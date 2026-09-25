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Bad Karma Boy predstavili Palisády. Novinka prepája energický zvuk s osobným textom
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dnes 25. septembra 2026 o 16:00
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Bad Karma Boy predstavili Palisády. Novinka prepája energický zvuk s osobným textom

Bad Karma Boy Zdroj: BAD KARMA BOY
Bad Karma Boy album Zdroj: BAD KARMA BOY
Bad Karma Boy Zdroj: BAD KARMA BOY
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Náhľadový obrázok: Bad Karma Boy
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