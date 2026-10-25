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Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Tipos.
včera 25. októbra 2026 o 10:30
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Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)

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Na prvý pohľad ich spája len láska k technológiám, bude to na prvú iskru stačiť?

Láska je hra, nikdy nevieš s kým zvíťazíš. Opäť to dokázalo aj Menučko, ktoré ti servíruje ďalšiu chutnučkú epizódu. Prinášajú ti ju žreby The Game od Tiposu.

Oproti sebe sme tentokrát posadili streamerku Majku a podnikateľa Martina.

Majka vo voľnom čase strihá videá, fičí na Zelde a od partnera čaká rešpekt, pokoj pri kompe a nulový tlak na odpisovanie. Oproti nej sa posadil bývalý IT-čkár Martin. Ten žije cvičením, makaním vo vlastnej firme a jeho hlavný cieľ je jasný: zarobiť čo najviac cashu za najkratší čas. Spojenie týchto dvoch vizionárskych „mimozemšťanov“ pri jedom stole však prinieslo celkom nečakaný plot twist.

Či tento stret dvoch svetov nakoniec doletel až k intergalaktickému dezertu zistíš až keď klikneš na video. 

Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.
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