FNC 12 BUDE CRAZYYY 🥊🔥
12. decembra to bude v TIPOS Aréne poriadne vrieť. Fight Night Challenge 12 (@fightnightchallenge) predstavil divokú fight card, ktorá vyvolala ohne ešte pred zápasom. Inak povedané, tento event jednoducho musíš vidieť naživo.
Čaká ťa 6-hodinový galavečer a minimálne 10 zápasov, ktoré budú tentokrát okorenené niečím úplne novým. Organizácia prinesie na Slovensko špeciálny titul, o aký sa ešte nebojovalo. 🤯
Lístky kúpiš na stránke Predpredaj.sk už od 25 €.
Tak čo, vidíme sa tam? 👀
📸 Zdroj: Fight Night Challenge
#fnc12 #fightnightchallenge