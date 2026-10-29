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Mia Pohánková porazila na turnaji WTA v Tokiu bývalú svetovú jednotku Naomi Osakovú
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dnes 29. októbra 2026 o 12:10
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Mia Pohánková porazila na turnaji WTA v Tokiu bývalú svetovú jednotku Naomi Osakovú

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mia pohankova Zdroj: REUTERS/KIM KYUNG-HOON
mia pohankova Zdroj: REUTERS/KIM KYUNG-HOON
mia pohankova Zdroj: REUTERS/KIM KYUNG-HOON
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Náhľadový obrázok: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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