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OUTFIT CHECK z Governors Awards 2026: Zendaya vo vintage modeli, odvážna Charlize Theron aj Timothée Chalamet
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dnes 16. novembra 2026 o 12:05
Čas čítania 5:13

OUTFIT CHECK z Governors Awards 2026: Zendaya vo vintage modeli, odvážna Charlize Theron aj Timothée Chalamet

OUTFIT CHECK z Governors Awards 2026: Zendaya vo vintage modeli, odvážna Charlize Theron aj Timothée Chalamet
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP
Richard Balog
Richard Balog
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Ktorá známa osobnosť zažiarila včera v noci najviac?

Po minulotýždňovej dávke skvelých outfitov z LACMA Art + Film Gala s Rosie Huntington-Whiteley v odvážnom stylingu, Kylie Jenner či Kim Kardashian a udalosti 2026 GQ Men of the Year, ktorá priniesla najmä pánsku inšpiráciu, máme dnes pripravenú ďalšiu prehliadku známych osobností na červenom koberci, a to zo 17. ročníka odovzdávania Governors Awards.

Prestížna spoločenská udalosť, ktorá sa konala vo vyzdobených priestoroch Ray Dolby Ballroom v Los Angeles, potvrdila status jedného z najelegantnejších módnych večerov počas jesene.

Bez tlaku priameho televízneho prenosu pôsobil červený koberec uvoľnenejšie, ale o to rafinovanejšie – hviezdy vrátane Zendaye, Emmy Stone, Pedra Pascala alebo Timothéeho Chalameta namiesto prvoplánovej okázalosti zvolili sofistikované architektonické siluety, vzácne archívne kúsky, ale aj nadčasový pánsky tailoring.

Pozri si najlepšie outfity z Governors Awards, ktorých atmosféra sa niesla v znamení pocty filmovým ikonám ako Glenn Close, Floyd Norman či režisér Ridley Scott.

Ak ťa zaujíma móda a rád/-a sleduješ outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať aj v každodennom živote.
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Emma Stone

Zoznam najlepších outfitov z Governors Awards 2026 otvára Emma Stone v pôsobivej elegantnej róbe od módneho domu Louis Vuitton, v ktorej potvrdila, že najväčšia sila večerného dress codu spočíva v precíznom minimalizme.

Čierny model stavia na čistých líniách, ale pri pohľade z profilu odhaľuje rafinovanú architektúru – odvážne vykrojený chrbát a boky lemuje saténový pásik, ktorý prechádza do dramatickej vlečky s jemným riasením.

Výsledný styling sa nesie v duchu nenútenej elegancie – herečka namiesto okázalých šperkov siahla po jemných diamantových náušniciach a decentných prsteňoch, vďaka čomu vynikol strih šiat.

Emma Stone v elegantnej róbe od módneho domu Louis Vuitton.
Emma Stone v elegantnej róbe od módneho domu Louis Vuitton. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Charlize Theron

Krásy a sexepílu má na rozdávanie aj Charlize Theron, ktorá prišla na Governors Awards v červených šatách od návrhára Haidera Ackermanna pre Tom Ford.

51-ročná herečka známa z filmov ako Mad Max: Zbesilá cesta, Lúpež po taliansky alebo Diablov advokát, si získala našu priazeň v karmínovom modeli, ktorý spájal splývavú dlhú sukňu a hlboko riasený živôtik s koženým braletom s jemne provokatívnym nádychom.

Vzhľad a styling je postavený na čistote línií a sebavedomej farebnosti. Hladko sčesané blond vlasy do prísneho drdolu nechali vyniknúť trblietavé visiace náušnice a odhalený dekolt.

Charlize Theron v červených šatách od návrhára Haidera Ackermanna pre Tom Ford.
Charlize Theron v červených šatách od návrhára Haidera Ackermanna pre Tom Ford. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Florence Pugh

Florence Pugh zažiarila na Governors Awards 2026 v rozprávkovej róbe v jemnom púdrovom odtieni od Valentino, ktorá spájala romantickú estetiku s diamantovým leskom.

Korzetový strih bez ramienok s padavými volánovými rukávmi zdobila hustá výšivka z drobných kamienkov a flitrov, ktoré sa smerom k zemi prelievali do vrstvenej vlečky z ľahkého šifónu.

Blond vlasy upravené do jemných vĺn rámovali tvár, zatiaľ čo trblietavý diamantový choker tesne priliehajúci ku krku dokonale kopíroval líniu dekoltu a decentné prstene podčiarkli noblesný charakter.

Florence Pugh, Valentino, Governors Awards 2026
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Pedro Pascal

Na odovzdávaní Governors Awards 2026 nechýbal ani Pedro Pascal, ktorý zvolil jednoduchú, ale pôsobivú siluetu s rukopisom módneho domu Chanel.

Jeden z najobľúbenejších hercov v posledných rokoch tentoraz vymenil klasický smoking za ostrú bielu košeľu zapravenú do béžových nohavíc vo voľnom strihu s výrazným vysokým pásom, ktorý zdobia dva čierne horizontálne pruhy a dvojica gombíkov. Úzka sivá kravata s jemným vzorom a decentným logom Chanel nadväzuje na farebnú paletu outfitu, zatiaľ čo čierne lesklé topánky uzemňujú siluetu.

Vlasy sčesané dozadu, výrazné čierne okuliare a klasické hodinky s koženým remienkom dodali vzhľadu charakter a typickú charizmu Pedra Pascala.

Pedro Pascal v modeloch Chanel na 17. ročníku Governors Awards.
Pedro Pascal v modeloch Chanel na 17. ročníku Governors Awards. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Tessa Thompson

Jeden z najpôsobivejších outfitov predviedla Tessa Thompson. 43-ročná herečka potvrdila povesť odvážnej módnej vizionárky v eklektickej róbe Schiaparelli, ktorá sa pohrávala s textúrami, priehľadnosťou a organickými vzormi. Živôtik s hlbokým výstrihom pokrýval jemný zvierací motív a v strede ho spájala výrazná zlatá brošňa v tvare slnka. Od pása nadol prechádza model do priehľadných panelov s bielymi bodkami a vrstvenej, jemne krémovej čipkovanej sukne zdobenej kaskádou tylových volánov.

Tessa Thompson, Schiaparelli, Governors Awards 2026
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Gemma Chan

Prvú polovicu zoznamu uzatvára Gemma Chan v minimalistickej bielej róbe od Calvin Klein Collection, ktorá nechala vyniknúť prirodzený šarm 43-ročnej rodáčky z Londýna.

Herečka a modelka prišla do priestorov Ray Dolby Ballroom v Los Angeles v modeli bez ramienok, ktorý zaujal sochárskou, balónovou siluetou s čistým rovným výstrihom a jemnými vertikálnymi záhybmi.

Styling nechal naplno vyniknúť čistotu línií a žiarivý odtieň šiat. Hladké vlasy s jemne vytočenými končekmi siahali po ramená a odhaľovali trblietavý diamantový náhrdelník tesne pri krku, ktorý ladil s náramkom.

Gemma Chan, Calvin Klein Collection, Governors Awards 2026
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP
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Foto: TASR
Náhľadový obrázok: Jordan Strauss/Invision/AP
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