Feed Explore
Feed Explore Profil
REFRESHNI SI PLAYLIST: Berlin Manson s novým albumom, návrat SuperCrooo, Drake s Donom Toliverom aj funky Bruno Mars
1
1
0
dnes 2. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 3:54

REFRESHNI SI PLAYLIST: Berlin Manson s novým albumom, návrat SuperCrooo, Drake s Donom Toliverom aj funky Bruno Mars

REFRESHNI SI PLAYLIST: Berlin Manson s novým albumom, návrat SuperCrooo, Drake s Donom Toliverom aj funky Bruno Mars
Zdroj: Instagram/@berlin_manson, @tomash_jahn
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

REFRESHNI SI PLAYLIST

REFRESHNI SI PLAYLIST je opäť tu a tentoraz prináša naozaj silný mix domáceho undergroundu, rapových návratov aj svetových hviezd.

Dravý flow a surovú energiu ukazuje Fobia Kid v novom videoklipe z EP ODPOR!, zatiaľ čo dvojica Berlin Manson nekompromisne tne do spoločenských tém na albume, a veľkým prekvapením je aj návrat skupiny SuperCrooo, tentoraz pod hlavičkou K.O.KRU s Ideom. Nechýbajú ani Drake, Quavo alebo John Legend s Pharellom Williamsom a funky kráľ Bruno Mars.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Temný underground rap od Dušana Vlka, nový Drake, The Weeknd v Japonsku aj Taylor Swift REFRESHNI SI PLAYLIST: Temný underground rap od Dušana Vlka, nový Drake, The Weeknd v Japonsku aj Taylor Swift 25. septembra 2026 o 11:00

1. Fobia Kid Kde sú moje lóve?

Zoznam otvára Fobia Kid s videoklipom k tracku Kde sú moje lóve? z EP ODPOR!, ktoré vyšlo minulý piatok.

Raper z Námestova v novinke s temnou, pohlcujúcou atmosférou a úderným beatom od Fantoma predvádza svoj charakteristický dravý flow, priamy text a nefiltrované hlášky, ktoré nedostaneš z hlavy. Videoklip od Juraja Mráza perfektne dotvára surovosť tracku, keď ukazuje špinavú ulicu, nočné zábery, výrazné svetelné kontrasty a autentickú energiu Dogma Family.

To si zase broke? Nájdi si normálny job.
Ja som zamestnanec roka, toto je môj job.

2. Berlin Manson Cheap Fashion

Slovenskú undergroundovú punkovú scénu zastupuje skupina Berlin Manson s novým albumom Cheap Fashion, ktorý je nekompromisnou výpoveďou o súčasnej spoločnosti.

LP obsahuje 9 plnohodnotných trackov, trvá približne 25 minút a spája špinavý punkový postoj, úderné produkcie a chytľavé syntetizátorové linky s ironickými textami. Adam Znášik a Patrik Nagy prinášajú surovo úprimný, ale zároveň chytľavý zvuk a potvrdzujú, že patria k najzaujímavejším a najodvážnejším hudobným zjavom.

3. K.O.KRU K.O.KRU EP

Ak si čakal/-a na návrat SuperCrooo, release projektu s názvom K.O.KRU EP, pod ktorým sú podpísaní James Cole, Hugo Toxxx a Idea, ti urobí veľkú radosť.

Návrat ikonickej dvojice zo začiatku tisícročia prináša nekompromisný rap plný humoru, bizarných punchlines a surovej energie. O kompletnú hudobnú produkciu sa postaral Idea, ktorý dodal hutný, temný a autentický zvuk. EP obsahuje 4 tracky a trvá približne 12 minút čistého času, počas ktorých si užiješ dokonalé spojenie nostalgie so súčasným rapom a dokonalú chémiu medzi Jamesom Coleom a Hugom Toxxxom.

4. Drake – HABIBTI (FOMO)

Po filme FOMO vydal Drake nevydané tracky ako súčasť rozšírenej verzie albumu HABIBTI, ktorý nájdeš od polnoci na všetkých streamoch.

Kanadský raper výrazne pracuje s blízkovýchodnými a severoafrickými hudobnými vplyvmi, čo sa odráža v jemných orientálnych samploch aj názve. Témovo sa Drake vracia k svojim typickým motívom – vzťahovým drámam, sláve a povestnému „FOMO“ (fear of missing out, pozn. redakcie) pocitu z neustáleho života v žiare reflektorov.

Na feate nájdeš Dona Tolivera a výsledok je skvelý.

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yeat začal beef s Travisom Scottom, hyperpopový banger od Slayyyter aj Ufo361 s chytľavým singlom REFRESHNI SI PLAYLIST: Yeat začal beef s Travisom Scottom, hyperpopový banger od Slayyyter aj Ufo361 s chytľavým singlom 11. septembra 2026 o 11:00

5. Quavo QRÖMELIFE

Dnes o polnoci predstavil očakávaný album s názvom QRÖMELIFE raper Quavo zo skupiny Migos, ktorá pracuje na vydaní nového spoločného projektu.

Novinka obsahuje 14 trackov, trvá viac ako 37 minút a medzi hosťami sú T.I., Future, Offset, Tyler, The Creator, A$AP Rocky, Lil Baby, ale aj Justin Timberlake, ktorého po dlhom čase vidíme na rapovom albume. Na produkciu dohliadal Pharell Williams, ktorý je v posledných mesiacoch na roztrhanie.

QRÖMELIFE predstavuje výrazný vizuálny aj zvukový posun v kariére 35-ročného rodáka z Atlanty, ktorý rozoberá rôzne témy – od rodiny a otcovstva, cez vyrovnávanie sa so stratou, až po životný štýl rapovej hviezdy.

6. Megan Thee Stallion Tina Tuesday Freestyle

Po dlhšom čase sa o pozornosť hlási Megan Thee Stallion, ktorá tento týždeň vydala singel s názvom Tina Tuesday Freestyle aj s videoklipom.

31-ročná rodáčka zo San Antonia oživuje svoje temnejšie alter ego Tina Snow v catchy produkcii od Buddah Bless, ktorá sampluje track Still Tippin' z roku 2004, a vracia sa k typickému južanskému rapu. V údernom texte s ľahkosťou ukazuje technickú flexibilitu, sebavedomie a nekompromisný flow.

Vizuál vsádza na čistú estestiku a charizmu Megan, ktorá pózuje vedľa nablýskaného oranžového auta a naplno si užíva atmosféru.

Fox tail on my jeans, throw it, make it swing, yeah, ayy, ayy.
And I'm still runnin' through the mall with your motherf***in' daddy, ah.

7. John Legend feat. Pharrell Williams Fireflies

John Legend a Pharrell Williams vydali spoločný singel Fireflies aj so sprievodným videoklipom, ktorý je ochutnávkou z pripravovaného spoločného albumu Muse s dátumom vydania 23. októbra.

Novinka prináša kombináciu soulu a zvuku s charakteristickým rukopisom Pharella Williamsa, pričom Legend rozoberá témy ako dospievanie, komunitné puto, odolnosť a hľadanie svetla v ťažších časoch. Čierno-biely vizuál v réžii Paula Huntera perfektne podčiarkuje atmosféru, keď strieda zábery na orchestrálne vystúpenie v štúdiu s autentickými momentmi zo života obyvateľov sídliska.

The projects mean process where I was raised.
Ain't no gettin' out, they're designed to stay.

8. Bruno Mars Dance With Me

Úplný záver zoznamu tentoraz patrí videoklipu k tracku Dance With Me z albumu The Romantic, ktorý Bruno Mars vydal ešte 26. februára.

Dance With Me prirodzene spája prvky R&B, popu a klasického funku, čo vytvára neuveriteľne sviežu, tanečnú atmosféru, ktorú podčiarkuje nový vizuál s výraznou 80's estetikou televíznych vystúpení. 40-ročný rodák z Honolulu v záberoch predvádza nielen silnú charizmu, ale aj presnú choreografiu, vďaka čomu celý koncept pôsobí ľahko, zábavne a okamžite ťa dostane do tanečnej nálady.

Girl, you know I'm hoping.
Hoping when the music ends.
You and I will fall in love all over again.

Vypočuj si aj ďalšie HOT novinky, ktoré vyšli za posledných 7 dní – Taylor Swift predstavila videoklip k Patient Zero z rozšírenej verzie albumu The Life of a Showgirl: The Encore, GUFRAU a Cédric z labelu rychlí kluci majú online collab venku lilo aj so sprievodným videoklipom, banger s názvom První Chain vydal DANZ HUN a Antonio Bari a HAMSA predstavili singel 2009.
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Temný underground rap od Dušana Vlka, nový Drake, The Weeknd v Japonsku aj Taylor Swift REFRESHNI SI PLAYLIST: Temný underground rap od Dušana Vlka, nový Drake, The Weeknd v Japonsku aj Taylor Swift 25. septembra 2026 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Yeat začal beef s Travisom Scottom, hyperpopový banger od Slayyyter aj Ufo361 s chytľavým singlom REFRESHNI SI PLAYLIST: Yeat začal beef s Travisom Scottom, hyperpopový banger od Slayyyter aj Ufo361 s chytľavým singlom 11. septembra 2026 o 11:00
Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Miley Cyrus s klubovým albumom, nový Loudz1, česko-slovensko-americký rapový collab, ale aj Yeat s Drakeom REFRESHNI SI PLAYLIST: Miley Cyrus s klubovým albumom, nový Loudz1, česko-slovensko-americký rapový collab, ale aj Yeat s Drakeom 18. septembra 2026 o 12:30
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/@berlin_manson, @tomash_jahn
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HUDBA REFRESHNI SI PLAYLIST
Odporúčame
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
23. 9. 2026 15:50
Koľko stál Karolínu mesiac v New Yorku: Za make-upový kurz zaplatila podobne ako na Slovensku, na obedy a večere minieš stovky eur
Refresher Club
Koľko stál Karolínu mesiac v New Yorku: Za make-upový kurz zaplatila podobne ako na Slovensku, na obedy a večere minieš stovky eur
včera o 17:00
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
Sponzorovaný obsah
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
pred 4 dňami
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Slováci prenajímajú investičné byty: Niektorým po nájomníkoch zostali zdemolované steny, pleseň a oprava za 3 000 eur
Refresher Club
Slováci prenajímajú investičné byty: Niektorým po nájomníkoch zostali zdemolované steny, pleseň a oprava za 3 000 eur
včera o 07:00
Každý mesiac bioliečba, štyri operácie za mnou, ďalšia ma čaká tento rok. Aký mindset mi pomáha žiť s Crohnom?
Refresher Club
Každý mesiac bioliečba, štyri operácie za mnou, ďalšia ma čaká tento rok. Aký mindset mi pomáha žiť s Crohnom?
dnes o 07:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
pred 2 dňami
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
pred 3 dňami
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Spravodajstvo
Krimi Politika Vláda Roberta Fica Ekonomika
Viac
Tankovanie je drahšie o polovicu a USA hrozia stopkou pre naftu: Vojna na Blízkom východe vytiahla z EÚ miliardy
pred 5 minútami
Plamene pohltili rodinný dom v Modranke: Oheň poškodil aj susedné stavby
pred 24 minútami
VIDEO: Močil z balkóna a kričal „Sláva Rusku“: Rusa v Gruzínsku poslali do basy, do krajiny má zákaz vstupu
pred 50 minútami

Viac z Hudba

Všetko
Calin a Viktor Sheen vyrážajú na spoločné turné. Zastávku majú aj v Bratislave
Calin a Viktor Sheen vyrážajú na spoločné turné. Zastávku majú aj v Bratislave
pred 2 dňami
Enrique Iglesias ovládol Bratislavu
Enrique Iglesias ovládol Bratislavu
26. 9. 2026 22:43
Takto vyzerá, keď si koncert užívaš na 100 %
Takto vyzerá, keď si koncert užívaš na 100 %
26. 9. 2026 23:05
Calin a Viktor Sheen zhodili slovenský Ticketportal. Prahu okamžite vypredali
Calin a Viktor Sheen zhodili slovenský Ticketportal. Prahu okamžite vypredali
včera o 18:30
Taylor Swift vydala videoklip k „Patient Zero“. Zahrala si v ňom s Dakotou Johnson a Colinom Farrellom
Taylor Swift vydala videoklip k „Patient Zero“. Zahrala si v ňom s Dakotou Johnson a Colinom Farrellom
pred 4 dňami
Plánované koncerty Kanyeho Westa v Rusku napokon zrušili
Plánované koncerty Kanyeho Westa v Rusku napokon zrušili
včera o 17:30
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi
11. 9. 2026 12:00
Dominika je vodička autobusu v Ružomberku: Cestujúci sa pri mne cítia bezpečnejšie ako pri mužoch, občas dostávam sexuálne narážky
1. 9. 2026 17:00
Čo by si mal/a vedieť pred prvým rokom na vysokej škole: Rady pre prvákov
9. 9. 2026 11:00
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Tech Všetko
Google predstavil svoju najvýkonnejšiu AI. Verejnosti ju zatiaľ radšej nesprístupní 
Google predstavil svoju najvýkonnejšiu AI. Verejnosti ju zatiaľ radšej nesprístupní 
včera o 13:30
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered je vonku. Prináša technologické novinky, nové módy a je úplne zadarmo
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
REFRESHNI SI PLAYLIST: Berlin Manson s novým albumom, návrat SuperCrooo, Drake s Donom Toliverom aj funky Bruno Mars
Hudba
pred 10 minútami
REFRESHNI SI PLAYLIST: Berlin Manson s novým albumom, návrat SuperCrooo, Drake s Donom Toliverom aj funky Bruno Mars
pred 10 minútami
REFRESHNI SI PLAYLIST
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
V spolupráci
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
pred 50 minútami
Záhadná smrť v deň narodenín. Partner Gypsy Rose a otec jej dcéry bol nájdený mŕtvyvo veku 34 rokov
Záhadná smrť v deň narodenín. Partner Gypsy Rose a otec jej dcéry bol nájdený mŕtvyvo veku 34 rokov
pred hodinou
Zendaya ako akčná hrdinkav Prahe. V reklame predstavuje novú kolekciu švajčiarskej značky On
Zendaya ako akčná hrdinkav Prahe. V reklame predstavuje novú kolekciu švajčiarskej značky On
pred 2 hodinami
Každý mesiac bioliečba, štyri operácie za mnou, ďalšia ma čaká tento rok. Aký mindset mi pomáha žiť s Crohnom?
Refresher Club
Každý mesiac bioliečba, štyri operácie za mnou, ďalšia ma čaká tento rok. Aký mindset mi pomáha žiť s Crohnom?
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Traja bratia postavili tiny house na Orave bez úveru a stavebnej firmy: „Vlastnoručná práca nám ušetrila desaťtisíce“
Refresher Club
Traja bratia postavili tiny house na Orave bez úveru a stavebnej firmy: „Vlastnoručná práca nám ušetrila desaťtisíce“
pred 2 dňami
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Nie sme snehové vločky, len sa o svojich problémoch nebojíme hovoriť. Psychologička o Gen Z, úzkostiach aj osamelosti (ROZHOVOR)
23. 9. 2026 15:50
Calin a Viktor Sheen zhodili slovenský Ticketportal. Prahu okamžite vypredali
Calin a Viktor Sheen zhodili slovenský Ticketportal. Prahu okamžite vypredali
včera o 18:30
Každý mesiac bioliečba, štyri operácie za mnou, ďalšia ma čaká tento rok. Aký mindset mi pomáha žiť s Crohnom?
Refresher Club
Každý mesiac bioliečba, štyri operácie za mnou, ďalšia ma čaká tento rok. Aký mindset mi pomáha žiť s Crohnom?
dnes o 07:00
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
Refresher Club
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
pred 3 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
26. 9. 2026 17:00
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
Refresher Club
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
pred 3 dňami
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
26. 9. 2026 17:00