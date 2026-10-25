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Na prvý pohľad ich spája len láska k technológiám, bude to na prvú iskru stačiť?
Láska je hra, nikdy nevieš s kým zvíťazíš. Opäť to dokázalo aj Menučko, ktoré ti servíruje ďalšiu chutnučkú epizódu. Prinášajú ti ju žreby The Game od Tiposu.
Oproti sebe sme tentokrát posadili streamerku Majku a podnikateľa Martina.
Majka vo voľnom čase strihá videá, fičí na Zelde a od partnera čaká rešpekt, pokoj pri kompe a nulový tlak na odpisovanie. Oproti nej sa posadil bývalý IT-čkár Martin. Ten žije cvičením, makaním vo vlastnej firme a jeho hlavný cieľ je jasný: zarobiť čo najviac cashu za najkratší čas. Spojenie týchto dvoch vizionárskych „mimozemšťanov“ pri jedom stole však prinieslo celkom nečakaný plot twist.
Či tento stret dvoch svetov nakoniec doletel až k intergalaktickému dezertu zistíš až keď klikneš na video.