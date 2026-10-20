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Slovan prehral v Ríme
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včera 20. októbra 2026 o 23:21
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Slovan prehral v Ríme

Sk Slovan Bratislava, Liga majstrov Zdroj: TASR - MARTIN BAUMANN
Sk Slovan Bratislava, Liga majstrov Zdroj: TASR - MARTIN BAUMANN
Sk Slovan Bratislava, Liga majstrov Zdroj: TASR - MARTIN BAUMANN
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Náhľadový obrázok: TASR - Martin Baumann
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