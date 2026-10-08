1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt

Dizajnová revolúcia z Veľkej Británie.
Britská automobilka Jaguar spúšťa novú éru, keď pred niekoľkými hodinami oficiálne odhalila novú vlajkovú loď Type 01, ktorou chce diktovať trendy v kategórii ultra-luxusných elektromobilov.
Jaguar stavil na futuristický koncept a vytvoril neprehliadnuteľný 4-dverový grand tourer, ktorý vyzerá, akoby zosadol priamo z plátna sci-fi filmu.
Výrazné proporcie a dizajn bez obmedzení
Jaguar Type 01 púta pozornosť proporciami – má obrovskú prednú kapotu, nízku líniu strechy, obrovské 23-palcové disky a minimalizované previsy karosérie. Dizajnéri dostali pri kreslení absolútnu slobodu a začínali doslova na čistom hárku papiera bez akýchkoľvek technologických obmedzení.
Aj napriek majestátnemu vzhľadu inžinieri vyhnali aerodynamiku na absolútne maximum. Vďaka aktívnym klapkám a 3-stupňovému výsuvnému spojleru dosahuje koeficient odporu vzduchu hodnotu iba 0,23. Type 01 sa vďaka tomu stáva najaerodynamickejším Jaguarom v histórii značky.
Extrémne zrýchlenie a technológia z Formuly E
Pod kapotou futuristickej novinky Jaguar Type 01 je ukrytá úplne nová elektrická architektúra JEA. O pohon sa stará trojica elektromotorov s inteligentným smerovaním krútiaceho momentu. Systémové číslo vyráža dych – 1 030 koní a krútiaci moment 1 365 Nm.
Z nuly na stovku vystrelí za 3,2 sekundy. Ešte zaujímavejšie znie pružné zrýchlenie – zo 100 na 180 km/h to zvládne za rovné 4 sekundy. Inžinieri pri ladení podvozka a dynamiky naplno využili skúsenosti zo šampionátu Formula E, pričom zachovali ideálne rozloženie hmotnosti v pomere 50:50.
Batéria z budúcnosti
O napájanie sa stará obrovský 118 kWh akumulátor s 850-voltovou sieťou. Jaguar Type 01 zvládne na jedno nabitie dojazd až 720 kilometrov, pričom vďaka podporovanému 350 kW DC rýchlonabíjaniu dokážeš doplniť 320 km dojazdu za ťažko uveriteľných 13 minút.
Interiér ako luxusná obývačka
Vo vnútri futuristickej novinky čaká majiteľov prvotriedny luxus a pohodlie.
Interiér rozdeľuje centrálna mosadzná chrbtica na štyri samostatné zóny. Palubnej doske dominujú ultratenké OLED displeje – hlavný jednodielny 24-palcový panel a doplnkový 7-palcový dotykový displej. Dokonalý zážitok z jazdy dopĺňa audiosystém s celošírkovou zvukovou lištou Panoramic Soundbar a zvukovými sedadlami Sensory Audio.
Predpredaj už o niekoľko mesiacov
Predobjednávky na vizionársky elektromobil Jaguar Type 01 sa otvoria začiatkom roka 2027, pričom prvé kusy dorazia k majiteľom v druhej polovici toho istého roka.
Oficiálne zverejnená základná cena pre domáci trh štartuje na 130 tisíc britských libier, čo je v prepočte viac ako 150 tisíc eur. Presné cenníky pre Slovensko budú oznámené pred otvorením objednávok začiatkom roka 2027.