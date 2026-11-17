Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
Zdroj: REFRESHER
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HEAR ME OUT! NIE KAŽDÁ MATCHA JE ROVNAKÁ 🍵
Farba, vôňa, pena aj chuť ti o matchi prezradia viac, než si myslíš. Swipni a nabudúce v kaviarni hneď spoznáš, či piješ kvalitnú.
My sme skúsili @matchela.official. Pochádza z japonskej Kagoshimy, je ručne zbieraná ako prvý jarný zber a mletá na kamenných mlynoch. Dokonca má BIO aj JAS certifikácie kvality. Ak ju chceš domov alebo do svojej kaviarne, kúpiš ju na matchela.com. 💚
P.S. Baby z bratislavy, zbehnite na ňu do @mojasrdcovka na Hviezdoslavovom námestí. 🤭
#refreshersk #matcha #matchela