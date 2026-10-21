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Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
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dnes 21. októbra 2026 o 7:00
Čas čítania 7:26

Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia

Jakub s kamošom prešli starou Ladou cez Rusko: Na hranici ma vzali bokom a pýtali sa, akú farbu vlasov majú moju rodičia
Zdroj: Jakub Soják
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Za tri mesiace prešiel z Levoče do Mongolska a naspäť.

„Cítil som sa ako vo filme, na hranici ma vzali bokom do miestnosti, kde bola lampa a stôl. Pýtali sa ma rôzne otázky o ceste aj o rodine,“ opisuje Jakub Soják zážitok z ruskej hranice. 

Jakub je zakladateľ skupiny HaraburdyGO, s ktorou organizujú dobrodružné cesty na starých autách. V úvode roka 2025 sa s troma kamošmi dohodli, že v lete 2026 pôjdu na dvoch Renaultoch Twingo do Mongolska. Vtedy ešte netušil, čo všetko počas tohto tripu zažije.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako prešiel cez jednu z najnebezpečnejších ciest sveta.
  • Čo sa ho pýtali pri kontrole na ruskej hranici.
  • Ako prebiehala kontrola telefónu od ruského policajta.
  • Čo zažil na ruskom vidieku.
  • Čo si tamojší myslia o vojne.
  • Prečo ho v Moskve zastavili 17-krát policajti.
  • Ako kupoval v Kirgizsku 41-ročnú Ladu za 700 eur.

Za tri mesiace prešli s kamarátmi cez jeden z najnebezpečnejších priesmykov sveta, viackrát prechádzali ruské hranice, prešli cez najkrajšiu cestu sveta Pamir Highway, v Kirgizsku kupovali starú Ladu, na ktorej prešli dvaja za 12 dní z Mongolska cez celé Rusko až do rodnej Levoče. 

Cesta
Zdroj: Jakub Soják

Jakub v rozhovore rozpráva o tom, čo zažili na ruskom vidieku, ako prebiehala kontrola na hraniciach, ako začal po niekoľkých dňoch neustáleho šoférovania blúzniť a ako sa k nim správali moskovskí policajti. 

„Rusko nie je všade rovnaké, v menších mestách žijú milí a nápomocní ľudia, bez ktorých by sme možno našu cestu ani nedokončili, v Moskve to bolo o inom, cestu na Červené námestie som niekoľkokrát riadne oľutoval, to, čo sa tam dialo, to bol extrém,“ spomína.

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Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi, ktorí majú zaujímavé a často nebezpečné životné zážitky. Prečítaj si o Matúšovi, ktorého zajali počas bolívijských nepokojov alebo o Tomášovi, ktorého v Belize prepadol detský gang. 

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Aké to bolo na hraniciach v Ruskom? 

Nešťastné, pretože krátko pred naším príchodom na hranicu zmenili zákon, podľa ktorého musí každý cudzinec z EÚ prejsť výsluchom a kontrolou telefónu. Mal som multivíza na 6 mesiacov a všetky pripravené doklady, čo uľahčovalo celý proces.

Ako prebiehala kontrola?

Ktorá ako. Keď vchádzaš do Ruska, je to oveľa menej kritické, ako keď ideš preč. Na jednom menšom hraničnom prechode z Kazachstanu do Ruska ma však vzali bokom, posadili na kovovú stoličku, na stole bola len lampička. Začína to klasicky: prečo ideš do Ruska, čo tam budeš robiť, ako dlho tam budeš. Angličtinu neskúšaj, ja viem trošku po rusky, chalanom som pri ceste tam hovoril, nech radšej hovoria po slovensky, viac sa stretnete s porozumením.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako prešiel cez jednu z najnebezpečnejších ciest sveta.
  • Čo sa ho pýtali pri kontrole na ruskej hranici.
  • Ako prebiehala kontrola telefónu od ruského policajta.
  • Čo zažil na ruskom vidieku.
  • Čo si tamojší myslia o vojne.
  • Prečo ho v Moskve zastavili 17-krát policajti.
  • Ako kupoval v Kirgizsku 41-ročnú Ladu za 700 eur.
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Náhľadový obrázok: Jakub Soják / REFRESHER/ Timotej Gašper
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