Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje

Ikonická automobilka spravila krok, ktorý nikto nečakal.
Automobilka Porsche práve odpálila vizuálnu aj technologickú bombu, keď v rámci svojej novej stratégie predstavila v New Yorku štúdiu s názvom Mission S – koncept, ktorý ponúka prvú reálnu ochutnávku toho, ako budú vyzerať a jazdiť štutgartské superšporty v najbližších rokoch.
Miesto premiéry nie je náhodou. Výhľad na siluetu Manhattanu z móla v Queens odkazuje na rok 1953 a ikonické fotky legendárneho Porsche 550 Spyder s rovnakým pozadím.
Novinka však neslúži len na spomínanie – Porsche Mission S definuje novú platformu superšportov s motorom v strede, ktorá sa zaradí priamo nad model 911, pričom nepôjde len o jednorazový nedostupný kúsok, ale o stálu súčasť produktového portfólia.
Dizajn, ktorý spája minulosť s budúcnosťou
Pri pohľade na Mission S ti bude už pri prvom pohľade jasné, o akú značku ide – šéf dizajnu Tobias Sühlmann so svojím tímom namiešal kombináciu toho najlepšieho z histórie. Predná časť a svetlá nadväzujú na čisté línie modelu 911 a plochý nos z Le Mans špeciálu 911 GT1. Svalnaté blatníky a plynulá línia strechy pod zadným krídlom pripomínajú legendárnu 959, zatiaľ čo disky kolies skladajú poklonu dizajnu z modelu 928.
Srdce v strede s výkonom cez 700 koní?
Stredová architektúra uloženia motora zabezpečuje ideálne rozloženie hmotnosti a ikonickú líniu strechy. Hoci Porsche detaily pohonu zatiaľ zahmlieva, zákulisné informácie hovoria o vysokootáčkovom zážihovom motore s výkonom cez 700 koní (515+ kW), ktorý vystrelí auto z 0 na 100 km/h pod 2,8 sekundy.
Technickou lahôdkou je aj priznaný chladiaci systém vzadu – jeho odkrytý ventilátor vzdáva priamu poctu závodnému špeciálu Porsche 917 a v spojení s aktívnym krídlom spája funkčnosť s vizuálnym úletom.
Interiér patrí šoférovi, nie obrazovkám
Najväčšie prekvapenie nájdeš v kabíne. Zatiaľ čo väčšina automobiliek sa predbieha v tom, kto do palubovky zabuduje väčší tablet, Porsche spravilo opak. V interiéri Mission S nenájdeš žiaden pevný stredový displej, namiesto toho sa všetko sústredí na šoféra.
Dominantou sú tri analógovo-digitálne prístroje umiestnené za volantom s ikonickým otáčkomerom v strede, ktorý sa v ostrých jazdných režimoch fyzicky posunie bližšie k vodičovi.
Zabudni na infotainment či navigáciu. Na palubnej doske nájdeš len zasúvateľný držiak s technológiou MagSafe®, na ktorý si pricvakneš vlastný smartfón, otvoríš aplikáciu My Porsche a o všetko je postarané. Automobilka tým jasne hovorí, že v superšporte máš šoférovať a užívať si jazdu, nie sa preklikávať cez menu.
Porsche Mission S ukazuje, že aj v dobe digitalizácie existuje priestor pre čistú šoférsku vášeň.