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Selena Gomez priznala, že bola závislá od nikotínu. Tvrdí, že jej zmenil hlas
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dnes 19. októbra 2026 o 14:59
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Selena Gomez priznala, že bola závislá od nikotínu. Tvrdí, že jej zmenil hlas

Selena Gomez Zdroj: @SELENAGOMEZ
Selena Gomez Zdroj: @SELENAGOMEZ
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