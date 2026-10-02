Jeden odber krvi ma presvedčil, že o svojom tele toho človek nemusí vedieť ani zďaleka toľko, ako si myslí.
Keď sa povie zdravý životný štýl, väčšina z nás si predstaví pohyb, kvalitné jedlo a dostatok spánku. Aj ja sa snažím robiť maximum pre to, aby som sa cítila dobre a bola zdravá. Postupne však zisťujem, že prevencia sa nekončí pri tom, čo robíme každý deň.
Ak chceme mať svoje zdravie naozaj vo vlastných rukách, mali by sme vedieť aj to, čo sa v našom tele deje. Niektoré riziká totiž nemusíme cítiť vôbec a môžu zostať skryté dlhší čas. Preto som chcela zistiť, či sa v mojom tele neskrýva niečo, čomu by som mala venovať pozornosť – a prípadne to zachytiť ešte skôr, než by sa objavili prvé problémy.
Absolvovala som komplexné laboratórne vyšetrenie z krvi. Zo širokej ponuky vyšetrení som si vybrala balíček Zrkadlo zdravia, ktorý Medirex pripravil pri príležitosti svojho 25. výročia. Balíček ti pomôže lepšie pochopiť súvislosti medzi metabolizmom, hormonálnou rovnováhou, energiou a celkovým fungovaním tela.
Súčasťou vyšetrenia sú aj parametre pre orientačný výpočet biologického veku, ktorý lepšie odráža stav organizmu než vek v občianskom preukaze. Priznám sa, že práve ten ma zaujímal najviac.
V nasledujúcich riadkoch ti ukážem, ako celé vyšetrenie prebiehalo a čo všetko môžeš o svojom zdraví zistiť z niekoľkých kvapiek krvi aj ty.
- metabolizmus cukrov a inzulínovú rezistenciu (glukóza, inzulín, glykovaný hemoglobín),
- lipidový profil a ukazovatele kardiovaskulárneho rizika (cholesterol, LDL, HDL, triacylglyceroly, ApoB/ApoA-1, AIP),
- hormonálnu rovnováhu a funkciu štítnej žľazy (TSH, fT4, kortizol, testosterón, SHBG, FAI),
- funkciu pečene a obličiek (AST, ALT, GMT, ALP, bilirubín, kreatinín, cystatín C),
zápalové procesy (hsCRP),
- hladinu vitamínov, minerálov, železa a parametre krvotvorby (vitamín D, B12, folát, feritín, krvný obraz).
V čakárni som nečakala ani minútu, výsledky som mala do hodiny
Celý proces sa začal ešte doma a pozostával z dvoch častí: najprv som absolvovala odbery krvi, o niekoľko dní neskôr ma čakala 20-minútová odborná interpretácia výsledkov s lekárkou.
Na webe Medirexu som si z množstva rôznych vyšetrení vybrala Zrkadlo zdravia, ktoré stojí 149 € a následne som zvolila miesto a čas odberu (dostupné boli aj termíny hneď na druhý deň). Na výber je viac ako 40 odberových centier po celom Slovensku.
Celý proces rezervácie mi zabral menej ako 3 minúty. Po vyplnení osobných údajov a odoslaní rezervácie som obdržala potvrdzovací e-mail a deň pred návštevou aj SMS pripomienku.
Ako to pri odberoch býva, na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno. Večer pred odberom vynechaj aj mastné, vyprážané a veľmi sladké jedlá a alkohol. Pri výživových doplnkoch sa odporúča dať si pauzu dva až tri dni (najmä pri tých, ktoré obsahujú biotín alebo vitamín C, pretože môžu ovplyvniť niektoré výsledky).
Prvá vec, ktorá ma ráno príjemne prekvapila, boli samotné priestory. Človek si pod laboratóriom možno predstaví sterilné biele miestnosti a atmosféru, z ktorej sa chce čo najrýchlejšie dostať von. Tu však prostredie pôsobilo moderne a príjemne.
Celý proces bol pre mňa veľmi príjemný a komfortný – od online rezervácie termínu až po samotný kontakt s personálom v odberovom centre. Nemala som pritom žiadny stres, všetko prebehlo jednoducho a bez zbytočného čakania.
Po príchode bolo potrebné preukázať sa dokladom totožnosti a zároveň som dostala možnosť podpísať žiadosť o elektronické sprístupnenie výsledkov laboratórnych vyšetrení.
Hoci laboratóriá garantujú výsledky do dvoch dní, v skutočnosti to bola bleskovka. Na odber som išla o deviatej ráno a už okolo desiatej mi pípla SMS s oznámením, že prvé výsledky mám vo svojej mailovej schránke. Druhú časť výsledkov som dostala o pár hodín neskôr v ten istý deň. K výsledkom mám kedykoľvek prístup aj v mojom profile na webe Medirex.
Môj biologický vek je vyšší, než som čakala
Niekoľko dní po odbere som sa v odberovom centre stretla s MUDr. Zuzanou Hrachovou, ktorá so mnou počas osobnej interpretácie prešla všetky tri strany výsledkov bod po bode. Každú hodnotu mi podrobne vysvetlila, ukázala mi súvislosti medzi jednotlivými parametrami a odpovedala aj na všetky moje otázky.
„Dôležité je pozerať sa na človeka komplexne, nielen na jednotlivé laboratórne parametre izolovane. Organizmus funguje ako celok – jednotlivé procesy v ňom prebiehajúce sa navzájom ovplyvňujú. Preto by človek nemal robiť záver len na základe jednej hodnoty, ktorá vyjde mimo referenčného intervalu,“ vysvetlila mi pani doktorka.
Zaujímavé bolo, že sa nepozerala iba na moje aktuálne výsledky. Keďže som už v minulosti absolvovala odbery, ktoré spracovávali laboratóriá Medirexu, vedela ich porovnať s novými hodnotami a pozrieť sa na to, ako sa jednotlivé hodnoty vyvíjali v čase.
Väčšina hodnôt bola v norme, za čo ma doktorka pochválila. V praxi mi tak vyšetrenie potvrdilo, že mám svoj životný štýl nastavený dobre – môj jedálniček je vyvážený, nechýbajú mi dôležité vitamíny a podľa veľmi dobrej hladiny vitamínu D zrejme nezanedbávam ani dovolenky pri mori na slniečku.
Lekárka mi zároveň vysvetlila, že ani výsledok mimo odporúčaného rozmedzia nemusí byť automaticky dôvodom na paniku. Naopak, môže byť signálom, že je dobré pozrieť sa na svoje každodenné fungovanie a zistiť, či sa dá niečo upraviť, napríklad v strave, pohybe alebo ďalších návykoch.
„Vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cukru alebo vysoký cholesterol nebolia a človek o nich nemusí vôbec vedieť. Čím skôr o prípadnom probléme vieme, tým väčšia je možnosť ovplyvniť ďalší vývoj,“ upozornila doktorka.
V mojom prípade jeden z krvných parametrov v poriadku nebol a lekárka mi odporučila, aby som ho začala čo najskôr riešiť. Práve tento výsledok sa následne výraznejšie podpísal aj pod časť vyšetrenia, na ktorú som bola od začiatku asi najviac zvedavá – výpočet môjho biologického veku.
Lekárka preto do špeciálnej kalkulačky zadala vybrané parametre z mojich výsledkov a následne sme sa dostali k číslu, ktoré ma až tak nepotešilo – môj biologický vek vyšiel vyšší ako môj skutočný vek.
Dobrou správou však je, že toto číslo je z veľkej časti v mojich rukách. Kalkulačka mi na základe výsledkov ukázala aj konkrétne parametre, na ktoré by som sa mala zamerať, a odporúčania, čo môžem zmeniť, aby sa môj biologický vek postupne znižoval.
Dokonca vypočítala aj to, o koľko rokov by som sa mohla z pohľadu biologického veku „vrátiť späť“, ak sa mi podarí dané hodnoty zlepšiť.
Práve toto bol pre mňa asi najzaujímavejší moment celého vyšetrenia. Z výsledkov som si neodniesla iba informáciu o tom, čo je v poriadku a čo nie, ale aj konkrétnu predstavu o tom, na čom má zmysel pracovať.