAYLIST je opäť tu a tentoraz prináša naozaj silný mix domáceho undergroundu, rapových návratov aj svetových hviezd.
Dravý flow a surovú energiu ukazuje Fobia Kid v novom videoklipe z EP ODPOR!, zatiaľ čo dvojica Berlin Manson nekompromisne tne do spoločenských tém na albume, a veľkým prekvapením je aj návrat skupiny SuperCrooo, tentoraz pod hlavičkou K.O.KRU s Ideom. Nechýbajú ani Drake, Quavo alebo John Legend s Pharellom Williamsom a funky kráľ Bruno Mars.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.
1. Fobia Kid – Kde sú moje lóve?
Zoznam otvára Fobia Kid s videoklipom k tracku Kde sú moje lóve? z EP ODPOR!, ktoré vyšlo minulý piatok.
Raper z Námestova v novinke s temnou, pohlcujúcou atmosférou a úderným beatom od Fantoma predvádza svoj charakteristický dravý flow, priamy text a nefiltrované hlášky, ktoré nedostaneš z hlavy. Videoklip od Juraja Mráza perfektne dotvára surovosť tracku, keď ukazuje špinavú ulicu, nočné zábery, výrazné svetelné kontrasty a autentickú energiu Dogma Family.
To si zase broke? Nájdi si normálny job.
Ja som zamestnanec roka, toto je môj job.
2. Berlin Manson – Cheap Fashion
Slovenskú undergroundovú punkovú scénu zastupuje skupina Berlin Manson s novým albumom Cheap Fashion, ktorý je nekompromisnou výpoveďou o súčasnej spoločnosti.
LP obsahuje 9 plnohodnotných trackov, trvá približne 25 minút a spája špinavý punkový postoj, úderné produkcie a chytľavé syntetizátorové linky s ironickými textami. Adam Znášik a Patrik Nagy prinášajú surovo úprimný, ale zároveň chytľavý zvuk a potvrdzujú, že patria k najzaujímavejším a najodvážnejším hudobným zjavom.
3. K.O.KRU – K.O.KRU EP
Ak si čakal/-a na návrat SuperCrooo, release projektu s názvom K.O.KRU EP, pod ktorým sú podpísaní James Cole, Hugo Toxxx a Idea, ti urobí veľkú radosť.
Návrat ikonickej dvojice zo začiatku tisícročia prináša nekompromisný rap plný humoru, bizarných punchlines a surovej energie. O kompletnú hudobnú produkciu sa postaral Idea, ktorý dodal hutný, temný a autentický zvuk. EP obsahuje 4 tracky a trvá približne 12 minút čistého času, počas ktorých si užiješ dokonalé spojenie nostalgie so súčasným rapom a dokonalú chémiu medzi Jamesom Coleom a Hugom Toxxxom.
4. Drake – HABIBTI (FOMO)
Po filme FOMO vydal Drake nevydané tracky ako súčasť rozšírenej verzie albumu HABIBTI, ktorý nájdeš od polnoci na všetkých streamoch.
Kanadský raper výrazne pracuje s blízkovýchodnými a severoafrickými hudobnými vplyvmi, čo sa odráža v jemných orientálnych samploch aj názve. Témovo sa Drake vracia k svojim typickým motívom – vzťahovým drámam, sláve a povestnému „FOMO“ (fear of missing out, pozn. redakcie) pocitu z neustáleho života v žiare reflektorov.
Na feate nájdeš Dona Tolivera a výsledok je skvelý.
5. Quavo – QRÖMELIFE
Dnes o polnoci predstavil očakávaný album s názvom QRÖMELIFE raper Quavo zo skupiny Migos, ktorá pracuje na vydaní nového spoločného projektu.
Novinka obsahuje 14 trackov, trvá viac ako 37 minút a medzi hosťami sú T.I., Future, Offset, Tyler, The Creator, A$AP Rocky, Lil Baby, ale aj Justin Timberlake, ktorého po dlhom čase vidíme na rapovom albume. Na produkciu dohliadal Pharell Williams, ktorý je v posledných mesiacoch na roztrhanie.
QRÖMELIFE predstavuje výrazný vizuálny aj zvukový posun v kariére 35-ročného rodáka z Atlanty, ktorý rozoberá rôzne témy – od rodiny a otcovstva, cez vyrovnávanie sa so stratou, až po životný štýl rapovej hviezdy.
6. Megan Thee Stallion – Tina Tuesday Freestyle
Po dlhšom čase sa o pozornosť hlási Megan Thee Stallion, ktorá tento týždeň vydala singel s názvom Tina Tuesday Freestyle aj s videoklipom.
31-ročná rodáčka zo San Antonia oživuje svoje temnejšie alter ego Tina Snow v catchy produkcii od Buddah Bless, ktorá sampluje track Still Tippin' z roku 2004, a vracia sa k typickému južanskému rapu. V údernom texte s ľahkosťou ukazuje technickú flexibilitu, sebavedomie a nekompromisný flow.
Vizuál vsádza na čistú estestiku a charizmu Megan, ktorá pózuje vedľa nablýskaného oranžového auta a naplno si užíva atmosféru.
Fox tail on my jeans, throw it, make it swing, yeah, ayy, ayy.
And I'm still runnin' through the mall with your motherf***in' daddy, ah.
7. John Legend feat. Pharrell Williams – Fireflies
John Legend a Pharrell Williams vydali spoločný singel Fireflies aj so sprievodným videoklipom, ktorý je ochutnávkou z pripravovaného spoločného albumu Muse s dátumom vydania 23. októbra.
Novinka prináša kombináciu soulu a zvuku s charakteristickým rukopisom Pharella Williamsa, pričom Legend rozoberá témy ako dospievanie, komunitné puto, odolnosť a hľadanie svetla v ťažších časoch. Čierno-biely vizuál v réžii Paula Huntera perfektne podčiarkuje atmosféru, keď strieda zábery na orchestrálne vystúpenie v štúdiu s autentickými momentmi zo života obyvateľov sídliska.
The projects mean process where I was raised.
Ain't no gettin' out, they're designed to stay.
8. Bruno Mars – Dance With Me
Úplný záver zoznamu tentoraz patrí videoklipu k tracku Dance With Me z albumu The Romantic, ktorý Bruno Mars vydal ešte 26. februára.
Dance With Me prirodzene spája prvky R&B, popu a klasického funku, čo vytvára neuveriteľne sviežu, tanečnú atmosféru, ktorú podčiarkuje nový vizuál s výraznou 80's estetikou televíznych vystúpení. 40-ročný rodák z Honolulu v záberoch predvádza nielen silnú charizmu, ale aj presnú choreografiu, vďaka čomu celý koncept pôsobí ľahko, zábavne a okamžite ťa dostane do tanečnej nálady.
Girl, you know I'm hoping.
Hoping when the music ends.
You and I will fall in love all over again.