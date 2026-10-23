V Spišskej nájdeš aj taliansku reštauráciu, v ktorej varí jedna z najlepších šéfkucháriek na Slovensku.
„Začal som robiť raňajky v roku 2016, keď ten koncept ľudia v Spišskej ešte takmer nepoznali. Väčšina mi hovorila, že to určite nepôjde, ľudia predsa nechodia raňajkovať do podniku,“ hovorí mi Dušan, majiteľ jedného z najlepších bistier, aké som na východe navštívil.
Najnovšie som sa vybral preskúmať najlepšie gastro v Levoči a Spišskej Novej Vsi. Dostal som množstvo tipov od domácich.
- Prečo je nenápadné bistro v centre Spišskej jedno z najlepších na Slovensku.
- Kde na Spiši ochutnáš skvelú taliansku kuchyňu s autentickou atmosférou.
- Čo ma mierne sklamalo na odporúčanej burgrárni v Spišskej Novej Vsi.
- Ktoré podniky v Levoči stoja za tvoju pozornosť.
Okrem bistra som narazil na idylickú taliansku reštauráciu, solídnu burgráreň či kaviareň, ktorá má podľa mňa jeden z najkrajších priestorov nielen na východnom Slovensku.
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Bistro, ktoré nastavuje trendy na Spiši
Deň začínam v bistre Dufo v Spišskej Novej Vsi. „Ak hľadáš super raňajky, ale aj dobré obedy, proste ak chceš dobrý gastrozážitok zo Spišskej, tak určite Dufo,“ napísala mi známa.
Podnik sa nachádza v centre mesta, dizajnovo stavia na minimalistickú nôtu, čo spôsobí, že si ho na prvú takmer z ulice nevšimnem. Vchádzam dovnútra, kde ma víta veľmi príjemná atmosféra, ambientná hudba, presvetlený a svetlý interiér, cítim tu pohodu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo je nenápadné bistro v centre Spišskej jedno z najlepších na Slovensku.
- Kde na Spiši ochutnáš skvelú taliansku kuchyňu s autentickou atmosférou.
- Čo ma mierne sklamalo na odporúčanej burgrárni v Spišskej Novej Vsi.
- Ktoré podniky v Levoči stoja za tvoju pozornosť.