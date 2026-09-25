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REFRESHNI SI PLAYLIST: Temný underground rap od Dušana Vlka, nový Drake, The Weeknd v Japonsku aj Taylor Swift
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dnes 25. septembra 2026 o 11:00
Čas čítania 4:54

REFRESHNI SI PLAYLIST: Temný underground rap od Dušana Vlka, nový Drake, The Weeknd v Japonsku aj Taylor Swift

REFRESHNI SI PLAYLIST: Temný underground rap od Dušana Vlka, nový Drake, The Weeknd v Japonsku aj Taylor Swift
Zdroj: Sammy Kogan/The Canadian Press via AP
Richard Balog
Richard Balog
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Nasaď si slúchadlá a poď na najlepšie hudobné novinky za posledný týždeň.

Posledný týždeň v hudobnom svete potvrdil, že žánrové hranice už dávno neexistujú. Hlavným trendom zostáva nekompromisné spojenie temných elektronických žánrov s rapom, ale pozornosť pútajú aj vizuálne veľkolepé prepojenia s popkultúrou a návrat k sebavedomému R&B. 

Na slovenskej, respektíve českej scéne diktuje tempo najmä underground – prešovský raper Dušan Vlk vydal EP goth boy summer, avšak silné novinky doručili aj Fobia Kid, Marko Damian či STEIN27, zatiaľ čo v zahraničí boduje Drake, ktorý po sérii albumov predstavil film FOMO s chytľavým singlom QUEBEC, The Weeknd v Japonsku, spojenie Madonny s Charli xcx a Taylor Swift s rozšírenou verziou svojho posledného albumu The Life of a Showgirl.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac, a nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité vynechali, podeľ sa s nami o svoj tip v komentári pod článkom.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
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1. Dusan Vlk  goth boy summer

Najväčšiu radosť vo svete hudby za posledný týždeň nám urobil Dušan Vlk s releasom EP goth boy summer, na ktorom spolupracoval s producentom menom David-San. 

Prešovský raper opäť posúva underground na úplne nový level, keď tentoraz prináša nekompromisnú fúziu temného rapu, post-punku a surovej elektroniky. Ako už napovedá názov projektu so 4 trackmi, namiesto klasických letných hitov očakávaj melanchóliu, úzkosť a autotune podfarbený rap, ktorý ide priamo pod kožu.

Ak hľadáš naozaj autentický slovenský zvuk, EP goth boy summer by nemalo chýbať v tvojom playliste. Sladkou čerešničkou je sloha od Sameya v tracku mačací hrad.

2. Fobia Kid ODPOR!

Po tom, čo Fobia Kid nevydal žiadny album približne štyri roky, je v posledných mesiacoch neobvykle aktívny, keď po albume EVANGELION, ktorý zostal fanúšikmi trochu prehliadnutý, vydal 20. septembra EP s názvom ODPOR! so 7 novými trackmi a skvelým obalom. 

ODPOR! je nekompromisnou a údernou náložou, ktorá presne vystihuje charakteristický, agresívny rukopis Fobia Kida. EP slúži ako nefalšovaný manifest proti pretvárke v hudobnom priemysle a celospoločenskému úpadku. Raper z Námestova doručuje neobyčajne rýchly a technicky dokonalý flow, ktorý dopĺňajú špinavé produkcie s ťažkým basovým základom. V textoch nešetrí nikoho – servíruje ostré punchlines, cynický nadhľad a surové pozorovanie reality bez prikrášlenia. 

rozhovore nám toho prezradil oveľa viac, nielen o EP. 

3. Marko Damian srdce_babiq

Album srdce_babiq od Marka Damiana je mimoriadne osobným a odvážnym dielom na domácej alt-R&B a rapovej scéne. 

Marko na novinke, ktorá obsahuje 10 trackov a trvá približne 25 minút, plynule spája melancholické R&B, prvky rapu a elektroniku, čo spoločne vytvára intímnu atmosféru. Textovo ide o úprimnú spoveď o vzťahoch, dospievaní, rodinných väzbách a hľadaní pokoja v chaotickom svete. LP srdce_babiq je vyspelý projekt, ktorý potvrdzuje Markovu pozíciu jedného z najoriginálnejších slovenských interpretov.

Pozri si náš fresh spoločný rozhovor, v ktorom prezradil viacero zaujímavostí o albume.

Zase som prekopol screen time.
Všetky tie siete mi žmýkajú dopamín.

4. STEIN27  Toulavej pes

Českú rapovú scénu zastupuje v tohtotýždňovom zozname STEIN27, ktorý po niekoľkomesačnej prestávke od vydávania predstavil singel Toulavej pes. 

Člen populárneho labelu rychlí kluci je spoločne s D.Kopom podpísaný aj pod produkciou s melancholickou atmosférou a surovou autenticitou. STEIN27 metaforicky opísal svoj život ako život neukotveného, „túlavého psa“, keď v texte zachytáva pocit osamelosti, odcudzenia a neustáleho hľadania vlastného miesta v spoločnosti. Namiesto klasického chválenkárstva ponúka zraniteľnosť, ktorú podčiarkuje chytľavým, ale nostalgickým refrénom. 

Nemáme výhrady, táto poloha 27-ročnému rodákovi z Brna sedí dokonale.

Tak vyju na měsíc, aby mě slyšel celej blok.
Ty noci jsou tak lonely, promrzlej až na kost.

 

5. Drake QUEBEC

Drake nepoľavuje v tempe a po troch albumoch (ICEMAN, HABIBTI a MAID OF HONOUR, pozn. redakcie), ktoré vydal spoločne 15. mája, najnovšie predstavil film FOMO vrátane videoklipu k zatiaľ nevydanému tracku QUEBEC.

Novinka plynulo prechádza z jemnejšieho R&B úvodu do plynulého, chytľavého rapu, pričom Champagne Papi otvára v texte svoje obľúbené témy – luxus, nedôveru k okoliu, ale aj chladné vzťahy, ktoré ho sprevádzajú. Sprievodný videoklip ponúka estetický pohľad do sveta jednej z najväčších popkultúrnych hviezd v 21. storočí a záberov z Montrealu.

Bring you to my crib, it's a cathedral in here.
Dancin' in my kitchen, it's Ibiza in here.

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6. The Weeknd feat. Yoko Takahashi  TOKYO 

The Weeknd odpálil ázijskú časť turné After Hours Til Dawn vo veľkom štýle. V japonskom meste Saitama šokoval fanúšikov, keď naživo vytiahol singel s pracovným názvom TOKYO, ktorý využíva sampel soundtracku A Cruel Angel’s Thesis z anime Neon Genesis Evangelion.

Abel Tesfaye si na pódium prizval priamo speváčku Yoko Takahashi a o vizuálnu šou sa postaral Yoko Taro, tvorca hernej série NieR. Výsledkom bol špičkový multimediálny zážitok prepojený s popkultúrou. Pevne veríme, že The Weeknd čoskoro predstaví ďalšiu novú hudbu.

I should say, "Where's your heart desired to be?"
Genetically, my makeup always takes the lead.

 

7. Madonna & Charli xcx  Danceteria (Afterhours Mix) 

HOT popovú novinku predstavili včera Madonna a Charli xcx, keď odhalili collab s názvom Danceteria (Afterhours Mix) s dokonalou klubovou atmosférou.

Nová verzia tracku s produkciou od watta, Cirkuta a Stuarta Pricea z albumu CONFESSIONS II, ktorý ovládol rebríček Billboard 200, vzdáva poctu legendárnemu newyorskému klubu Danceteria, kde Madonna začínala po boku mnohých hviezdnych umelcov. Mix zachováva pôvodnú časť v podaní kráľovnej popu, ale Charli xcx pridáva svoju vlastnú spoveď klubového dospievania – od svojich tínedžerských začiatkov v Londýne, až po divoké obdobie v Los Angeles. 

I'm sweet fifteen in a weird outfit.
Got invited to perform at this party through Myspace.

8. Taylor Swift The Life of a Showgirl: The Encore 

Ak patríš medzi fanúšikov Taylor Swift, nepochybujeme o tom, že si už zachytil/-a vydanie rozšírenej verzie albumu The Life of a Showgirl: The Encore, ktoré je dostupné na všetkých streamoch.

Projekt, ktorý má 4 nové tracky, vznikol opäť v spolupráci so švédskymi producentmi Maxom Martinom a Shellbackom ako spontánne poďakovanie fanúšikom za rekordný úspech pôvodného LP z októbra 2025. Novinka zvukovo nadväzuje na energiu pódií, svieži pop a kabaretný lesk, ale zároveň prináša ešte viac emócie a textárskej hravosti v podaní 36-ročnej rodáčky z mestečka West Reading.

Swift definuje moderný pop a dokazuje, že z javiska tak ľahko neodíde.

I've gotta be honest, I've been expecting your call.
No, it’s not a bad time at all.

9. Victoria Monét Juicy 

Záver tohtotýždňového zoznamu patrí singlu s názvom Juicy, pod ktorým je podpísaná Victoria Monét, a predstavuje ochutnávku z pripravovaného albumu Frequency Of Love s dátumom vydania 2. októbra. 

37-ročná rodáčka z Atlanty doručila R&B novinku, ktorá ťa okamžite vtiahne svojou neodolateľnou náladou. Text je plný sebavedomia, hravého flirtu a oslavy ženskej atraktivity a Victoria opäť dokazuje, že patrí k absolútnej špičke v žánri. Súčasťou je aj videoklip s vintage nádychom a šťavnatou atmosférou. 

You say you're serious 'bout your money, don't you lose this dime.
Even if I am not the one, you found the prototype.

Tvojej pozornosti by nemali ujsť ani ďalšie HOT hudobné novinky – Polo G vydal melancholický singel Still Standing, Tee Grizzley predstavil LP s názvom They Forgot so 16 trackmi a slohami od Hurricane Wisdom či Skilla Baby, veľký rapový talent opäť predviedol DANZ HUN v Hodně x Ranec, Ego s Dokkeytinom nahrali collab 1234 a James Hype má online ďalší energický klubový banger Confession
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Náhľadový obrázok: Sammy Kogan/The Canadian Press via AP
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Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
Emma Zapletalová je nominovaná na Európsku atlétku roka. Hlasovať za ňu môžeš do 28. septembra
16. 9. 2026 12:00
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
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Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
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Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
včera o 11:00