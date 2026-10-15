Keď sa umenie stretne s rýchlosťou.
Automobilové novinky sa na nás hrnú z každej strany prakticky neustále, ale len máloktorá nás chytí za srdce. Na parížskom autosalóne však debutoval očakávaný koncept Alfa Romeo Cuorerosso, ktorý dokazuje, že aj v ére elektrifikácie má automobilové inžinierstvo skutočné srdce.
Názov spája dve najsilnejšie stránky DNA známej talianskej značky – Cuore (srdce) a Rosso (červená). Ide o jasný odkaz, že charakteristický štýl a emócie zostávajú nedotknuté.
Dizajnérsky tím Alfa Romeo nezačal návrh obyčajnými skicami detailov. K projektu pristúpil ako k jedinému masívnemu bloku kovu, z ktorého postupne kresal všetko nadbytočné. Vďaka tomu vznikla filozofia „Bellezza Necessaria“ (nutná krása, pozn. redakcie) – prístup, v ktorom estetika, funkčnosť a technológia tvoria spoločne harmonický celok.
Pohľad z profilu odhaľuje dravú líniu vyvrcholenú ikonickou odseknutou zadnou časťou. Tradičné kľučky dverí nahradilo elegantné dotykové ovládanie na streche a dvere sa otvárajú smerom dozadu, čo vytvára veľkolepý efekt pri nastupovaní. Dĺžka auta je 4,7 metra pri výške 1,33 metra a pohotovostná hmotnosť je na úrovni 1 750 kilogramov.
Predná mriežka Scudetto obsahuje jemné podsvietené trojuholníky, ktoré spolu s prednými svetlometmi pulzujú v rytme srdcového tepu vodiča.
Interiér je navrhnutý tak, aby vodiča obopínal ako pretekárska rukavica. Štvorica samostatných anatomických sedadiel je čalúnená prémiovým nubukom Poltrona Frau a inovatívnou regenerovanou kožou (so 60 % podielom priemyselného odpadu). Palubná doska využíva ultraľahkú napnutú tkaninu vyvinutú v spolupráci s jachtárskym tímom Luna Rossa.
Dominantou je digitálny prístrojový panel Cannocchiale Vivente, ktorý fyzicky mení tvar podľa zvoleného režimu – v prípade Immersivo ponecháva klasické rozhranie dvoch tubusov pre prehľadné zobrazovanie údajov, zatiaľ čo pri voľbe Concentrato sa oba tubusy fyzicky spoja do jedného. Informácie sa zredukujú na absolútne minimum, aby sa vodič mohol sústrediť výhradne na jazdu.
Mechanické srdce s pohonom všetkých kolies
Alfa Romeo Cuorerosso predstavuje flexibilnú multi-energetickú architektúru, ktorá pojme čisto elektrické aj hybridné systémy. Absolútnym vrcholom ponuky je nekompromisná benzínovo-elektrická sústava s vidlicovým V6 Full-Hybrid 2,9-litrovým motorom a pohonom všetkých štyroch kolies (Q4) s hydrodynamickým meničom krútiaceho momentu, vzduchovým podvozkom a karbónovou konštrukciou.
Výkon je 630 koní s maximálnou rýchlosťou 333 km/h, pričom zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne za menej ako tri sekundy.
Nová farba laku „Liquid Ink Red“ vytvára vďaka hliníkovému základu a priehľadnej vrstve efekt tekutého kovu a žeravej lávy, pričom pri zmene svetla prechádza až do čiernej.
Alfa Romeo odvážnym konceptom Cuorerosso dokazuje, že elektrifikácia nemusí znamenať stratu identity, ale naopak – priniesť nový rozmer výkonu, estetiky a vášne.
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