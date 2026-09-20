dnes 20. septembra 2026 o 16:30
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Fotograf zachytil islandskú sopku zhora, ktorá vyzeráako obrovské plačúce oko
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
Zdroj: INSTAGRAM: @GUNNARGUNNAR
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