Zabudni na nudné smokingy. Toto sú najzaujímavejšie outfity zo slávnostného večera GQ Men of the Year

Od zamatu až po ostré strihy.
Jeseň je v USA bohatá na prestížne spoločenské udalosti, na ktorých sa známe osobnosti predbiehajú v tom, kto predvedie na červenom koberci najlepší, zaujímavejší outfit, o čom sme sa najnovšie presvedčili počas 2026 GQ Men of the Year v Los Angeles.
Pod taktovkou nového globálneho šéfredaktora Adama Baidawiho sa slávnostný večer plný hviezd z oblasti kultúry, filmu a hudby premenil na prehliadku precízneho krajčírstva s odvážnym rukopisom. Zabudni na predvídateľné smokingy bez štipky invencie – 31. ročník ukázal silu osobných detailov, nečakaných proporcií a moderného luxusu, ktorý nepotrebuje kričať, aby ovládol miestnosť.
Vybrali sme najzaujímavejšie outfity z 2026 GQ Men of the Year. Inšpiruješ sa?
Cara Delevingne
Zoznam otvára Cara Delevingne, ktorá na červenom koberci v priestoroch Chateau Marmont potvrdila svoju lásku k modelom z dielní módneho domu Saint Laurent.
Modelka a herečka siahla po monochromatickom čiernom obleku s predĺženým dvojradovým sakom s výraznými ramenami a jemnými prúžkami, ktoré si obliekla priamo na telo. Hlboký výstrih vyvážila širokými nohavicami, ktoré sa dramaticky vlnili až po zem.
Siluetu rozbila len sériou strieborných prsteňov na oboch rukách, pričom mierne rebelský dojem dokonale podčiarkli dlhé, textúrované vlny s ležérnou ofinou a prirodzený make-up.
Future
Uvoľnenú atmosféru priniesol na červený koberec slávnostného večera 2026 GQ Men of the Year raper Future, ktorý stavil na čierny outfit s výrazným červeným akcentom.
42-ročný rodák z Atlanty zvolil minimalistickú kombináciu voľných spoločenských nohavíc s elegantným opaskom a klasického tielka, ktoré nechalo vyniknúť tetovania. Na prvý pohľad nenáročný styling povýšil premyslenými doplnkami – od slnečných okuliarov s hrubým rámom, cez neprehliadnuteľné šperky vrátane hodiniek, až po tašku v ruke a luxusné mokasíny so striebornou prackou.
Andrew Garfield
Medzi najštýlovejších pánov, ktorí boli pozvaní na 2026 GQ Men of the Year, patril aj Andrew Garfield v siluete od renomovaného krajčíra Edwarda Sextona s ateliérom v londýnskom Savile Row.
Populárny herec stavil na nostalgickú 70's eleganciu v dokonale súčasnom vyhotovení – ostro strihaný čierny oblek získal nečakanú hĺbku vďaka karamelovej košeli s jemnou kovovou sponou na golieri, ktorú doplnila široká pruhovaná kravata v tlmených odtieňoch čiernej a olivovej.
Sofistikovaný styling uzatvorili klasické čierne kožené topánky a minimalistické hodinky.
Matt Damon & Luciana Barroso
Herec Matt Damon a Luciana Barroso stavili na 2026 GQ Men of the Year na nadčasovú čiernu v dokonalej symbióze.
Zatiaľ čo 56-ročný rodák z Cambridge známy z filmov ako Interstellar či najnovšie The Odyssey nahradil predvídateľný smoking za precízne strihaný čierny oblek s jemnými prúžkami od značky Ralph Lauren Purple Label, ktorý doplnil bielou košeľou, čiernou vzorovanou kravatou a koženými topánkami, tak Luciana zažiarila v minimalistickej večernej róbe s jemným ligotavým detailom v dekolte.
Ayo Edebiri
Našu pozornosť si získala aj Ayo Edebiri, ktorá prišla do priestorov Chateau Marmont v precíznom tailoringu z kolekcie Spring 2026 od Conner Ives.
Herečka známa zo seriálu The Bear zvolila na červený koberec tmavomodrý oblek s ostrými ramenami a bielymi prúžkami, ktorý rozbila odvážnou hrou farieb. Klasickú bielu košeľu nahradila tyrkysovým modelom, doplneným o bordovú kravatu, vďaka čomu vytvorila svieži kontrast s vintage nádychom.
Siluetu opticky predĺžila čiernymi špicatými topánkami na nízkych podpätkoch.